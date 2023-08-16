Украина освободила Урожайное. Чем это угрожает российской обороне?

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Автор фото, Reuters

Автор, Илья Абишев

Должность, Би-би-си

час назад

Минобороны Украины объявило об освобождении села Урожайное в Донецкой области. «Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах», — сообщила в среду замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Вслед за ней взятие села подтвердил и представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Об оставлении российскими частями поселка Урожайное к востоку от ранее потерянного ими села Старомайорское писали российские Z-блогеры, но подтверждения этой информации до сегодняшнего дня не было.

Урожайное — одно из небольших сел, тянущихся вдоль реки Мокрые Ялы и входивших в так называемый Времевский выступ, проблемный для ВСУ фланг, который образовался в прошлом году в результате вклинивания российских войск в украинскую оборону на стыке Запорожской и Донецкой областей.

Сейчас этого выступа не существует — он полностью срезан в ходе летнего наступления украинской армии; более того, теперь уже ВСУ вклинились в российские боевые порядки и практически вышли на этом участке ко второй, основной линии российской обороны. Ее главным опорным пунктом на этом направлении служит село Старомлиновка, расположенное в 2-3 км к югу от Урожайного.

Именно на Времевском выступе ВСУ освободили больше всего населенных пунктов за все время своего летнего наступления. Взятие украинцами соседнего села Старомайорское было подтверждено в начале августа, и уже тогда российские Z-паблики предполагали, что Урожайное продержится не более трех дней. Однако российские войска продолжали оборонять его еще две недели, подтягивая резервы и непрерывно контратакуя.

Чем так важно Урожайное?

Оно прикрывает левый фланг наступающих украинских войск и, вместе со Старомайорским, дает возможность сформировать довольно крупный плацдарм для дальнейшего продвижения к морю, причем атаки могут идти в разных направлениях.

Угрозу российским частям, сосредоточенным в районе Приютного к западу от Урожайного, представляет возможный удар вразрез между ними и подразделениями в Старомлиновке. Опасность таит и возможный удар вдоль реки в направлении села Красная Поляна и далее на Мариуполь. Есть и иные варианты.

Одновременно украинская армия не прекращает давление и на других участках южного фронта. Поступают сообщения о взятии ею села Работино между Ореховом и Токмаком, что тоже означает выход на вторую линию российской обороны, об атаках на Васильевку и занятии плацдармов на левом берегу Днепра уже в Херсонской области.

Потенциальных направлений наступления становится все больше и больше. У ВСУ открывается много окон возможностей, что плохо для обороняющейся стороны.

Уже по тому, как настойчиво российская армия обороняла Урожайное, видно, насколько серьезно Генштаб Герасимова ощущает угрозу растягивания боевых порядков и прорыва оборонительных рубежей.

Он старается стабилизировать линию фронта и вести активную оборону, стараясь выбить противника, не дать ему развернуться или хотя бы выиграть время, но для этого ему приходится вводить в бой все новые и новые резервы, в том числе стратегические.

В отсутствие предпосылок к контрнаступлению такая оборонительная тактика требует все больше ресурсов. Резервные части есть, но не все можно задействовать — одни прикрывают другие, так называемые танкоопасные направления, другие не способны к выполнению насущных задач, третьи нужны на черный день.

Но ресурсы нужны и наступающей стороне

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинцы на Запорожском фронте стараются действовать относительно небольшими мобильными группами

Используемые ВСУ атаки малыми группами со вскрытием российских огневых позиций и их подавлением за счет эффективной артиллерии и целеуказания чем-то напоминают тактику действий ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута.

Однако вагнеровцы действовали на узком участке фронта, а украинские части стараются разорвать российские оборонительные порядки на широком протяжении.

Очевидно, что второй вариант наступления более предпочтителен, но и в том, и в этом случае большие потери атакующей стороны неизбежны.

Хотя в случае массированной атаки они могли быть намного выше — и без гарантии успеха.

При таком характере боевых действий главное значение имеет то, с каким балансом сил стороны подойдут к решающей фазе военной операции. Это не только математика, но и моральное состояние солдат, и сотни других факторов.

Это то, что может просчитать только гениальный генштаб. И то не всегда.