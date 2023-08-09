Взрыв на оборонном заводе в Сергиевом Посаде: один человек погиб, более 50 ранены

Автор фото, Valeria Kuznetsova/TASS

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9 августа 2023, 08:39 GMT Обновлено 8 часов назад

Мощный взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде к северо-востоку от Москвы. На месте происшествия поднялся огромный столб дыма — в соцсетях есть много видеозаписей. Завод выпускает высокотехнологичную продукцию военного назначения. По предварительной информации, причиной взрыва стала детонация пиротехники.

Одна из пострадавших - 45-летняя женщина, получившая 100% ожогов тела, скончалась, сообщили российские информагентства со ссылкой на медиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал о 56 обратившихся за медицинской помощью, шестеро из которых лежат в реанимации.

Он отметил, что у находящихся в реанимации, ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных диагностируют осколочные повреждения средней тяжести.

По словам Воробьёва, ещё пять человек могут находиться под завалами.

Из-за взрыва в Сергиевом Посаде повреждены 38 многоквартирных жилых домов, сообщил губернатор. "Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях, также частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс "Луч", магазин", — написал он в телеграме.

На заводе была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Размер ущерба уточняется, на выложенных в сеть видео видны значительные разрушения, во многих окрестных зданиях вылетели стёкла.

Разрушена также котельная завода, которая снабжала горячей водой ближайшие районы.

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Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел «из-за нарушения технологического процесса», передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В МЧС уточняют, что взрыв произошел в металлическом ангаре 40×40 метров, открытого горения нет. Ведётся разбор завалов.

По информации российских СМИ, взорвался склад пиротехники компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории оптико-механического завода.

Это подтверждают и местные власти: «Источник детонации в Сергиевом Посаде — склад пиротехники, арендованный сторонней компанией», — цитирует представителя городской пресс-службы РИА Новости.

Руководство оптико-механического завода утверждает, что взорвавшийся склад находился на территории, прилегающей к предприятию.

По данным из открытых источников, "Пиро-Росс" организовывала праздничные фейерверки ко Дню Победы в разных городах России. В настоящее время компания проходит процедуру банкротства.

Подмосковное управление Следственного комитета заявило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Следователи добавили, что версия с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась.

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Директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев доставлен на допрос в СКР.

Ещё до вызова на допрос Чанкаев рассказал изданию Baza, что взрыв якобы произошел не на складе пиротехники, а на соседнем складе, где хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.

На одном из видео, снятом очевидцем неподалеку от эпицентра взрыва, на земле виден предмет, похожий на снаряд. По мнению военного эксперта Яна Матвеева, это корпус от снаряда калибра 122-мм. О том, что местные жители нашли на территории завода предмет, похожий на снаряд, пишет и издание «Осторожно, Москва».

А одна из свидетельниц сообщила изданию «Сота», что видела дрон, зависший над заводом за 5-7 секунд до взрыва.

Автор фото, TASS

Загорский оптико-механический завод входит в состав холдинга «Швабе», который, в свою очередь, включён в «Ростех».

Предприятие занимается производством техники как военного, так и гражданского назначения — оптических приборов, включая различные прицелы и бинокли, тепловизоров, головок самонаведения, а также медицинского оборудования, лабораторных приборов, дозиметрического оборудования, технических средств безопасности.

В 2018 году завод презентовал Минобороны РФ «новейшую систему обнаружения лазерного излучения».