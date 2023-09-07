Суд в Москве приговорил студента к шести годам колонии строгого режима по делу о госизмене

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час назад

Мосгорсуд приговорил 22-летнего студента Глеба Вердияна к шести годам колонии строгого режима по делу о приготовлении к госизмене. При этом на сайте Мосгорсуда никаких данных о рассмотрении этого дела и дате оглашении приговора нет. Также не известно, в чем конкретно обвиняют Вердияна.

Суд признал Вердияна виновным в «приготовлении» к госизмене — по ст. 30. УК РФ это «приискание средств, орудий и соучастников» тяжкого преступления, совершить которое не удалось. Максимальное наказание в таких случаях не превышает 10 лет — половины предельного срока за госизмену. Дополнительно ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей, и ограничение свободы на 1 год (после отбытия срока).

Ни ФСБ, ни суд не сообщали о дате оглашения приговора и о том, в чем конкретно его обвиняют. На сайте Мосгорсуда никаких данных о рассмотрении этого дела и дате оглашении приговора нет. Хотя как минимум резолютивная часть приговора по закону должна оглашаться открыто.

На момент ареста 21-летний Глеб Вердиян был самым молодым в России обвиняемым по статье о госизмене. Но с тех пор ФСБ задерживала по таким делам и 18-летнего, и 19-летнего студентов.

Вердиян родился в Украине, судя по открытым источникам, его семья переехала в Астрахань почти 20 лет назад. Глеб там вырос, но его отец еще за полгода до начала войны жил в Украине неподалеку от Донецка. Украинские корни или родственников в Украине имеют многие фигуранты, которых ФСБ обвинила в госизмене за время войны.

Вердиян был задержан 28 октября 2022 года по делу о «мелком хулиганстве». Он оказался в спецприемнике, только прилетев в Москву из Астрахани, где он живет. Студент собирался в тот же день вылететь в Стамбул, на остановке около аэропорта Внуково его задержали и арестовали на 10 суток якобы за то, что он «выражался нецензурной бранью».

7 ноября в 15.10 Вердиян должен был выйти на свободу из спецприемника. Но на свободе он так и не оказался — уже в 18.30 началось заседание по избранию ему меры пресечения в Лефортовском суде Москвы, куда студента доставили уже не сотрудники полиции, а оперативники ФСБ. Этот суд отправил Вердияна на два месяца в СИЗО «Лефортово» по другому, уголовному, делу — о госизмене.

Позже стало известно, что госизмену Вердиян не совершал, а ФСБ вменяет ему редкую для этой статьи квалификацию — «приготовление к совершению преступления» (то есть приготовление к госизмене).

По такой схеме за время войны силовики массово изолируют фигурантов «шпионских дел»: их задерживали под надуманными предлогами в международных аэропортах и на пограничных пунктах — по дороге в Грузию, Казахстан или Турцию — и отправляли в спецприемник за мелкое хулиганство. На свободу оттуда они уже не выходили.