Плохой театр, играть нечего. Мятеж Пригожина в письмах читателей Русской службы Би-би-си

час назад

Вооруженный мятеж Евгения Пригожина в минувшие выходные закончился так же стремительно, как и начался, и аналитики до сих пор спорят о том, что же все это значило. Мы попросили читателей Русской службы Би-би-си рассказать, что они думают об этих событиях, и получили более сотни писем с размышлениями и свидетельствами очевидцев. Эти письма очень разные, однако некоторые характеристики повторяются чуть ли не в каждом из них.

Например, большинство авторов из России писали о своем недоумении и непонимании причин и итогов мятежа, а также об ощущении нереальности происходящего, когда из СМИ и соцсетей знаешь о масштабном событии, но вокруг ничего не изменилось.

Мы постарались обобщить полученные нами письма на основании ключевых слов, которые их авторы выбрали для описания происходящего. В целях безопасности мы скрыли имена написавших нам читателей и подписываем их инициалами, сохранив стиль и пунктуацию авторов.

Слово «театр»

Во множестве писем нам встречались слова «театр», «фарс», «цирк», «инсценировка». Читатели с подозрением относились и к официальной версии событий, теряясь в информационном хаосе, который царил в первые сутки мятежа.

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О., Лобня

«Я думаю это какой-то политический фарс. Обе фигуры (Путин и Пригожин) хорошие медийные манипуляторы. Не исключено, что в финале выиграл Лукашенко (получил себе силовиков). То как я вижу ситуацию в Украине в принципе совпадает с тем что говорил Пригожин в видео сообщениях (но тоже не могу точно знать как там все на самом деле), но мне непонятно все равно зачем устраивать мятеж, похоже на какие-то криминальные бандитские разборки 90-х, только другого масштаба».

А., Москва

«Ощущение нереальности (или театральности) происходящего не покидало весь день, до вечера, даже несмотря на реальные видео сбитого самолёта, взрыва нефтебазы в Воронеже, перекопанной дороги, высадки десанта солдат перед мостом через Оку на нашей дороге».

Р., Екатеринбург

«Этот так называемый мятеж на меня произвёл впечатление плохого театра: актёры, реквизит, декорации — настоящие, а пьесы нет, играть нечего. При реальном мятеже выдвигают иные требования, а не „подать сюда Ляпкина-Тяпкина“ (Шойгу, Герасимова)».

Слово «элиты»

Мятеж Пригожина авторы писем часто трактовали как следствие конкуренции «элит», который не нес в себе никакого высокого смысла. Многие также полагали, что власть Владимира Путина теперь ослабнет, поскольку эти же элиты проведут переоценку происходящего.

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А., (уехал из России в Киев до начала войны)

«Происходящее в РФ в эти выходные вызвало два равносильных чувства. Первое — жгучий стыд за низкопробный спектакль, маскирующий подковерную борьбу «элит», захвативших власть в стране, где я родился… Именно глумливые мемы «С днём военного мятежа» отражают уровень недоверия и презрения к заявлениям представителей правящего класса… Такое ощущение, что они в свою очередь это презрение чувствуют и совсем не стараются. Так «на ****», что-то прокламируют, чтобы быдло не мешалось под ногами, пока они делят власть и деньги граждан. А когда балаган закончился, нет нужды что-то там им объяснять. Они [граждане] — ресурс, расходник. А плотник перед досками не отчитывается. Второе — оценка происходящего лишний раз подчеркнула разницу мироощущения с украинцами. Когда твои близкие говорят: «Смотри! Восстание! Может быть, ад войны скоро закончится!», а у тебя внутри будто прокручивается в холостую механизм и… не срабатывает. Надежда не появляется даже близко…».

Т., Чита

«Страна замерла в ожидании ужаса: кровавая Гражданская война была уже на пороге. Перспективы итогов противостояния тоже были неутешительные: либо у власти останется человек, который довел страну до такого состояния, либо уголовник, который поведет всю Россию на мясной штурм Украины. Менее вероятный, мирный исход настолько напряженной ситуации, впервые за всю войну, вызвал единодушную радость большинства населения.

Такой, действительно, радостный исход, рисует нехорошие перспективы: ранее элиты, теневые группировки и прочие потенциальные властители России мятежа боялись, поскольку боялись силы государства, сейчас путинское государство показало, что его могут разрушить несколько тысяч вооруженных людей.

Тот факт, что для того, чтобы захватить власть в России достаточно подкупить начальника московского гарнизона, ещё сильнее зашатает кремлевские башни, борьба элит разгорится с новой силой. Перспектива нового переворота или даже Гражданской войны не только уменьшилась, а увеличилась, вероятно, к концу года, она станет максимальной».

M.

«Сам бунт меня не удивил. Конфликт между Пригожиным и военными требовал какой-то развязки. Но его завершение вызывает недоумение. По всем канонам, если атакующая сторона показала интерес к захвату власти, то решающую роль играет внезапность. Шанс был использован, но не реализован. Это заставляет задуматься о втором или третьем слое плана. Весьма возможно, что Пригожин Е. пытается зарабатывать политические очки для участия в дальнейшей борьбе за власть в ходе президентских выборов. У него добавилось немало сторонников, есть агитационный, медийный и силовой ресурс. Своими действиями он показал себя в весьма выгодном свете — не допустил вооружённого конфликта, отсутствие жертв среди гражданского населения».

