Венецианский кинофестиваль: без звезд Голливуда, но с фильмами Аллена и Полански

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Все готово к большому кинопразднику

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

45 минут назад

В Венеции открывается знаменитый Венецианский кинофестиваль, который в этом году пройдет без участия многих голливудских звезд. Они не появятся на красной дорожке из-за продолжающейся забастовки актеров и сценаристов в Голливуде.

Самый продолжительный в мире кинофестиваль, который проходит уже в 80-й раз, должна была открывать картина «Претенденты» (Challengers) Луки Гуаданьино.

Это мелодрама, главную роль в которой исполнила певица и актриса Зендея. Но в последнюю минуту ее пришлось заменить итальянской военной драмой «Команданте» (Comandante) режиссера Эдоардо Де Анджелиса.

Актриса Эмма Стоун не будет присутствовать на премьере долгожданного фильма «Бедняжки» (Poor Things); не будет в Венеции и Брэдли Купера, который является режиссером и исполнителем главной роли в фильме «Маэстро» (Maestro) о легендарном дирижере и композиторе Леонарде Бернстайне.

Адам Драйвер представит фильм «Феррари» (Ferrari) режиссера Майкла Манна – байопик про гонщика и конструктора Энцо Феррари, где он сыграл главную роль.

Ожидается, что Джессика Честейн появится на премьере фильма «Память» (Memory) ближе к концу фестиваля, который продлится до 9 сентября.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера считает, что в Венецию приехало достаточно звезд

На «Золотого льва» также претендуют фильмы «Присцилла» (Priscilla) Софии Копполы о жене Элвиса Пресли и «Убийца» (Killer) Дэвида Финчера, который вернулся в Венецию спустя два десятилетия после того, как его «Бойцовский клуб» был освистан, но впоследствии стал культовым.

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Несмотря на вызванные забастовкой сложности, художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера не унывает.

«Мы знаем, что некоторые звезды не могут быть здесь... Но другие приедут, потому что работают независимо», – сказал Барбера в интервью Reuters.

Забастовка голливудских актеров и писателей – в первую очередь из-за оплаты труда и угрозы со стороны искусственного интеллекта – продолжается уже несколько месяцев.

«Если забастовка продлится дольше, то она очень негативно повлияет на следующий [прокатный] сезон и церемонии награждения», – отметил Барбера.

Венеция регулярно «поставляет» главных фаворитов на «Оскар». 8 из 11 последних «Оскаров» за лучшую режиссуру достались фильмам, которые дебютировали в Венеции, включая «Ла-Ла Ленд» в 2016 году, режиссер которого Дэмиен Шазель является председателем жюри нынешнего фестиваля.

В интервью AFP он сказал, что понимает тревогу актерского сообщества по поводу искусственного интеллекта, но считает, что некоторые опасения могут быть слишком преувеличены.

«У людей есть некоторые апокалиптические представления об этом, – сказал он за несколько часов до открытия фестиваля. – Я согласен, что интернет или радио – это серьезные технологические достижения, которые многое меняют, но искусство выживет».

Автор фото, EPA Подпись к фото, Председатель жюри фестиваля Дэмиен Шазель

​​Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Неоднозначную реакцию вызвало решение руководства фестиваля предоставить платформу новым фильмам режиссеров с неоднозначной репутацией – Вуди Аллену, Люку Бессону и Роману Полански.

Во внеконкурсной программе будет показан фильм Аллена «Великая ирония» (Coup de Chance, 50-я картина режиссера и первая на французском языке), а также «Дворец» Романа Полански. Картина Бессона «Догмен» (DogMan) попала в основную программу фестиваля.

87-летний Аллен находился под следствием по подозрению в нападении на приемную дочь в 1990-х годах. Несмотря на то, что полиция оправдала его, многие в Голливуде отвернулись от режиссера.

Директор фестиваля Альберто Барбера выступил в защиту Аллена, заявив AFP: «Он полностью оправдан. Прошло 25 лет, и для меня враждебность по отношению к нему, особенно в США, абсолютно непостижима».

90-летний Полански по-прежнему скрывается от правосудия в США из-за обвинения в совращении несовершеннолетней в 1970-х годах. Режиссер признал вину, провел в американской тюрьме 42 дня, а затем бежал в Европу. На фестиваль он не приедет.