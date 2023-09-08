Новый вариант коронавируса «Пирола». Нужно ли его бояться?

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20 минут назад

Европейские и американские чиновники сферы здравоохранения отмечают, что за последние недели у них увеличились показатели Covid-19, ранее находившиеся на минимальном уровне. Это примерно совпало с обнаружением варианта «Пирола», о котором в августе предупредила ВОЗ. Что известно об этой разновидности коронавируса и насколько она опасна?

В сообщении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), опубликованном в четверг, отмечается что главной причиной небольшого всплеска случаев ковида в Европе, скорее всего, является сезон отпусков и путешествий, равно как и общее «снижение уровня иммунной защиты у населения от заражений (но не от тяжелых форм заболевания)» ковидом. В то же время, появление новых мутаций у вируса – в частности, варианта BA.2.86 («Пиролы») - вероятно, также сыграло свою роль, отмечают эксперты.

Похожими данными поделились 30 августа американские Центры профилактики и контроля заболеваний: в США тоже наблюдается увеличение показателей ковидной статистики (число госпитализаций и концентрация в сточных водах), но конкретно вариант «Пирола» за это ответственности не несет, так как пока был выявлен лишь считанное число раз.

При этом эксперты подчеркнули важность осенней вакцинации для групп риска и добавили, что исследования влияния «Пиролы» на иммунитет и ее распространения по миру продолжаются.

«Вариант под наблюдением»

В середине августа Всемирная организация здравоохранения объявила, что перевела в разряд «варианта под наблюдением» подштамм «Омикрона» под названием BA.2.86 c высоким числом мутаций. Неофициально его окрестили «Пирола». По сравнению с предшественниками у «Пиролы» насчитали 30 мутаций – это немногим меньше, чем у самого «Омикрона», отличавшегося крайне высокой заразностью, когда он только появился.

Как и в случае с «Омикроном», ученые боялись, что «Пирола» может быстро распространиться среди населения, обходя имеющийся у людей иммунитет к другим формам Covid-19.

Но на начало сентября в мире было известно лишь о 30 случаях, и ученые отмечали, что доминирующими остаются другие варианты вируса.

В сообщении американских Центров профилактики и контроля заболеваний от 30 августа говорилось, что по оценкам их специалистов, как существующие анализы на выявление Covid-19, так и имеющиеся лекарства для лечения болезни остаются эффективными и в случае «Пиролы».

С этой оценкой согласны и в Европейском центре – там также подчеркивают, что на данный момент нет никаких указаний на то, что вариант BA.2.86 может вести к более тяжелой форме заболевания ковидом, или на то, что существующие вакцины хуже защищают от тяжелых форм ковида по сравнению с распространенными сейчас вариантами.

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Вспышка в Великобритании

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В последнем сообщении ЕЦПКЗ про штамм «Пирола» говорилось, что он был «спорадически» выявлен у совсем небольшого числа людей по всему миру, хотя в некоторых странах замечено его распространение на низком уровне в рамках сообществ.

После этого новые данные опубликовала Британия – в пятницу ее Министерство здравоохранения поделилось результатами лабораторных исследований вспышки ковида, произошедшей в доме престарелых на востоке страны в августе.

Из 38 постояльцев учреждения 33 заразились Covid-19, и как показали исследования, в 28 из этих случаев болезнь была вызвана вариантом «Пирола».

Как сообщило ведомство, лечение понадобилось одному заболевшему.

Вспышка в доме престарелых стала «ранним индикатором» того, что этот вариант может быть достаточно заразным для распространения в условиях тесного контакта, заявили в министерстве, «хотя еще слишком рано делать какие-либо выводы о том, как BA.2.86 будет вести себя в контексте всего населения Великобритании».