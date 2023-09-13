Женщины-хирурги подвергались сексуальному насилию даже во время операций: результаты опроса хирургов в Британии

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Автор, Джеймс Галлахер, Натали Трасвелл и Джонатан Самберг

Должность, Отдел новостей Би-би-си

час назад

По данным крупнейшего исследования, проведенного в Британии, почти треть женщин-хирургов Национальной службы здравоохранения за последние пять лет подверглись сексуальному насилию со стороны коллег.

Исследование было проведено по заказу независимой Рабочей группы по проблемам сексуальных домогательств в хирургии и поддержано Королевским колледжем хирургов, Министерством санитарного просвещения Англии и Ассоциацией обучающихся хирургов.

Результаты были представлены Национальной службе здравоохранения Англии, Генеральному медицинскому совету (GMC), который регулирует деятельность врачей, и Британской медицинской ассоциации.

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Служба новостей Би-би-си поговорила с несколькими женщинами-хирургами, которые столкнулись с сексуальным насилием или приставаниями коллег, в том числе и в операционной. Оригинал этого материала на английском языке можно прочитать здесь.

Авторы исследования утверждают, что старшие хирурги-мужчины часто жестоко обращаются со стажерками, причем это происходит в больницах Национальной службы здравоохранения.

Королевский колледж хирургов заявил, что результаты исследования «совершенно шокирующие».

Внимание! Эта история содержит подробное описание сексуальных домогательств.

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Дело в том, что сексуальные домогательства и даже изнасилования в этой среде являются секретами полишинеля. Есть немало неизвестных широкой общественности случаев, когда женщин хватали за интимные места прямо через халаты, когда мужчины-хирурги, например, промокали пот со лба о грудь стоящей рядом у операционного стола стажерки, о том, как они терлись эрегированным пенисом о тела коллег-женщин.

Некоторым из них предлагали унизительный обмен: секс — на продвижение по карьерной лестнице.

Анализ, проведенный Университетами Эксетера и Сарри, а также Рабочей группой по проблемам сексуальных домогательств в хирургических отделах больниц, был предоставлен исключительно Службе новостей Би-би-си.

Почти две трети женщин-хирургов, согласившихся ответить на вопросы исследователей, заявили, что они стали объектом сексуальных домогательств, а треть из них - что подверглась сексуальному насилию со стороны коллег в течение последних пяти лет.

Женщины говорят, что боятся, что если они пожалуются на подобное поведение, то это повредит их карьере. Они точно так же не уверены в том, что Национальная служба здравоохранения захочет принимать какие бы то ни было меры.

«Почему его лицо в моем декольте?»

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Джудит нервничает, рассказывая об этом случае из своей рабочей практики. Она попросила, чтобы мы использовали только ее имя, не называя фамилии. Сейчас она — опытный и талантливый хирург-консультант, но в начале ее карьеры все было несколько иначе.

В самом начале работы хирургом, когда ее положение в иерархии операционной было в самом низу, с ней произошел крайне неприятный случай.

Дело было в том, что старший хирург, мужчина, вспотел. «[Он] просто повернулся и уткнулся головой прямо в мою грудь, и я поняла, что он вытирает об меня свой вспотевший лоб».

«Я просто остолбенела: что его лицо делает в моем декольте?»

Когда хирург проделал это во второй раз, Джудит предложила принести ему полотенце. На что последовал ответ: «Нет, так гораздо веселее».

Джудит говорит, что на его лице при этом была ухмылка. Она чувствовала так, как будто бы ее «окунули в грязь», понимая, как ее унизили.

Но еще хуже было то, что все ее коллеги, находившиеся в той же операционной, просто промолчали.

«Он даже не был самым старшим человеком в операционной, но он знал, что это — нормальное поведение, и это-то и было самым отвратительным», — вспоминает она.

История с Джудит произошла посереди операционной, но сексуальные домогательства и сексуальное насилие выходят и за пределы больниц.

«Я ему доверяла»

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Энн (мы не можем раскрыть ее настоящее имя по юридическим причинам) согласилась поговорить с Би-би-си, потому что считает, что проблемы решаются только тогда, когда люди начинают открыто и громко о них говорить.

Она не хочет считать то, что с ней произошло, изнасилованием, но ясно дает понять, что согласия на сексуальный контакт она не давала.

Все это произошло вне медицинского учреждения, на приеме, приуроченном к медицинской конференции, на которую собрались врачи одной специальности.

Все было как всегда: она была стажеркой, а он — консультантом.

«Я ему доверяла, он был для меня примером», — говорит она.

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И он воспользовался этим доверием, сказав ей, что поскольку она никого на этом приеме не знает и доверять им не может, то он ее проводит до дома.

«Итак, он проводил меня туда, где я остановилась. Я думала, что он просто хочет со мной поговорить, но он набросился на меня и занялся со мной сексом».

Она сказала, что в этот момент ее тело просто оцепенело и что она «не смогла его остановить».

