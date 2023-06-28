В Стокгольме снова сожгли Коран. На этот раз это сделал беженец из Ирака

Автор фото, Anadolu Agency

28 июня 2023, 12:40 GMT Обновлено 14 минут назад

37-летний беженец из Ирака поджег экземпляр Корана на небольшой акции протеста у главной мечети Стокгольма. Его мотивы пока неясны, но, по его словам, он не хочет своими действиями навредить Швеции.

Полиция Стокгольма вслед за решением апелляционного суда выдала разрешение на проведение акции, которая приурочена к началу мусульманского праздника Ид аль-Адха (в некоторых странах известен как Курбан-байрам).

Сначала полиция отказалась ее санкционировать из соображений угрозы общественному порядку, после чего организаторы обратились в суд, который посчитал их запрос законным, и спустя две недели после судебного решения, полицейские дали зеленый свет.

“Угрозы безопасности, сопряженные с поджогом, не носят того характера, которым в рамках действующего законодательства можно было бы оправдать решение отклонить запрос”, - говорится в последнем заявлении полиции.

Между тем, прошлая подобная акция, во время которой в январе этого года у здания посольства Турции был сожжен Коран, привела к двухнедельным протестам в Стокгольме, призывам бойкотировать шведские товары и блокировке заявки Швеции на вступление в НАТО.

Кто сжег Коран

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В отличие от прошлых случаев, когда инициаторами антиисламских акций в Швеции становились ультраправые, организатором демарша в среду стал 37-летний беженец из Ирака, мусульманин Салван Момика.

“Я хочу протестовать перед большой мечетью Стокгольма и хочу обозначить свою позицию в отношении Корана. Я его разорву и сожгу”, - написал Момика в своей заявке в полицейский департамент, копия которой есть в распоряжении AFP.

В комментарии шведской прессе он сказал, что своими действиями не желает саботировать процедуру вступления Швеции в НАТО, и даже сначала хотел подождать, пока этот вопрос не будет улажен.

Первый раз он хотел провести акцию еще в апреле, но решил повременить.

“Я не хочу навредить стране, которая меня приняла и сохранила мое достоинство”, - сказал Салван Момика, не объяснив, однако, почему он все же решил исполнить задуманное, несмотря на то, что Швеция еще далека от улаживания вопроса с НАТО.

Хронология антиисламских выступлений

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Самым резонансным стал январский эпизод, когда Коран у посольства Турции сжег гражданин Дании Акцию Расмус Палудан – ультраправый политик, лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs ("Жесткий курс").

Полиция Швеции разрешила ему провести акцию у турецкого посольства в Стокгольме, но не санкционировала сожжение Корана. Власти страны осудили действия Палудана, все-таки пошедшего на этот шаг.

В феврале власти Стокгольма получили еще две заявки – от частного лица и от ультраправой организации – на санкционированное сожжение Корана у стен турецкого и иранского посольств. Оба запроса были отклонены.

В апреле тот же Расмус Палудан спровоцировал масштабные беспорядки в разных городах Швеции, пригрозив, что намерен снова сжечь книгу мусульман. Тогда в столкновениях пострадали по меньшей мере 20 человек, включая полицейских.

Мусульмане в Швеции и по всему миру разгневаны надругательством над их священной книгой.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заблокировал заявку Швеции на вступление страны в Североатлантический альянс.