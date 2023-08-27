Результаты массовой охоты на Лохнесское чудовище. Плачевные
В минувшие выходные на знаменитом озере Лох-Несс в Шотландии состоялась очередная охота на не менее знаменитое Лохнесское чудовище, оно же Несси. В результате все остались при своем: охотники — без добычи, а Несси (если она все-таки существует) — не пойманной.
За охотой с берега наблюдали 200 добровольцев, в чью задачу входило тщательно осматривать водную гладь, чтобы не пропустить малейший подозрительный объект. Увы, но и они не увидели ничего необычного.
«Охотники» на лодке использовали акустическое оборудование. Они сообщили, что засекли четыре «хлюпанья», обрадовались, но потом поняли, что их звукозаписывающее устройство почему-то не было подключено.
Организаторы очередной «лохнесской лихорадки» говорят, что к ней присоединились туристы со всего мира, несмотря на ужасную погоду.
Те, кому не улыбалось провести несколько часов под пронизывающим шотландским ветром, наблюдали за мероприятием с комфортом, устроившись в помещении у экранов, на которые было выведено изображение с вебкамер, установленных по берегам озера.
Алан МакКенна из волонтерской исследовательской группы «Исследования озера Лох-Несс» сказал, что в охоте приняли участие люди из Испании, Франции, Германии, Финляндии, Японии, Австралии и Америки.
«Мы все как бы объединились. Это было просто фантастически», - сказал он.
Наверное, не менее фантастическим это сборище было и для менеджера Лох-Несского центра Пола Никсона. Правда, он категорически заявил, что крупнейшее мероприятие по отлову вечно ускользающего монстра было не просто рекламным ходом, а показало, что увлечение Несси так же сильно, как и прежде. «Я верю, что в глубинах озера Лох-Несс скрывается что-то большое, - сказал он. – Я не знаю, чудовище ли это, но думаю, что там что-то есть».
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Конец истории Реклама подкастов
Если считать, что в Лох-Нессе действительно обитает какой-то первобытный ящер, то по существующим описаниям это должен быть случайно уцелевший плезиозавр, которые населяли землю с Триасового по Меловой геологический периоды.
Впрочем, палеонтологи утверждают, что в Шотландии, если верить найденным окаменелым останкам, жило всего два вида динозавров. Но, поскольку оба являлись водными обитателями, теоретически легенде о Несси они не противоречат.
Первый раз Несси (а, скорее всего, ее давний предок) «засветилась» в летописи за 565 год, напавши на слугу Святого Колумбы, ирландского монаха, пришедшего обращать пиктов в христианство.
Святой Колумба не растерялся, прочитал молитву, и монстр позорно бежал
Несси дважды попадалась на глаза шотландским обывателям в 1870-х и 1880-х годах, но современный ажиотаж начался 90 лет назад, 2 мая 1933 года, когда газета «Инвернесский курьер» напечатала рассказ местной пары, которая якобы видела «огромное животное, ныряющее и катающееся по волнам».
Эта история произвела сенсацию, и какой-то передвижной цирк даже предложил в награду 20 000 фунтов, колоссальные по тем временам деньги, за поимку редкого монстра.
История получила еще большее распространение, после того как таинственный зверь вышел из леса и продефилировал через дорогу прямо перед машиной некоего врача, отдыхавшего в Шотландии со своей женой. Чудовище, по его словам, держало в пасти вроде бы овцу, перешло дорогу и скрылась в глубоких водах озера Лох-Несс.
После этого за неуловимым монстром началась настоящая охота, которая привела к тому, что в 1960-х несколько британских университетов стали устраивать гидролокационные экспедиции. В 1975 году гидролокацию стали совмещать с одновременной подводной съемкой. Именно тогда появилась фотография, на которой было запечатлено нечто, отдаленно напоминающее гигантский плавник.
Все известные фотографии, однако, позже разоблачались как мистификации.
Самое интересное, однако, даже не то, что интерес к Несси, несмотря на все неудачи и разоблачения, не угасает, а то, что у нее есть конкурентка, или коллега, по имени Мораг, чудовище из озера Лох-Морар, которое еще глубже Лох-Несса. Почему на нее не устраивают таких же охот – вопрос вопросов.
Говорят, что совсем недавно, в августе 1969 года Мораг напала на двух рыбаков. Оба вроде бы отделались не слишком легким испугом и говорили потом, что длиной она была более 10 метров, с бугристой коричневатой кожей и змееподобной головой.