«Я этого не хотела, я этого никогда не хотела, это было полной неожиданностью». Увидев его на следующий день, она «еле смогла удержать себя в руках».

«Я чувствовала, что поднимать шум не стоит, я чувствовала, что существует как бы негласное правило — просто терпеть все, что с тобой делают».

Этот случай произвел на Энн неизгладимое впечатление: поначалу она просто впала в эмоциональный ступор, а годы спустя вдруг «воспоминания хлынули в мою голову, и это был полный кошмар».

Пережитый ужас преследовал ее даже на работе, когда она готовилась оперировать пациента.

«Нарушить молчание»

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Все признают, что подобное поведение, как правило, замалчивается. Подготовка хирургов во многом основана на обучении у старших коллег в операционной, и многие женщины говорили нам, как рискованно выдвигать обвинения против тех, кто имеет власть над ними и влияние на их будущую карьеру.

Отчет о результатах исследования, который будет опубликован в «Британском журнале хирургии», будет первой попыткой оценить масштабы распространения этого постыдного поведения.

В опросе, на условиях полной анонимности, приняли участие 1434 зарегистрированных хирурга, половину из них составляли мужчины, а другую половину — женщины.

Результаты были следующими:

63% женщин подверглись сексуальным домогательствам со стороны коллег

30% женщин подверглись сексуальному насилию со стороны коллеги

11% женщин сообщили о принудительных физических контактах, связанных с карьерными возможностями

Сообщается как минимум об 11 случаях изнасилования

90% женщин и 81% мужчин были свидетелями сексуальных домогательств в той или иной форме

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Хотя опрос показал, что мужчины тоже могут оказаться жертвами сексуального насилия (24% подверглись сексуальным домогательствам), вывод, к которому пришли авторы исследования, таков, что хирурги-мужчины и хирурги-женщины «живут в разных мирах».

«Наши результаты, вероятно, пошатнут доверие общественности к хирургической профессии», — сказал доктор Кристофер Бегени из Университета Эксетера.

При этом во втором докладе тех же авторов под названием «Нарушить молчание: решение проблем сексуальных домогательств в здравоохранении» даются советы по поводу того, что необходимо изменить.

В обоих отчетах отмечается, что относительно невысокая доля женщин-хирургов (около 28%) в сочетании с жесткой иерархией, существующей в хирургической среде, дает некоторым мужчинам значительную власть.

Это усугубляет сложности работы в напряженной обстановке, в которой приходится действовать хирургам.

«Это приводит к тому, что в ряде случаев такое поведение остается безнаказанным, а действия подобных людей — бесконтрольными», — сказала профессор Кэрри Ньюлендс, хирург-консультант из Университета Сарри.

Она решила искоренить эту порочную практику после того, как познакомилась с печальным опытом своих младших коллег.

«Самый распространенный сценарий заключается в том, что молодая стажерка подвергается насилию со стороны старшего преступника-мужчины, который часто к тому же является и ее руководителем», — рассказала она Би-би-си.

«Это и питает всю культуру молчания, когда они реально опасаются за свое будущее и карьеру, если предадут эти инциденты гласности», — пояснила профессор.

«Страшно обидно»

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По результатам опроса также стало понятно, что очень немногие верят в то, что такие организации, как местные управления Национальной службы здравоохранения, Генеральный медицинский совет (который ведет реестр всех врачей, которым разрешено заниматься медицинской практикой в Британии) и различные Королевские колледжи (ассоциации врачей по отдельным специальностям) могут решить эти проблемы.

«Нам нужны серьезные изменения в процедурах расследования жалоб, чтобы они проводились внешними независимыми организациями и пользовались доверием. Только так медицинские учреждения станут более безопасным местом работы», — говорит профессор Ньюлендс.

Тим Митчелл, президент Королевского колледжа хирургов Англии, заявил Би-би-си, что результаты исследования «совершенно шокирующие» и станут позором для профессии хирурга.

Он признал, что очевидно, что это распространенная проблема, которая до сих пор не решена.

«Нам необходимо сделать так, чтобы подобное поведение не оправдывалось ни при каких обстоятельствах, чтобы пострадавшие были уверены, что к их жалобам отнесутся серьезно», — сказал он.

Доктор Бинта Султан из Национальной службы здравоохранения Англии заявила, что отчет невероятно трудно читать, и что он ясно показал, что необходимо предпринять дополнительные меры для того, чтобы больницы стали безопасными для всех.

«Мы уже идем по этому пути, мы уже приняли обязательства предоставлять большую поддержку тем, кто пострадал от преследований, или неподобающего поведения, в том числе через создание более четких механизмов отчетности», — сказала она.

В прошлом месяце Генеральный медицинский совет обновил профессиональные правила, которых должны придерживаться врачи.

Его исполнительный директор Чарли Мэсси заявил, что действия сексуального характера по отношению к пациентам или коллегам недопустимы и что серьезные проступки несовместимы с возможностью быть практикующим врачом в Британии.

Но является ли хирургия безопасным местом работы для женщин сегодня?