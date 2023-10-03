Ограбление у Капитолия. У американского конгрессмена под дулом пистолета забрали машину

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам помощника Генри Куэллара, у политика также забрали телефон и iPad

56 минут назад

В понедельник вечером в Вашингтоне преступники под дулом пистолета ограбили члена Конгресса США Генри Куэллара и угнали его автомобиль.

Как сообщается, Куэллар, республиканец от штата Техас, парковал машину примерно в полутора километрах от здания Капитолия. К нему подошли трое вооруженных людей и, угрожая оружием, отобрали ключи от машины и личные вещи.

Сам он не пострадал, а автомобиль впоследствии ему вернули.

Полиция Капитолия США в своем заявлении сообщила, что детективы разыскивают подозреваемых.

Инцидент произошел примерно в 21:30 по местному времени в юго-восточном районе города Нэйви-Ярд.

По словам Джейкоба Хохберга, главы канцелярии Куэлллара, помимо автомобиля у него похитили телефон и iPad. Пока неясно, удалось ли вернуть пропавшие гаджеты.

Число угонов автомобилей в Вашингтоне в последние годы растет. В 2021 году полицейское управление города создало целевую группу для решения этой проблемы.

По последним данным полиции, в этом году в Вашингтоне произошло 750 случаев угона автомобилей, и в 75% из них использовалось огнестрельное оружие.

Куэллар — конгрессмен со стажем, он работает в Палате представителей США уже 10-й срок, представляя 28-й округ штата Техас.