Боевые дельфины: что они умеют и способны ли защитить российские корабли в Крыму

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тренировка дельфинов в «Государственном океанариуме» в Севастополе, 1992 год

Автор, Виктория Приседская

Должность, Украинская служба Би-би-си

41 минуту назад

В СМИ время от времени упоминаются боевые дельфины, которых Россия якобы использует для защиты Севастопольской бухты.

В последний раз о них в конце июня писала британская разведка. Со ссылкой на спутниковые снимки Министерство обороны Великобритании сообщило, что россияне усилили охрану своей базы в Севастополе и установили там новые сетки и заграждения, а также вдвое увеличили число дрессированных морских млекопитающих, очевидно, дельфинов-афалин.

Ранее об этом также сообщало специализированное издание Naval News.

Но действительно ли дельфины способны спасти российские корабли от атаки и какие именно задания они способны выполнять? Использует ли Украина дельфинов в военных целях? И главное, страдают ли животные от такой «службы»?

Украинская служба Би-би-си спросила об этом экспертов.

Чем вооружали дельфинов

У дельфинов есть уникальный природный радар — сонар, благодаря которому они могут обнаруживать под водой людей и объекты на большом расстоянии, объяснил Би-би-си украинский военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса ВСУ Андрей Рыженко.

Автор фото, Архив украинского центра «Государственный океанариум» Подпись к фото, Вооруженный дельфин – фото из архива «Государственного океанариума»

По его словам, эту природную способность дельфинов использовали с двумя целями: чтобы выявлять диверсантов и минировать корабли.

Такое подразделение с морскими животными создали еще в 1970-х годах в Казачьей бухте Севастополя, вспоминает Рыженко, который провел в этом городе детство.

«Объект был засекречен, но о нем было много разговоров», — говорит бывший военный.

Это была экспериментальная база, которая позже стала научно-исследовательским центром «Государственный океанариум», рассказывает о ее истории сайт «Новости Военно-морских сил».

Сначала дельфинов использовали только как модель для создания более скоростных кораблей, способных передвигаться без шума.

Однако Океанариум в те годы работал не только на науку, но и в интересах Военно-морского флота. Именно тогда несколько специально обученных дельфинов передали отряду, который боролся с диверсантами.

С 1975 года боевое подразделение морских млекопитающих охраняло Севастопольскую бухту, выходя на дежурство около Константиновской батареи (крепости на входе в бухту).

Дельфинов вооружили и научили убивать людей, то есть водолазов-диверсантов.

На тело животных крепили специальное копье, в которое под высоким давлением подавался воздух. Дельфинов тренировали приближаться к пловцам и ударять их этим копьем в грудь, объясняет Рыженко.

Эксперт объясняет, что это устройство ему показывали во время обучения в военно-морском училище в Севастополе в 1980-х годах.

Однако данных о том, что дельфинам удалось уничтожить хотя бы одну диверсионную группу, нет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В центре тренировали и исследовали и других морских млекопитающих.

Когда Украина получила независимость и Океанариум перешел под ее юрисдикцию, военные эксперименты с морскими животными прекратились.

Их продолжали изучать в научных целях, а позже — использовать для лечения и оздоровления детей и взрослых. Ученые сомневаются в эффективности популярной тогда дельфинотерапии, а защитники животных такую практику резко критикуют.

В 2013 году 10 дельфинов из Океанариума передали в распоряжение украинского флота, животных обучали искать объекты на дне моря.

После аннексии Крыма в 2014 года базу Океанариума захватили российские военные, а сотрудники центра переехали в Одессу, где продолжили научную деятельность.

Данных о том, что Украина сейчас использует дельфинов в военных целях, нет.

На «службе» у россиян

С 2014 года Россия возобновила деятельность подразделения боевых морских млекопитающих, говорят эксперты и западные разведслужбы.

Часть дельфинов забрали из гражданского севастопольского дельфинария и передали отдельному отряду противодействия диверсионным силам и средствам, рассказал эксперт по вопросам флота Павел Лакийчук в передаче украинского блогера Сергея Мамаева.

Ночью животных выпускают для поиска украинских диверсантов, утверждает Лакийчук.

В 2022 году спутниковые снимки показали, что россияне разместили клетки с дельфинами на входе в Севастопольскую бухту. Тогда, по оценкам издания Naval News, в бухте находилось три-четыре особи дельфинов.

Новые снимки, опубликованные британской разведкой, показали, что с тех пор вольеров стало больше.

Автор фото, Министерство обороны Великобритании Подпись к фото, На спутником снимке видны линии защиты Севастопольской бухты (сетки, боны, понтонные баржи и катер). Справа сверху — клетки с морскими млекопитающими. Фото 23 июня.

Хотя свидетельств успешного применения дельфинов против боевых пловцов пока нет, эксперты считают эту практику эффективной. Ни один пловец не способен уплыть от дрессированного животного, да еще в его природной среде.

Другой вопрос в том, что главная угроза для российских кораблей — это подводные и надводные дроны, а не пловцы-диверсанты, говорит Лакийчук.

Кроме того, современные западные технологии позволяют вместо дельфинов использовать подводные аппараты, которыми управляет искусственный интеллект, добавляет Андрей Рыженко. Но в России таких технологий нет, допускает эксперт, поэтому там не готовы отказываться от устаревших практик.

После нескольких нападений дронов на Севастопольскую бухту россияне не чувствуют себя в безопасности и пытаются усилить ее защиту всеми доступными средствами.

Дельфины, которых тренируют для боевых задач, — это афалины, особый вид черноморских дельфинов.

«Афалина дружелюбна к людям и быстро к ним привыкает, это очень умное животное», — объясняет Би-би-си биолог Иван Русев.

Афалины сопровождали людей с древности. Известны случаи, когда они спасали утопающих или отгоняли акул.

Некоторые исследователи считают, что афалины в дрессировке превосходят даже обезьян и собак. Но именно из-за подобных способностей этот вид больше всего пострадал от людей.

«Преступление против природы»

Дельфинов начали сотнями и даже тысячами отлавливать в 1960-е годы для тренировки и экспериментов, но животные быстро гибли в неволе, объясняет Русев, который некоторое время работал в исследовательском центре «Государственный океанариум» в Одессе.

Автор фото, Getty Images

Чтобы дельфины во время тренировки хорошо выполняли задания, их подолгу не кормят, в результате чего животные слабеют и начинают болеть.

Пока нет никаких доказательств эффективности боевых дельфинов, но расходы на развитие этого направления и ущерб природе — колоссальные, считает ученый. «Это преступление против природы», — настаивает Русев.

По его мнению, какое-либо использование дельфинов человеком — затея нецелесообразная, поскольку это редкое животное, включенное в Красную книгу, и оно должно жить в море.

С начала полномасштабной войны, по подсчетам Русева и его команды, в Черном море погибли около 50 тыс. дельфинов трех видов.