«Троицу» не увезут в лавру, пока не будет готова климатическая капсула

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

51 минуту назад

До тех пор, пока для «Святой Троицы» Андрея Рублева не будет создана климатическая капсула, икону не перевезут в Троице-Сергиеву лавру, говорится в договоре о передаче в безвозмездное пользование памятника лавре. Средства на создание капсулы должна будет найти РПЦ — для этого могут быть привлечены деньги спонсоров или государственные средства.

Детали договора, заключенного между между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой, в пятницу, 21 июня, обсуждались в Государственном институте искусствознания на круглом столе, который был посвящен рискам, связанным с перемещением «Троицы» в лавру.

По словам заведующего отделом комплексных исследований Третьяковской галереи Юлиана Халтурина, участвовавшего в подготовке договора, икона может быть перенесена на территорию лавры при наличии двух условий: «Первое условие — это обеспечение температурно-влажностного режима, наличия охранной, пожарной и сигнализации и других, необходимых для хранения музейного памятника требований на территории лавры. И второе это обеспечение функции контроля [за состоянием сохранности памятника].

Договор предусматривает, что специалисты Третьяковской галереи будут осуществлять выездные проверки каждые три месяца в течение всех 49 лет пребывания памятника в лавре. Эти проверки будут проводиться без вскрытия витрины. Кроме того, каждый год будет осуществляться комплексная проверка «Троицы».

«Для этого Лавра должна будет оборудовать специальное помещение, закупить приобрести специальное оборудование для того, чтобы специалисты могли уже в непосредственном контакте с памятником получить более детальное представление о том, какие процессы идут, как и каково актуальное состояние сохранности на текущий момент», — отметил Юлиан Халтурин.

Троицкий собор — «наименее подходящий вариант»

Как уточнил Халтурин, в договоре речь идет о перемещении «Святой Троицы» именно в Троицкий собор лавры.

Практически все присутствовавшие на круглом столе искусствоведы и реставраторы отметили, что Троицкий собор является наименее подходящим вариантом для размещения там ветхого памятника.

Как сказал доктор искусствоведения, член комиссии Министерства культуры по особо ценным объектам культурного наследия Лев Лифшиц, в этом соборе фактически «невозможно создать надлежащий климат» для «Троицы».

Эксперты отметили, что это очень небольшой храм, где довольно сложно поддерживать стабильный климат. Из-за небольшой площади храма икону будет практически невозможно разместить так, чтобы она находилась на достаточном расстоянии от ваз с цветами и от горящих свечей и лампад.

Кроме того, в храме наблюдается большой поток людей, желающих прикоснуться к раке с мощами преподобного Сергия Радонежского. Как отметили искусствоведы, в храм проникают прямые лучи солнца, которые оказывают разрушительное воздействие на многие предметы в храме, а тем более — на ветхие.

«Большие, серьезные риски ущерба или гибели [икон], тем более памятников. В Лавре это понимают», — отметил Юлиан Халтурин.

Основной аргумент сторонников передачи «Троицы» в Троицкий собор лавры — это возвращение иконы на «историческое место».

Эксперты в ходе круглого стола практически единодушно отметили, что идея возвращения памятников «на исторические места» редко бывает оправданной.

«Историческое место Владимирской иконы Божией Матери — запрестольное пространство в Успенском соборе Московского Кремля. Вынос иконы [из алтаря] — только для (празднования) тезоименитства и венчания на царство. Значит, подождем венчания на царство? Иначе она так и будет там стоять», — отметил искусствовед, бывший директор Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Геннадий Попов.

В случае с «Троицей» возвращение иконы на «историческое место» может привести к окончательной утрате памятника уже в ближайшие десятилетия, заметил эксперт.

Условия нахождения иконы в храме Христа Спасителя, где «Троица» выставлялась с 4 июня по 19 июля, были несколько лучше, чем годом ранее — в Троице-Сергиевой лавре, отметил Юлиан Халтурин.

По его словам, сотрудники Третьяковской галереи в течение всех шести недель дважды в день проводили замеры температуры, влажности и освещенности помещения, где находилась икона. Они снимали показания с датчиков, установленных в витрине с иконой.

В ближайшее время данные с датчиков будут расшифрованы, тогда можно будет более точно говорить о колебаниях уровней влажности и температуры. Сотрудники Третьяковской галереи отметили, что резких колебаний температуры они не зафиксировали, однако уровень влажности в витрине с иконой продолжительное время был ниже, чем предусмотренный для «Троицы».