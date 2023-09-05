Конец эпохи или хитрая схема: что стоит за арестом Коломойского

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Автор фото, Getty Images

Автор, Галина Корба

Должность, Украинская служба Би-би-си

час назад

Арест Игоря Коломойского, одного из самых богатых людей Украины, стал главной новостью этого уикенда. Новые перипетии в жизни одиозного бизнесмена немедленно вызвали волну слухов, домыслов и сомнений — действительно ли это конец эпохи Коломойского или это — всего лишь зрелищная пиар-акция власти, которая недавно заявила о новом крестовом походе против коррупции.

Утром в субботу, 2 сентября, стало известно, что Игоря Коломойского подозревают в совершении мошенничества и в отмывании денег, полученных незаконным путем.

По данным следствия, совладелец финансово-промышленной группы «Приват» в течение 2013-2020 годов якобы «легализовал» более полумиллиарда гривен. Деньги он выводил за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений.

Вечером того же дня суд отправил Коломойского под арест с правом альтернативной меры пресечения: оставаться до суда на свободе под залог в 509 млн гривен.

Сам он свою вину отрицает, а комментариев и по этому делу, также, как и по предыдущим, практически не дает.

В зале суда обычно острый на язык бизнесмен вел себя смирно и ничего не комментировал. Он также не стал вносить залог и безропотно отправился в СИЗО СБУ. Его защита сообщила, что будет ожидать полный текст решения суда, чтобы обжаловать избранную меру пресечения.

Это не первое дело, в котором фигурирует Игорь Коломойский, но ранее речь в основном шла о коррупционных преступлениях, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ.

Интересно, что именно это дело, по которому Коломойский отправился под арест, вела Служба безопасности Украины, СБУ. Все эксперты, с которыми связалась Украинская служба Би-би-си, считают это совпадение неслучайным.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Суд принял решение об аресте Коломойского

В день ареста Коломойского в традиционном вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что для тех, кто «грабил Украину и ставил себя выше закона», жизни «как всегда» больше не будет.

«Благодарю правоохранителей за решимость довести до конца каждое из дел. Закон должен работать», — заявил президент.

Олигарх в опале

Многие годы Игорь Коломойский был не только одним из самых богатых, но и одним из самых влиятельных украинцев.

Мощным рычагом влияния на политическую жизнь страны была его медиаимперия «1+1 медиа», сыгравшая не последнюю роль в том, что Владимир Зеленский получил президентское кресло.

Во время предвыборной кампании и в первый год президентства критики называли бывшего актера креатурой Коломойского.

Автор фото, ОФІС ПРЕЗИДЕНТА Подпись к фото, В 2019 году казалось, что Владимир Зеленский был если и не протеже, то, по меньшей мере, союзником Игоря Коломойского

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Но довольно быстро дружба между владельцем группы «Приват» и Зеленским, если она и была, исчезла, а Коломойский стал получать удар за ударом.

В марте 2021 года США ввели в отношении Коломойского и его окружения санкции. Его подозревают в нецелевом использовании средств ПриватБанка, когда-то принадлежавшего бизнесмену, на приобретение недвижимости в США на 60 млн долларов. Зеленский тогда публично решение Вашингтона поддержал.

Летом 2021 года Владимир Зеленский заявил, что олигархов в стране больше не будет, все они должны стать «большим бизнесом», а вскоре парламент принял так называемый Закон о деолигархизации Украины.

Год спустя Коломойского лишили контроля над госкомпаниями «Укрнафта» и «Укртатнафта», в которых компании, принадлежавшие бизнесмену, владели значительным пакетом акций.

Впоследствии его лишили и украинского гражданства. В частности, в материалах следствия по последнему делу Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра.

Автор фото, СБУ Подпись к фото, Теперь обысками у Коломойского никого не удивишь

Коломойский также фигурирует в уголовном деле, которое расследует НАБУ. Его подозревают в том, что в 2015 году он завладел имуществом "Укрнафты" почти на 13 млрд гривен. По этому делу его уже неоднократно вызывали на допросы, а в его домах проводили обыски.

И это не считая того, что за последний год войны Коломойский значительно обеднел. Его состояние сократилось примерно на 1 млрд долларов, в результате чего он потерял статус миллиардера и выпал из двадцатки Forbes из-за потери украинского гражданства (если бы не потерял, то опустился бы с четвертого места в прошлогоднем рейтинге на 10-е или 11-е).

