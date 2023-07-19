«Наши двери открыты»: глава МИ6 пригласил недовольных войной россиян к сотрудничеству

Автор фото, Foreign and Commonwealth Office Подпись к фото, Глава МИ6 считает, что Украина выиграет войну, и приглашает к сотрудничеству россиян, недовольных политикой Путина

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

56 минут назад

Глава внешней разведки Великобритании (МИ6) сэр Ричард Мур призвал россиян, не согласных с действиями Владимира Путина в Украине, работать на его службу.

Cэр Ричард обратился с речью к собравшимся в посольстве Соединенного Королевства в Чехии в честь 55-й годовщины так называемой «Пражской весны», восстания против коммунистического правления, жестоко подавленного советскими танками в 1968 году. С полным текстом речи на английском языке можно познакомиться здесь.

«Сегодня многие россияне с ужасом молча взирают на то, как вооруженные силы их страны стирают с лица земли украинские города, выгоняют невинные семьи из их домов и похищают тысячи детей. Они потрясены тем, что их солдаты разоряют родственную страну. В глубине души они понимают, что объявленные Путиным причины войны есть ни что иное, как подлог, миазмы лжи и вымысел», — сказал он.

По его словам сегодня многие россияне вынужденно поставлены перед таким же выбором и такими же угрызениями совести, что и их предшественники в 1968 году, когда советские танки раздавили Пражское восстание.

«Я приглашаю их последовать примеру тех, кто уже присоединился к нам за последние 18 месяцев. Наши двери всегда открыты», — сказал глава МИ6.

Каждое предложение о сотрудничестве, как сказал сэр Ричард, будет тщательно изучено с осмотрительностью и профессионализмом. Мы никогда не предаем своих агентов и готовы работать с ними, чтобы, положить конец кровопролитию.

«В основе моей службы, — уверил он, — лежит то, что мы верны нашим агентам пожизненно, и благодарны им вечно».

Мятеж Пригожина

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Евгений Пригожин во время мятежа в Ростове

Глава МИ6 обратился к недавним событиям, чтобы проиллюстрировать свое убеждение в том, что Украина может выиграть войну. Он назвал Евгения Пригожина одним из архитекторов вторжения, который, однако, развалил «весь этот фарс» одним предложением: «Война нужна Шойгу, чтобы получить звезду героя… Война нужна олигархическому клану, правящему Россией».

Далее Мур дословно привел слова бывшего главы ЧВК «Вагнер» о «психически больных отморозках», которые решили «кинуть еще несколько тысяч русских мужиков в качестве пушечного мяса», чтобы они могли добиться своего. На всякий случай сэр Ричард подчеркнул, что он именно цитирует слова Пригожина, а не излагает собственные мысли.

Через несколько часов после обнародования видеоролика с этими словами, Пригожин двинулся на Москву. Этот поход, по словам главы МИ6 «обнажил неумолимый упадок нестабильного самодержавия, во главе которого стоит Путин».

После выступления в посольстве сэр Ричард Мур дал интервью британской журналистке Энн Макэлвой, которая задала ему вопрос, что именно продемонстрировал мятеж Пригожина. (это интервью на английском языке можно посмотреть здесь).

«Он показал, что Путин не в состоянии контролировать ситуацию до такой степени, чтобы война в Украине шла только внутри границ Украины. И мы видим, как нестабильность, вызванная огромными потерями, которые Россия несет на поле боя, просачивается в самый центр российской государственности самым дестабилизирующим образом», — пояснил Мур.

Состояние Путина

Автор фото, SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Владимир Путин в Кремле 19 июля 2023

Подпись к фото, Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Энн Макэлвой задала Ричарду Муру вопрос, которые волнует большинство западных лидеров и, как считают многие, по-прежнему останавливает их от предоставления Украине вооружений, способных относительно быстро и с меньшей кровью закончить войну: как далеко готов Путин зайти, чтобы сохранить свою власть?

Сэр Ричард сказал, что заглянуть в голову российского лидера он, разумеется, не может, но все видели, что он не сумел организовать достойное противостояние пригожинскому мятежу и «заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, воспользовавшись услужливостью главы Беларуси».

«Если в твоей стране группа наемников открытым маршем идет на Москву и не доходит до нее всего 125 км, то это означает, что ты находишься в не самом лучшем положении, если ты не сумел это выступление предотвратить», — сказал он.

«Об эскалации и применении ядерного оружия говорили только сам Путин и горстка его прихвостней. Это безответственно, безрассудно и направлено на то, чтобы попытаться ослабить нашу решимость поддерживать Украину, но это не сработает», — отметил Мур.

Что означает победа Украины

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Солдаты ВСУ на передовой в районе Лимана

В своей речи глава МИ6 еще раз подчеркнул, что война в Украине закончиться только тогда, когда суверенная Украина будет жить свободно.

«Чтобы приблизить этот момент, вооруженные силы Украины перешли в наступление, показывая удивительную способность применять новые методы и использовать новые технологии… Еще прошлым летом я отметил, что Россия, похоже, выдыхается и что, скорее всего, мало шансов на то, что российские действия наберут силу, — сказал он. — За последний месяц Украина освободила больше территорий, чем Россия захватила за весь минувший год».

Он добавил, что на этой стадии противостояния еще важнее, чтобы друзья Украины продолжали оказывать ей поддержку, чтобы «доблесть украинцев на поле боя отражалась в непреклонной воле союзников ее снабжать, вооружать и как можно быстрее обучать». И, как было сказано в итоговом документе саммита НАТО в Вильнюсе, делать это так долго, как это будет нужно.

Ричард Мур также отметил, что хотя у Украины есть немало союзников и друзей, некоторые страны, напротив, низвели себя до статуса пособников агрессора. По его словам решение Ирана поставлять России беспилотники, разрушающие украинские города и убивающие украинцев, вызвало внутренние разногласия на самом высоком уровне власти в Тегеране.

Искусственный интеллект (ИИ) и шпионаж

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Штаб-квартира МИ6 в Лондоне

В своем выступлении и последующем интервью глава МИ6 рассказал о развитии ИИ и о том, как он может повлиять на традиционную разведывательную работу.

Сэр Ричард сказал, что ИИ играет определенную роль в работе разведывательного сообщества, он не в состоянии заменить людей.

«По мере того, как ИИ бороздит океан открытого исходного кода, все большую ценность будет иметь приобретение секретов, лежащих вне досягаемости забрасываемой им сети», — отметил он.

По его словам главная роль разведчиков — людей, а не компьютеров, заключается в том, что они не являются лишь пассивными сборщиками информации, и «иногда могут влиять на решения изнутри правительств или террористических группировок».

«Мои сотрудники используют ИИ, чтобы дополнить, но не заменить их собственные суждения о том, как люди могут действовать в различных ситуациях. Они объединяют свои навыки с искусственным интеллектом, чтобы выявлять и пресекать потоки оружия, которые текут в Россию и будут использованы в войне против Украины», — сказал он.

Но сэр Ричард сказал, что в развитии ИИ также заинтересованы и враждебные Западу государства, которые используют его «безрассудными и неэтичными» способами.

При этом в будущем, когда ИИ станет играть доминирующую роль в некоторых аспектах человеческой деятельности, не исключено, что цифровые инструменты начнут не только понимать но и предсказывать человеческое поведение лучше, нежели сами люди.

Однако личная связь, понимание, которое может возникнуть только при личном общении, машинам в ближайшем обозримом будущем не доступна.