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "«Давайте начнем с „Вагнера“». Что Путин говорил о ЧВК за последние годы", Продолжительность 2,06 02:06 Подпись к видео, «Давайте начнем с „Вагнера“». Что Путин говорил о ЧВК за последние годы

Слово «новости»

Одним из самых удивительных был рассказ читательницы, которая в день мятежа Пригожина сдала телефон в ремонт. В целом многие вспоминали схожее ощущение, царившее в начале войны в Украине, — когда ты просто не можешь перестать читать новости.

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Е., Муром

«В субботу утром я зашла к родственникам, в один прекрасный момент все резко собрались у телевизора, оказалось, ждали выступления президента.

Мы слушали, а я задавала вопрос за вопросом и ничего не понимала. Путин в речи не назвал имён, после него дикторы говорили о ЧВК, звучало „мятеж“. Да что случилось то? „Пригожин поднял мятеж“, — говорили мне. Вопросов было больше чем ответов. Я не понимала ничего, ни почему он это сделал, ни собственно что именно и как именно он сделал.

Весь день я вглядывалась в федеральные каналы, в каждом выпуске показывали танк, „по иронии судьбы, застрявший в воротах цирка Ростова“ и видео лесной тропинки, якобы ставшей поводом к мятежу. И? Что случилось то?

Потом мне вернули телефон из ремонта. И я смогла читать телеграм и инстаграм. И я увидела далеко не один танк в Ростове, увидела колонны техники, движущейся к Москве, как экскаваторы раскапывают дороги, карту перекрытий в конце концов.

Только в этот момент масштаб вырисовывается. Только в этот момент повод к агрессии Пригожина был озвучен предельно ясно — „нам стреляют в спину“. Итого, выводы: из федеральных каналов, если смотреть только их (как делает большинство пенсионеров, то есть основной электорат [нынешней власти]), непонятно ничего, кроме того, что все хорошо, есть только мелкие предатели».

М., Челябинск

«В эти выходные я обновлял ленту новостей примерно так же часто, как в первые дни вторжения в Украину, хотя эмоции, конечно, были другие. Скорее интерес и любопытство, нежели фрустрация».

Е., Астана

«Я услышал новости о „Марше справедливости“ поздно ночью с 23 на 24 июня. Удивился, но подумал, что это очередной скандал, который не выйдет за пределы интернета, и лег спать. Утром, проснувшись, не сразу прочитал свежие новости, неспешно позавтракал. Потом включил YouTube и — понеслось! […]

Пока отряды ЧВК „Вагнер“ продвигались по разным дорогам к главному городу страны, было и жутковато, и в то же время безумно интересно. Почему-то казалось, что никто их продвижению не сможет помешать. Все происходящее казалось, ну просто невероятным. Хотя так же мы себя чувствовали в марте 2020 года, и мы сидели дома, в „самоизоляции“, не веря, что все это, во время пандемии, происходит на самом деле».

Слово «страх»

Авторы писем опасались начала гражданской войны и одновременно не верили, что что-то может измениться. Они обращают внимание на то, что страшно было не только обычным людям, оказавшимся в непосредственной близости от колонн «Вагнера», но и чиновникам и приближенным президента. А реальной защитой и опорой неожиданно стали коммунальные службы.

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И. Л., Питтсбург, США

«Мой самый большой страх был, что когда я проснусь на следующее утро, то в новостях увижу заголовки о начале гражданской войны. Я также знал, что большинство в обществе в России, не поддерживают ни армию РФ, ни вагнеровцев. И на следующее утро я был рад, что не было новостей о вооруженных столкновениях. Но узнал о новостях в Воронеже от подруги, которая там живет. Потом списался с подругой в Москве и попросил рассказал что она видит вокруг себя. Это все прибавило мне тревожности и вопросов в моей голове. Я держал связь со многими друзьями, я сам из Мурманска и многие друзья там, и с ними мы просто смеялись над ситуацией, скидывали друг другу мемы, так как это выглядело со стороны как сюр, абсурд и цирк».

Л., Воронеж

«Когда колонна техники почти дошла до Воронежа z-персоны поделились на волнующихся за путина/желающих военного переворота. Как только начались боевые действия близ автосалонов и нефтебазы (где впоследствии был сбит вертолет), все жители города начали паниковать.

Появились огромные очереди на заправках, а так же пробки на трассах […]

Думаю падением одного снаряда в Воронеже и взрывом мостов в Богучарском и Борисоглебском районах все бы не закончилось. Во всяком случае данная попытка военного переворота показала слабость путина перед любой внутренней вооруженной угрозой, которую он почти не в состоянии остановить, кроме разве что порчи дорожного полотна (ради задержки врага)».

М., Новосибирск