В Ливии после шторма «Даниэль» погибли по меньшей мере 150 человек, но счет жертв может идти на тысячи

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Наводнение в городе Шаххат после шторма «Даниэль»

47 минут назад

Ливийский Красный Полумесяц сообщил, что в результате удара шторма «Даниэль» в стране погибли от 150 до 200 человек.

Однако лидер непризнанного правительства восточной части Ливии заявил, что число погибших «превышает 2000».

Шторм «Даниэль» обрушился на страну в воскресенье, в результате чего власти объявили чрезвычайное положение и запросили международную помощь. Регион Киренаика был объявлен зоной бедствия.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Число погибших может вырасти весьма значительно, потому что с некоторыми городами просто нет связи

По сообщению телеканала «Аль-Джазира», Хани Шенниб, президент Национального совета по американо-ливийским отношениям, сказал, что город Дерна оказался полностью отрезанным от мира. Число погибших в городе с населением в 100 тыс. человек, скорее всего, вырастет.

«Нет подключения к интернету, нет электричества… Масштабы катастрофы, произошедшей в городе, только растут с каждой минутой», — сказал Шенниб телеканалу «Аль-Джазира».

По его словам шторм вызвал внезапное и резкое увеличение потока воды, который разрушил главную плотину города. Он также добавил, что трудно «проинформировать мир о том, что там происходит».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, О том, какой урон был нанесен инфраструктуре, пока точно неизвестно

Кроме Дерны, также пострадали города Бенгази, Сус и Аль-Мадж на востоке страны.

Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии.

Власти на востоке Ливии ввели комендантский час, а школы и магазины приказали закрыть.

Вскоре после того, как были объявлено о 150 погибших, премьер-министр восточной части страны Усама Хамад заявил ливийскому телеканалу, что «пропавшие без вести исчисляются тысячами, а число погибших превышает 2 тыс».

«Целые кварталы в Дерне исчезли вместе с их жителями… смыты водой», — сказал Хамад, не уточнив, откуда у него эти сведения.

Кроме восточных районов, от наводнения пострадал и город Мисрата на западе Ливии.

В интернете опубликованы непроверенные видео, на одном из которых видно, как человека смывает поток воды. На других водители спасаются от наводнения на крышах своих автомобилей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Местные власти в Дерне уверяют, что число погибших может превысить 2000

Из-за шторма закрылись не только школы и магазины, но и четыре крупных нефтяных порта.

В то время как ситуацию на востоке Ливии контролирует администрация, которая базируется в Бенгази, международно признанное правительство в столице Триполи тоже принимает участие в ликвидации последствий шторма.

Ливия разделена между двумя враждующими администрациями после восстания, в результате которого при поддержке стран НАТО в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи.

Оба правительства объявили после шторма «Даниэль» трехдневный траур.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Машины на берегу моря, около Дерны

На прошлой неделе этот шторм ударил по Греции, Турции и Болгарии, в результате чего погибло более десятка человек.

Этим летом южная часть Европы пережила сразу несколько экстремальных погодных событий, в том числе рекордную жару и пожары.