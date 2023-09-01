Как школьники в Украине возвращаются к учебе под российскими ударами
- Автор, Виталий Шевченко
- Должность, Отдел мониторинга Би-би-си
Это было тихое летнее утро в Ромнах, провинциальном городе на севере Украины.
Уходя на работу в прошлую среду, директор местной школы Татьяна Прокопенко сказала мужу, что ей нужно провести несколько совещаний, чтобы подготовиться к началу учебного года.
Около 10 утра по местному времени она погибнет вместе со своим заместителем, секретарем и библиотекарем.
Все они были убиты российским дроном-камикадзе, который почти полностью разрушил их школу.
«Она жила этой школой, это была ее страсть. Она там проводила 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», - со слезами на глазах говорит муж Татьяны Прокопенко, Валерий.
Российские авиаудары снова будут постоянной угрозой для украинских учителей, детей и родителей, ведь 1 сентября начался новый школьный год.
По данным Киева, с начала российского вторжения более 360 учебных заведений в Украине были полностью разрушены и более 3000 повреждены.
Россия и Amnesty International обвиняли Украину в создании в школах военных баз, но Киев называет эти обвинения «кампанией дезинформации и пропаганды».
«Клянусь, там не было военных», — говорит Валерий о школе в Ромнах, где была убита его жена.
Метро, ставшее школьным классом
Чтобы свести к минимуму угрозу жизни, многие школьники будут учиться удаленно: местные власти должны решать, как проводить обучение, в классе или на дому.
Их решение зависит от ситуации с безопасностью в каждом конкретном регионе, а также от того, есть ли в школах бомбоубежища.
Второй по величине город Украины, Харьков, расположен недалеко от границы с Россией и часто подвергается нападениям. Поэтому там обучение будет почти исключительно дистанционным.
Чтобы обеспечить хотя бы какое-то подобие безопасного очного обучения, власти построили 60 классов под землей — на станциях метро. Они могут вместить в себя более 1000 учеников.
Заместитель министра образования Андрей Сташкив сообщил Би-би-си, что примерно шестая часть украинских школ теперь будет работать удаленно, но это намного меньше, чем каждая третья, как было в прошлом году.
Учебная программа военного времени
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Около 80 000 учеников этих школ будут подключаться онлайн с оккупированных Россией территорий Украины.
«Для нас это огромный вызов, а для них это опасно, потому что если оккупанты узнают, что дети там продолжают учиться в украинских школах, это угроза как для детей, так и для родителей. Это очень чувствительный вопрос безопасности, и школы не разглашают, кто эти ученики, потому что это может подвергнуть риску их жизнь и здоровье", — говорит Сташков.
Школьную программу также адаптируют к условиям военного времени, и обязательным становится изучение минной безопасности.
Чтобы курс был доступным для детей младшего возраста, в нем фигурирует Патрон — знаменитая служебная собака-сапер. Про него также сделали мультсериал, рассказывающий юным украинцам об опасностях, связанных с неразорвавшимися боеприпасами.
Изображения симпатичного джек-рассела помогают создать «атмосферу психологической и психической безопасности», в которой нуждаются украинские дети, рассказала киевская учительница Леся Юрчишин в подкасте Би-би-си Ukrainecast.
Еще одним новшеством в учебной программе, измененной из-за войны с Россией, стало исчезновение из списка изучаемой литературы многочисленных русских писателей. Об этом Министерство образования Украины распорядилось в прошлом году.
Нарушения процесса образования в Украине, вызванные войной, оказали разрушительное воздействие на его качество.
По оценке детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в стране наблюдается «повсеместная потеря образования» среди детей.
«Внутри Украины нападения на школы продолжаются с прежней силой, что приносит детям глубокие страдания и лишает их безопасного места для обучения. При этом им все сложнее сохранять знания, полученные раньше, когда школы еще функционировали нормально», — говорит Регина Де Доминикис, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.
Что касается прифронтовых городов, таких как Запорожье, то там, за исключением небольших перерывов, дистанционное обучение действует еще с тех пор, когда весной 2020 года были введены ограничения из-за пандемии Covid-19.
«Это ненормальное школьное обучение», — говорит Константин Самойло, директор школы «Перспектива» в Запорожье. «Бедные, бедные дети, они уже три года не видели нормального образования!»
По его словам, при дистанционном обучении значительно труднее мотивировать детей и проверять их знания.
Самойло рассказывает, что он тоскует по простому мирному зрелищу: как дети идут в школу. Такое можно увидеть только дальше от линии фронта.
«Я расплакался, когда в прошлом году посетил Западную Украину и увидел детей, идущих в школу со своими маленькими рюкзачками. Ужасно думать, что у наших детей нет такой возможности», — говорит Самойло.
Но каким бы ни было влияние дистанционного обучения на образование в Украине, учителя, чиновники и родители сходятся во мнении, что безопасность превыше всего.
Оригинал этого материала на английском языке можно прочитать здесь.
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