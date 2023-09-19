Илон Маск намекнул, что платформа Х может стать платной ради борьбы с ботами

Автор фото, Anadolu Agency

28 минут назад

Платформа Х, ранее известная как Twitter, может стать платной. По словам ее владельца миллиардера Илона Маска, небольшой ежемесячный взнос пользователей поможет сократить число ботов в соцсети.

Свое заявление Маск сделал во время состоявшейся в понедельник встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который поднял вопрос о всплеске антисемитизма на платформе Х и методах борьбы с этим явлением.

Маск ответил, что платные аккаунты – пока единственный очевидный метод борьбы с ботами.

«Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за использование системы», – сказал Маск.

Боты – аккаунты, управляемые в основном не людьми, а комьютерными программами. Их используют, в частности, для распространения пропаганды, противоречивых политических взглядов и разжигания расовой ненависти.

Пока неясно, действительно ли Маск рассматривает такой шаг для всех пользователей или это пока просто абстрактные рассуждения.

Противоречивая стратегия

Илон Маск приобрел Twitter в апреле 2022 года за 44 млрд долларов.

Став владельцем компании, Маск попытался стимулировать пользователей соцсети платить за расширенный сервис, который теперь называется X Premium.

Для этого он предоставил платным подписчикам дополнительные функции, такие как более длинные публикации и повышенная видимость на платформе.

X Premium сейчас стоит 8 долларов в месяц в США. Цена варьируется в зависимости от того, в какой стране находится абонент.

Маск утверждает, что ищет более дешевые варианты для пользователей.

«На самом деле мы собираемся ввести более низкую плату. Поэтому мы просто хотим, чтобы это была небольшая сумма», — сказал он.

«Это долгий разговор, но, на мой взгляд, это единственная защита от огромных армий ботов», — добавил Маск.

Насколько этот разговор долгий, не ясно, но пока пользователи по-прежнему могут использовать X бесплатно.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Купив Twitter, Илон Маск предпринял радикальные шаги по реформе этой соцсети

Одно можно сказать с уверенностью: Илон Маск не боится кардинальных реформ в своей соцсети.

Купив компанию, Маск уволил почти половину сотрудников (до его прихода в Twitter работали 8 тыс. человек), а к настоящему моменту штат насчитывает всего около 1,5 тыс. сотрудников.

Он урезал модерацию постов и разблокировал аккаунты пользователей, попавших в черный список при прежнем руководстве. Например, запрет был снят с профиля экс-президента США Дональда Трампа.

После масштабных увольнений на платформе стало меньше цензуры, здесь может быть представлен более широкий диапазон взглядов.

Однако соцсеть стала более уязвимой для троллей, рассказали Би-би-си бывшие и нынешние сотрудники Twitter/Х.

Бегство рекламодателей

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Хотя среди пользователей X у Маска немало сторонников, некоторые его нововведения были негативно восприняты в этом сообществе и, судя по всему, рекламодателями.

По словам Илона Маска, в июле этого года платформа потеряла примерно половину своих доходов от рекламы.

Еврейская организация в США под названием Лига против диффамации (клеветы) заявила, что соцсеть предпринимает недостаточно усилий для борьбы с антисемитизмом.

Маск считает, что необоснованные, по его словам, обвинения в антисемитизме в адрес X отпугнули рекламодателей и нанесли ущерб доходам его компании. Сейчас он грозит Лиге судебным иском на миллиарды долларов.

В разговоре с Нетаньяху Маск заверил, что он против антисемитизма.

Нетаньяху в разговоре признал, что баланс между свободой слова и модерацией контента является непростой задачей, но призвал Маска найти правильный баланс.

«Я надеюсь, что вы найдете возможность в рамках Первой поправки (Конституции США) остановить не только антисемитизм, но и любую коллективную ненависть к людям, которую представляет собой в том числе и антисемитизм», - сказал он.

«Я знаю, что вы этому привержены», - добавил Нетаньяху.

Дополнительная проблема для россиян?

В марте 2022 года решением «Роскомнадзора» Twitter был заблокирован на территории России. С тех пор пользоваться этой соцсестью россияне могут только через VPN, однако соцсеть остается среди них довольно популярной.

Российские власти периодически пытаются блокировать и VPN, но разработчики придумывают все новые системы доступа.

Несмотря на запрет, эту соцсеть продолжили активно использовать как российские оппозиционеры, так и кремлевские пропагандисты и политики, как, например, глава РТ Маргарита Симоньян и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Расследование Би-би-си выявило значительное присутствие в соцсети российских троллей, которые территориально находятся в России.

Всем им, равно как и обычным российским пользователям, предстоит столкнуться с проблемой, если услуга Маска действительно станет платной: в рамках антироссийских санкций международные платежные системы в России отключены.