В Екатеринбурге после нескольких дней поисков найдено тело пропавшего мальчика. Полиция задержала опекуншу

Автор фото, Elena Elizarova/ It's My City

час назад

В Екатеринбурге найден мертвым шестилетний мальчик, поиски которого продолжались последние трое суток. Как рассказали следователи, он умер еще несколько месяцев назад. Причина смерти не сообщается.

Тело Далера Бобиева было найдено в большой сумке на территории гаражного комплекса в Екатеринбурге, сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Погибшего мальчика обнаружила одна из поисковых групп волонтеров. Всего в поисках участвовали более полутора тысяч человек.

33-летняя женщина, которая была опекуншей мальчика, сообщила о пропаже Далера 26 июня. По данным екатеринбургского издания It’s My City, она заявила полиции, что ребенок сбежал, причем сделал это не в первый раз. Также она утверждала, что мальчик имеет психическое расстройство.

Сейчас Вероника Наумова задержана. Из пресс-релиза Следственного комитета следует, что ее подозревают в убийстве.

«В ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка, 2017 г. р., установлено, что опекуном мальчика в августе 2019 года была определена 33-летняя жительница Екатеринбурга. Подозреваемая в совершении убийства малолетнего задержана», — говорится в заявлении ведомства.

Убийство или несчастный случай?

На допросе после задержания опекунша заявила, что мальчик утонул, когда находился в ванной наедине с сестрой, пишет издание E1.RU.

«Она утверждает, что мальчика купали в ванной, а ее рядом не было. И будто бы он оставался наедине с 13-летней сестрой. Это всё, конечно, будет проверяться. Если действительно произошел несчастный случай, то Вероника понесет наказание только за сокрытие преступления», — пишет E1.RU со ссылкой на источник в СК.

Кроме того, по данным издания, другие дети, находившиеся под опекой Наумовой, могли не знать о гибели мальчика.

«Вероника недавно им сказала, что Далер убежал от воспитателя, найти его не могут, но просила никому не рассказывать, потому что боялась, что других детей заберут», — пишет E1.RU со ссылкой на директора школы, где работала женщина.

Всего у Наумовой было шестеро детей — трое родных и трое под опекой.

Остальных детей, находившихся под опекой женщины, теперь отправили в социальное учреждение, они в безопасности, пишет It’s My City.

Где была опека

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности, повлекшей за собой смерть человека, в отношении сотрудников органов опеки.

«По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее также сообщалось, что министр социальной политики Свердловской области поручил провести проверку в управлении социальной политики № 25, сотрудники которого патронировали семью.

Как пишет 66.RU со ссылкой на источники, последний раз органы опеки проверяли семью в мае.