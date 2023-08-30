Ураган «Идалия» вызвал сильные наводнения и оставил без электричества десятки тысяч жителей Флориды

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многим жителям штата пришлось эвакуироваться по пояс в воде

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55 минут назад

На побережье Флориды обрушился ураган «Идалия» с порывами ветра до 200 км/ч и штормовыми нагонами (аномальным подъемом уровня воды) на западном побережье.

«Идалия» достигла Флориды, будучи ураганом третьей категории, что, по классификации Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), означает, что жители затронутых районов должны быть готовы к разрушениям домов, повреждениям дорог и отсутствию электро- и водоснабжения в течение нескольких дней или даже недель.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Затопленная улица возле пристани «Стейнхатчи», Флорида, 30 августа

В NHC также сообщили, что «катастрофический штормовой нагон» на побережье так называемого «Большого изгиба» Флориды (западное побережье полуострова, начинающееся от залива Апалачи) превысил два метра.

По данным сайта PowerOutage.us, который отслеживает перебои с энергоснабжением, в среду днем во Флориде без света оставались 275 тысяч потребителей, а в штате Джорджия, куда проследовала несколько ослабевшая «Идалия» – около 50 тысяч.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Затопленные машины на улице Сент-Питерсберга во Флориде

«Это – очень мощный ураган, – сказал губернатор Флориды и один из кандидатов на праймериз от Республиканской партии Рон Десантис, – и если вы в него попали, то переждите в безопасном месте, пока он не пройдет».

Он также добавил, что поисково-спасательные работы начнутся, как только позволят погодные условия.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Оборванные линии электропередач. Пока власти не могу сказать, когда будет восстановлена подача электроэнергии

Национальная метеорологическая служба в столице Флориды, Талахасси, назвала ураган «беспрецедентным событием».

«За всю историю наблюдений через залив Апалачи не проходило ни одного сильного урагана. Если вы пытаетесь сравнить этот ураган с другими, не сравнивайте. Такого еще никто не видел».

Добравшись до штата Джорджия, ураган «Идалия» ослабил силу и перешел во вторую категорию, хотя по-прежнему представляет опасность.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сломанные деревья в районе городка Китон-Бич. На эту часть Флориды ураганы третьей категории ранее не обрушивались

По данным сервиса FlightAware, авиакомпаниям США пришлось отменить более 900 рейсов: Southwest Airlines отменила более 200 рейсов, а Delta и American Airlines – 148 и 98 рейсов соответственно. Примерно столько же рейсов было задержано.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Несмотря на предупреждение властей, кто-то решил поехать на машине

Автор фото, AFP Подпись к фото, С печальным результатом. Лодка - гораздо более уместна

Полиция Тампы, третьего по величине города Флориды, заявила, что оценивает ущерб от наводнения, вызванного ураганом, но до окончательной оценки ситуации пока еще очень далеко.

Власти города призывают граждан не пытаться проехать на машине по затопленным улицам.

«Вот почему не надо ездить по затопленным улицам: даже несколько дюймов воды могут привести к тому, что вы потеряете контроль, а соленая вода может повредить двигатель», – написали они в соцсетях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обитатели районов, прилегающих к заливу Апалачи, с ураганом такой силы столкнулись впервые

Как сообщается, в зоне урагана во временных убежищах размещено около 4500 человек.