А его телеканал «1+1», некогда один из самых влиятельных и рейтинговых в Украине, сейчас вещает исключительно в рамках единого телемарафона. Эксперты по СМИ неоднократно ловили его на показательной лояльности к действующей власти.

Что стоит за арестом Коломойского

В соцсетях арест Коломойского стал топ-новостью. Но реакцию вызвал неоднозначную – от одобрения и злорадства до сомнений в том, что так называемому олигарху действительно грозит будущее за решеткой.

Были даже и такие версии, что дело в Украине активизировали, чтобы не выдавать Коломойского американскому правосудию. Правда, и советник главы офиса президента Сергей Лещенко, а до него и генпрокурор Украины уверяли, что запроса на экстрадицию Коломойского от США не поступало.

Автор фото, ПОСОЛЬСТВО США В УКРАИНЕ Подпись к фото, «Попал под санкции за причастность к значительной коррупции»

При этом политолог Николай Давыдов считает, что сомнения в том, что нынешнее дело СБУ обернется для владельца группы «Приват» действительно серьезными последствиями, есть.

«Пока, кроме покусанных пальцев Коломойского, я ничего серьезного там не вижу, - говорит он. - Если бы президент или офис президента действительно хотели бы его посадить, то он стал бы отбиваться, используя свой главный актив - «плюсы» (канал «1+1»), на который у него по-прежнему есть влияние».

Политолог Владимир Фесенко считает, что угроза для Коломойского вполне реальна, хотя признает, что уголовные дела и судебное разбирательство – это долгая история.

Он также признает, что арест, это, в том числе, и «демонстрация».

«Сейчас обострилась тема коррупции, и надо было показать, что неприкасаемых нет, и Коломойский для этого – удобная фигура, – поясняет он. – Тем самым подчеркивается, что прежних отношений больше нет, а кроме того, это – сигнал партнерам [западным]».

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В то же время, все эксперты, с которыми поговорила Украинская служба Би-би-си, отмечают, что то, что подозрения против Коломойского выдвинула СБУ, так же как и то, что именно она отправила его под арест, — не случайно.

Всего лишь за неделю до его ареста Владимир Зеленский заявил, что хочет в военное время приравнять коррупцию к государственной измене.

Следовательно, если соответствующий закон будет принят, то право на расследование коррупционных дел частично перейдет от НАБУ к СБУ.

Однако в то время как НАБУ – часть антикоррупционной инфраструктуры, которую поддерживали и лоббировали западные партнеры Украины, расследование экономических преступлений СБУ всегда сопровождалось скандалами и критикой.

Автор фото, НАБУ Подпись к фото, Директор НАБУ Семен Кривонос (на фото справа) во время визита в США заручился поддержкой ФБР

«У нас не очень высокий кредит доверия к Бюро экономической безопасности и антикоррупционному крылу СБУ, — говорит юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук. — СБУ делает невероятные операции, связанные с борьбой с российскими силами, но в плане борьбы с коррупцией их достижения очень скромны».

Она считает, что между показательным арестом Коломойского и заявлением президента о том, что коррупцию могут приравнять к госизмене, есть непосредственная связь.

«Это не совпадение, что СБУ незамедлительно показывает, что способна предъявлять обвинение топ-олигарху. Это как рекламная кампания этой президентской инициативы», — считает эксперт.

В частности, украинский Forbes со ссылкой на свои источники в НАБУ сообщает, что 7 сентября бюро также собиралось выдвинуть против Коломойского официальное подозрение по своему делу, но СБУ его на неделю опередила.

К тому же именно сейчас руководство антикоррупционных органов находится с визитом в США.

«Есть определенная межведомственная конкуренция, — говорит Фесенко. — По Коломойскому работает и НАБУ, и СБУ. В контексте предложений, что СБУ тоже может заняться коррупцией, это такая демонстрация — вот видите, как СБУ работает — задержали, доставили в суд и сейчас он в СИЗО СБУ».

Если последние события вокруг Коломойского действительно связаны с намерением Банковой передать антикоррупционные дела СБУ, ничего хорошего это Украине не принесет, прогнозирует Николай Давыдюк.

«В СБУ неплохо получается бороться с российскими врагами. Мне кажется, их не нужно вовлекать в этот внутриполитический антикоррупционный трек, — говорит он. — Очень дорого стоило государству их оттуда забрать, чтобы все вернуть назад».

По его мнению, это не только откат от реформы, это также может испортить отношения Украины с союзниками.