«Пират Олаф»: канцлер Германии упал и получил травму при пробежке

Автор фото, EPA Подпись к фото, Олаф Шольц сказал, что опубликовал свою фотографию с повязкой, чтобы публика не удивлялась, когда он в следующий раз выйдет в народ

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час назад

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал свою фотографию с повязкой на глазу. Травму глава правительства Германии получил, упав во время пробежки.

Эта неприятность случилась с канцлером в субботу, возле его дома в Потсдаме.

Олаф Шольц отменил свои выступления на предвыборных мероприятиях в воскресенье, но сказал, что в дальнейшем будет присутствовать на всех запланированных встречах, включая и публичные выступления.

Он заявил, что травма несерьезная, хотя на фотографии видны царапины под глазом, на носу и на скуле.

В сообщении под фотографией с повязкой, опубликованном в сети Х (бывший Twitter), Шольц дал гражданам карт-бланш на шутки: «Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания. Это выглядит хуже, чем есть на самом деле!»

Мемов было много, и практически в каждом из них обыгрывался пиратский вид канцлера.

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Пожеланий скорейшего выздоровления тоже было достаточно. Вскоре после публикации собщение Шольца просмотрело более 4 млн человек и более 30 тысяч поставили лайки.

Представитель канцлера Штеффен Хебестрайт подтвердил, что Шольц, который уже несколько лет регулярно занимается бегом, находится в хорошей форме, несмотря на травму, и собирается присутствовать на всех запланированных мероприятиях, включая экскурсию по автосалону IAA в Мюнхене во вторник и выступление в парламенте в среду.

«Он чувствует себя хорошо, — сказал Хебестрайт на очередном брифинге для прессы. — Сегодня утром он был в хорошем настроении, хотя все еще выглядит слегка помятым».

Хебестрайт также добавил, что канцлер опубликовал снимок с повязкой, чтобы публика не удивлялась, когда он появится перед ней в ближайшие недели.

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