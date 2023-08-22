Из изгнания в тюрьму. Опальный экс-премьер Таиланда добровольно вернулся на родину и был сразу арестован

Автор фото, Getty Images

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53 минуты назад

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, вернувшийся на родину после 15-летнего добровольного изгнания, был арестован прямо в аэропорту, сопровожден в Верховный суд и приговорен к восьми годам заключения.

Все это произошло в течение считанных часов после того, как во вторник утром его частный самолет приземлился в аэропорту Бангкока.

74-летний Чинават — миллиардер, бывший владелец английского футбольного клуба «Манчестер Сити», в 2001–2006 гг. возглавлял правительство Таиланда.

В 2006 году он был свергнут в результате военного переворота и вскоре после этого покинул страну.

Уже находясь за границей, у себя на родине он был заочно осужден новой властью по нескольким статьям, включая коррупцию и злоупотребление властью.

Арест в аэропорту

Возвращение Чинавата в Таиланд не держалось в секрете. В аэропорту Бангкока его встречали сотни сторонников из движения «Красные рубашки», образованного в 2006-м как оппозиция военной хунте.

Прежде чем поприветствовать их, Чинават преклонил колени и возложил цветы к портрету короля Махи Вачиралонгкорна.

Практически сразу он был арестован представителями властей, также ожидавшими его приземления.

По пути из аэропорта к зданию Верховного суда, куда прямиком повезли опального политика, выстроились еще сотни «краснорубашечников».

Приговор был вынесен, едва Чинават успел войти в суд: восемь лет по совокупности обвинений.

В настоящий момент он находится в карантинном отделении тюрьмы. По словам службы, отвечающей за исполнение наказаний, изоляция политика связана с его жалобами на сердце и легкие.

Они обещают, что через пять дней семья Чинавата сможет навестить его.

Неслучайное возвращение?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тысячи «краснорубашечников» распределились вдоль маршрута следования Таксина Чинавата - из аэропорта в суд, а затем в тюрьму

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По ряду признаков, возвращение Таксина Чинавата в Таиланд совпало с возможным возвращением к власти его политических союзников.

Ожидается, что во ближайшие часы тайский парламент одобрит кандидатуру бизнес-магната Сретты Тависина на пост премьер-министра. Тависин возглавляет коалицию, созданную партией Pheu Thai – последним воплощением политического движения, основанного в свое время Чинаватом.

До свержения Чинавата Тависин был также его доверенным лицом.

Такое совпадение заставляет некоторых наблюдателей думать, что возвращению Чинавата предшествовала некая закулисная сделка, гарантировавшая ему снисхождение.

Однако проблема в том, что созданная Pheu Thai коалиция включает в себя множество партий, в том числе и тех, которые в свое время поддержали военный переворот и свержение Чинавата. И в отношении его будущего внутри коалиции могут возникнуть разногласия.

Сам он заявил перед вылетом домой, что готов предстать перед правосудием за возможность вернуться на родину и увидеть своих внуков. Хотя ранее он называл свое уголовное преследование политически мотивированным.

«Я прошу разрешения вернуться, жить на земле Таиланда и дышать одним воздухом с моими тайскими братьями и сестрами», — написал он в соцсети X (бывший Twitter) в понедельник.

Есть основания думать, что ему не придется сидеть в тюрьме восемь лет, если его политические наследники сумеют встать во главе правительства.

Один из способов его освобождения - помилование, подписанное королем.

Власти не исключают такой вариант, если на рассмотрение будет подан исчерпывающий пакет документов и прошений. Процесс может занять два-три месяца.

Таксин Чинават пользуется огромной поддержкой населения, особенно нижних слоев. Его самыми популярными решениями на посту премьер-министра стали повышение минимальной оплаты труда и предоставление беднякам дешевого здравоохранения.

Сторонники военного правления и убежденные роялисты видят в нем угрозу социальным устоям Таиланда, хотя он не делал громких антимонархических заявлений.