Минюст России объявил «иноагентом» солиста группы «Порнофильмы»

Автор фото, Ruslan Terekhov

час назад

Минюст России объявил «иноагентами» солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова, а также журналистов Андрея Мальгина и Мумина Шакирова, активистку Наталью Пелевину, историка Николая Митрохина и депутата из города Ефремов Ольгу Подольскую.

В пресс-релизе Минюста говорится, что Владимир Котляров «открыто выступал в поддержку Украины», а также «осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов».

Участники группы «Порнофильмы» открыто выступили против войны в самом начале российского вторжения в Украину. Группа давала концерты в поддержку Украины. В интервью «Медузе» (в реестре «иноагентов») Владимир Котляров назвал войну в Украине «величайшей трагедией». Концерты группы в России начали отменять еще до начала войны: многие песни были посвящены политическим и социальным проблемам.

Независимый депутат из Ефремова Ольга Подольская пыталась помочь семье Москалевых, активно выступала в защиту Алексея Москалева, осужденного на два года колонии по статье о «дискредитации» армии. Про Ольгу Подольскую в пресс-релизе Минюста говорится, что она якобы «принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов» и «выступала против специальной военной операции на Украине».

Мумин Шакиров — журналист, сотрудник «Радио Свобода» (тоже признано «иностранным агентом»).

Историк и социолог религии Николай Митрохин, по версии Минюста, также «выступал против специальной военной операции на Украине, высказывался в поддержку Вооруженных Сил Украины».

В прошлую пятницу, 1 сентября, Минюст причислил к «иноагентам» восемь человек, включая главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, экономиста Константина Сонина, комика Руслана Белого и радиоведущую Ксению Ларину, а также антивоенное этническое движение «Новая Тыва».

До этого Минюст пополнял реестр 18 августа, внеся в него семь человек, в том числе писательницу Линор Горалик, экономиста Андрея Илларионова и политолога Андрея Пионтковского.

С конца прошлого года, когда Минюст впервые опубликовал объединенный реестр «иноагентов», в него внесли уже больше 150 физлиц и организаций — теперь их больше 670.