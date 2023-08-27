Результаты массовой охоты на Лохнесское чудовище. Плачевные

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Охота на Несси в очередной раз привлекла множество любителей таинственного, но успехом, в очередной же раз, не увенчалась

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57 минут назад

В минувшие выходные на знаменитом озере Лох-Несс в Шотландии состоялась очередная охота на не менее знаменитое Лохнесское чудовище, оно же Несси. В результате все остались при своем: охотники — без добычи, а Несси (если она все-таки существует) — не пойманной.

За охотой с берега наблюдали 200 добровольцев, в чью задачу входило тщательно осматривать водную гладь, чтобы не пропустить малейший подозрительный объект. Увы, но и они не увидели ничего необычного.

«Охотники» на лодке использовали акустическое оборудование. Они сообщили, что засекли четыре «хлюпанья», обрадовались, но потом поняли, что их звукозаписывающее устройство почему-то не было подключено.

Организаторы очередной «лохнесской лихорадки» говорят, что к ней присоединились туристы со всего мира, несмотря на ужасную погоду.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Что бы ни думали местные жители о своей потенциальной соседке из озера, туризму она отлично помогает

Те, кому не улыбалось провести несколько часов под пронизывающим шотландским ветром, наблюдали за мероприятием с комфортом, устроившись в помещении у экранов, на которые было выведено изображение с вебкамер, установленных по берегам озера.

Алан МакКенна из волонтерской исследовательской группы «Исследования озера Лох-Несс» сказал, что в охоте приняли участие люди из Испании, Франции, Германии, Финляндии, Японии, Австралии и Америки.

«Мы все как бы объединились. Это было просто фантастически», - сказал он.

Наверное, не менее фантастическим это сборище было и для менеджера Лох-Несского центра Пола Никсона. Правда, он категорически заявил, что крупнейшее мероприятие по отлову вечно ускользающего монстра было не просто рекламным ходом, а показало, что увлечение Несси так же сильно, как и прежде. «Я верю, что в глубинах озера Лох-Несс скрывается что-то большое, - сказал он. – Я не знаю, чудовище ли это, но думаю, что там что-то есть».

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К истории вопроса

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот это — чистой воды муляж. Но озеро — то самое. Теоретически, если в озере действительно живет плезиозавр, то там должна быть целая семья. Иначе понять, как ему удалось прожить полторы тысячи лет, невозможно

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Если считать, что в Лох-Нессе действительно обитает какой-то первобытный ящер, то по существующим описаниям это должен быть случайно уцелевший плезиозавр, которые населяли землю с Триасового по Меловой геологический периоды.

Впрочем, палеонтологи утверждают, что в Шотландии, если верить найденным окаменелым останкам, жило всего два вида динозавров. Но, поскольку оба являлись водными обитателями, теоретически легенде о Несси они не противоречат.

Первый раз Несси (а, скорее всего, ее давний предок) «засветилась» в летописи за 565 год, напавши на слугу Святого Колумбы, ирландского монаха, пришедшего обращать пиктов в христианство.

Святой Колумба не растерялся, прочитал молитву, и монстр позорно бежал

Несси дважды попадалась на глаза шотландским обывателям в 1870-х и 1880-х годах, но современный ажиотаж начался 90 лет назад, 2 мая 1933 года, когда газета «Инвернесский курьер» напечатала рассказ местной пары, которая якобы видела «огромное животное, ныряющее и катающееся по волнам».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Экспедиция 1968 года

Эта история произвела сенсацию, и какой-то передвижной цирк даже предложил в награду 20 000 фунтов, колоссальные по тем временам деньги, за поимку редкого монстра.

История получила еще большее распространение, после того как таинственный зверь вышел из леса и продефилировал через дорогу прямо перед машиной некоего врача, отдыхавшего в Шотландии со своей женой. Чудовище, по его словам, держало в пасти вроде бы овцу, перешло дорогу и скрылась в глубоких водах озера Лох-Несс.

После этого за неуловимым монстром началась настоящая охота, которая привела к тому, что в 1960-х несколько британских университетов стали устраивать гидролокационные экспедиции. В 1975 году гидролокацию стали совмещать с одновременной подводной съемкой. Именно тогда появилась фотография, на которой было запечатлено нечто, отдаленно напоминающее гигантский плавник.

Все известные фотографии, однако, позже разоблачались как мистификации.

Автор фото, NEIL AITKENHEAD Подпись к фото, Озеро Морар еще глубже Лох-Несса, и в нем, если верить слухам, живет еще один случайно уцелевший динозавр, Мораг

Самое интересное, однако, даже не то, что интерес к Несси, несмотря на все неудачи и разоблачения, не угасает, а то, что у нее есть конкурентка, или коллега, по имени Мораг, чудовище из озера Лох-Морар, которое еще глубже Лох-Несса. Почему на нее не устраивают таких же охот – вопрос вопросов.