Журналистка Елена Костюченко рассказала, что ее, вероятно, пытались отравить

Автор фото, Elena Kostyuchenko

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

15 августа 2023, 15:39 GMT Обновлено 6 минут назад

Бывшая журналистка «Новой Газеты» Елена Костюченко рассказала, что ее, вероятно, пытались отравить осенью 2022 года, когда она приехала в Германию после командировки в Украину. Как выяснилось, в течение последнего года уехавших из России журналистов и активистов затронула целая волна отравлений.

В статье, опубликованной в «Медузе» (внесена в реестр «иноагентов» и нежелательных организаций), она рассказала, что ее здоровье резко ухудшилось во время поездки в Мюнхен в октябре 2022 года.

В Германии Костюченко оказалась, после того как не смогла вернуться в Россию из командировки в Украину. Она стала одной из немногих российских журналисток, которые смогли пересечь границу и опубликовала четыре больших материала, в том числе о жизни в оккупированном Херсоне. После этого ей сообщили, что ее жизни угрожает опасность, и ей нужно срочно покинуть Украину, а возвращаться в Россию нельзя.

Костюченко почувствовала себя плохо спустя несколько месяцев после переезда, на вокзале в Мюнхене. Потом ее самочувствие только ухудшалось: «Я проснулась от боли в животе. Она была странной — очень сильной, но не резкой, ее как будто включали и выключали. Я попыталась сесть и легла обратно. Голова кружилась так, что комната, казалось, вращается».

«Симптомы менялись. Живот болел не так сильно, голова кружилась меньше. Сил не было совсем. Начало опухать лицо. Затем появились отеки на пальцах рук. Я с трудом сняла кольца и больше не смогла надеть. Пальцы напоминали сосиски. Начали отекать стопы. Отеки становились все больше, линия подбородка исчезла, мое лицо не было моим лицом», — рассказала она.

После нескольких визитов к врачу на фоне постоянного ухудшения показателей печеночных ферментов, Костюченко отправили в клинику «Шарите», где в прошлом после отравлений лечились политик Алексей Навальный и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов (и он, и издание внесены в реестр «иноагентов»). Однако это произошло спустя более чем два месяца после предполагаемого отравления.

По словам Костюченко, для того чтобы сдать анализы на токсины, ей пришлось обратиться в полицию, где ее упрекнули в излишней беспечности.

«Вы приезжаете и думаете, что вы на каникулах. Что здесь как бы рай. Никто даже не думает, что надо беречься. У нас происходят политические убийства. У нас действуют российские спецслужбы. Ваша беспечность, ваша и ваших коллег, запредельна», — цитирует она слова следователя.

2 мая прокуратура Берлина прислала журналистке письмо, где сообщала, что дело, возбужденное по статье покушение на убийство, прекращено, так как «имеющиеся показатели крови не дают четких указаний на отравление».

«Врачи, консультирующие Insider и Bellingcat (внесены в России в реестр «иноагентов» и нежелательных организаций), сообщили, что наиболее вероятное объяснение того, что случилось со мной, — отравление хлорорганическим соединением. Я передала эту информацию полиции. 21 июля прокуратура открыла дело снова», — рассказала Костюченко.

Автор фото, instagram.com/mirrorsbreath/

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Издание Insider, также опубликовавшее материал об отравлении журналистки, указывает, что через неделю после ухудшения здоровья Костюченко с практически идентичными симптомами столкнулась бывшая журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян в Тбилиси.

«Схожесть симптомов с симптомами, описанными Еленой Костюченко, позволяет предположить, что мог использоваться тот же или схожий отравляющий агент, но какой именно, пока утверждать сложно», — пишет издание.

Весной во время визита в Прагу нейротоксичным веществом была отравлена глава Фонда «Свободная Россия» (нежелательная в РФ организация) Наталия Арно. Это подтвердили американские врачи, пишет Insider.

Арно, рассказывая о своем отравлении, вспоминает, что обнаружила дверь своего номера в отеле открытой. Из номера ничего не пропало и всё было как обычно, если не считать того, что явственно ощущался запах какого-то парфюма, которого до этого не было. Около двух часов ночи она легла спать, но проснулась в пять утра от чудовищной боли, сообщает издание.

21 мая немецкая полиция сообщала о начале расследования по факту возможного отравления журналистки и активистки, сообщивших о проблемах со здоровьем после встречи диссидентов в Берлине. Их имена не назывались.

Одновременно, согласно данным The Insider, нет никаких оснований считать, что жертвами отравлений стали соратница Алексея Навального Любовь Соболь, а также московская активистка Эльвира Вихарева (обе внесены в реестр «иноагентов»). Обе сообщали, что, вероятно, были отравлены, однако опрошенные The Insider эксперты не подтвердили эту версию.

От Литвиненко до Навального

В последние годы за рубежом и в России было совершено несколько попыток отравлений противников Кремля.

В ноябре 2006 года в Лондоне от острой лучевой болезни умер бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший из России из-за конфликта со спецслужбами. Расследование британских властей показало, что Литвиненко был отравлен редким радиоактивным веществом, полонием-210.

Из отчета по итогам расследования следовало, что Литвиненко был отравлен бывшим сотрудником ФСБ Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном. Убийство, вероятно, было санкционировано бывшим главой ФСБ Николаем Патрушевым и лично президентом России Владимиром Путиным, говорилось в докладе. Россия отрицает свою причастность к убийству.

В мае 2015 года с острой печеночной недостаточностью в России был госпитализирован Владимира Кара-Мурза-младший (внесен в реестр «иноагентов»). Бывший зампред оппозиционной партии «Парнас», а затем координатор фонда «Открытая Россия» (объявлен нежелательным в России) уже после выписки получил итоги проведенной во Франции экспертизы, согласно которой в его организме были сильно превышены нормы содержания тяжелых металлов. В 2017 году был снова госпитализирован с симптомами отравления и введен в медикаментозную кому.

В марте 2018 года в Великобритании было совершено покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В результате воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок» пострадали несколько местных жителей, одна женщина умерла. Британия считает покушение на Скрипалей операцией российских спецслужб, проведенной двумя агентами, въехавшими в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия официально отрицает свою причастность.

В сентябре 2018 года акционист и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был госпитализирован в реанимацию Института имени Склифосовского. У него внезапно начались проблемы со зрением, он начал терять способность разговаривать, а затем и ходить. После госпитализации в клинику «Шарите», куда его доставили спецбортом из Москвы, немецкие врачи пришли к выводу, что Верзилов мог быть отравлен.

В апреле 2019 года российский писатель и публицист Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе с симптомами отравления, после того как ему стало плохо на борту самолета. После госпитализации состояние Быкова на протяжении нескольких дней было стабильно тяжелым — он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В 2021 году расследователи Bellingcat обнаружили, что сотрудники ФСБ, позже следившие за Навальным в день его отравления, отслеживали и перемещения Быкова.

20 августа 2020 года политик Алексей Навальный потерял сознание на борту летевшего в Москву самолета, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Родственники и соратники требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж. Российские врачи настаивали, что в таком состоянии его перевозить нельзя, но в итоге все же дали разрешение на перевозку политика в Германию. Там его госпитализировали в берлинскую больницу «Шарите». В сентябре лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок». МИД России называл произошедшее с оппозиционером «провокацией» западных государств.

В 2020 году прокуратура Болгарии заочно предъявила трем россиянам обвинение в покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева, а также его сына и его коллеги. Ведомство считает, что в 2015 году их попытались отравить в Софии неопознанным веществом. Болгарские СМИ тогда писали, что это тоже мог быть «Новичок».