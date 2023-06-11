В Москве задержали еще одного американца. Вокалиста группы "Лови ночь" подозревают в сбыте наркотиков

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Майкл Трэвис Лик - фото со страницы группы "Лови ночь" в фейсбуке

час назад

Хамовнический суд Москвы в субботу заключил под стражу гражданина США Майкла Трэвиса Лика по подозрению в сбыте наркотиков. Он уже по меньшей мере четвертый американец, задержанный в России за последнее время по различным уголовным обвинениям.

Пресс-служба суда сообщила, что Лик арестован до 6 августа. Его подозревают в продаже мефедрона – схожего по действию с МДМА наркотика.

Обвинение предъявлено по статье о производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере.

Видеозапись ареста Лика из его дома и фоторобот из российского отделения полиции были опубликованы в российских СМИ 8 июня.

Ранее по этому делу была арестована знакомая Лика - россиянка Валерия Гробанюк, сообщил суд.

В случае признания их вины фигурантам грозит до 12 лет колонии.

Как сообщила российская телекомпания Рен ТВ, 6 июня полиция провела обыск в квартире музыканта в Москве. Во время обыска, как отметил источник телеканала, у Лика нашли "весы, зип-пакеты, изоленту, а также вещества неизвестного происхождения".

Согласно данным телеканала, на которые ссылаются российские СМИ, Лик заявил: "Я не понимаю, почему я тут. Вину не признаю, я не верю, что мог сделать то, в чем меня обвиняют, потому что я не знаю, в чем меня обвиняют".

Как передает американская телекомпания CNN, в заявлении суда, по-видимому, неверно указана фамилия задержанного – Leek вместо Leake, хотя по-русски обе версии транскрибируются одинаково.

Вокалист группы "Лови ночь"

Государственный департамент США в субботу заявил, что ему известно о сообщениях о задержании гражданина США, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на соображения конфиденциальности.

"Для Госдепартамента нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Нам известно о сообщениях о недавнем задержании гражданина США в Москве, - цитирует ТАСС представителя Госдепартамента. - Когда гражданин США задерживается за границей, департамент как можно скорее добивается консульского доступа и работает над предоставлением всей необходимой консульской помощи".

По данным СМИ, Лику 51 год, он прожил в России около 10 лет. Он бывший десантник, а ныне вокалист российской группы "Лови ночь".

На странице группы во "ВКонтакте" говорится, что Лик также продюсирует несколько музыкальных коллективов, в том числе Louna, "Слот" и "Тараканы!".

CNN напоминает, что в 2014 году он появился в эпизоде программы этой телекомпании "Parts Unknown", снимавшемся в Москве и Санкт-Петербурге.

В этом эпизоде Лик рассказал о своем недовольстве цензурой в России и привел в пример случай, связанный с его группой и музыкальным телеканалом MTV.

"Это был документальный сериал о музыкантах, которые поднялись и, в некоторых случаях рискуя жизнью, выступили против злоупотребления властью, коррупции в правительстве, - сказал тогда Лик, очевидно, имея в виду российскую цензуру. - И, тем не менее, иностранное правительство смогло контролировать, что американские зрители видят на экранах своих телевизоров. Для меня это скандал эпического масштаба".

Дарья Тарасова, продюсер эпизода, сказала, что его группа не слишком известна в России, но Трэвис и его друзья открыто говорили о свободе слова и давлении государства в России.

Не первый случай

Трэвис - очередной гражданин США, против которого в России выдвинуты уголовные обвинения.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Пол Уилан, Бриттни Грайнер и Виктор Бут

В конце марта в Екатеринбурге был задержан журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович. ФСБ России утверждает, что Гершкович "занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну".

Журналист и власти США считают обвинения безосновательными. Руководители более 30 СМИ по всему миру подписали письмо послу России в США Анатолию Антонову с требованием освободить Гершковича.

Летом 2020 года к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже в России был приговорен бывший морской пехотинец США Пол Уилан. Он не признал вину и называл процесс политическим.

США объявили Гершковича и Уилана неправомерно задержанными.

Грайнер была осуждена в России по статье о контрабанде наркотиков - и ее обменяли на россиянина Виктора Бута, признанного виновным в США в торговле оружием.

Двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку екатеринбургского УГМК и сборной США, задержали в феврале в аэропорту Шереметьево, обнаружив в ее сумке гашишное масло для вейпа.

Во время слушаний в Химкинском суде Грайнер признала свою вину, но подчеркнула, что у нее не было умысла на совершение преступления. Спортсменка объясняла, что употребляла обнаруженную у нее марихуану не в рекреационных, а в медицинских целях, а картриджи с маслом случайно положила в сумку, потому что торопилась при сборах.

В мае телекомпания CNN сообщила, что администрация Джо Байдена ведет переговоры с разными странами, где содержатся под арестом предполагаемые российские шпионы, чтобы обменять их на арестованных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.

"Этими поисками американских властей охвачены страны, где недавно были арестованы предполагаемые российские шпионы, в том числе Бразилия, Норвегия и Германия, а также одна страна бывшего советского блока", - сообщила CNN.

В Германии, например, как напоминает CNN, в тюрьме сидит офицер ФСБ Вадим Красиков, осужденный пожизненно за политическое убийство в центре Берлина чеченца Зелимхана Хангошвили. В прошлом году CNN сообщала, что Россия сама предлагала обменять его на Уилана, но получила от Германии отказ.