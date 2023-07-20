Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Автор фото, Vladimir Barabanov/TASS

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

28 минут назад

Бизнесмен Олег Тиньков исключен из санкционного списка Великобритании. Он осуждал войну против Украины, продал свой банк в России, однако до сих пор его просьбы об отмене санкций оставались без удовлетворения. Тиньков не первый — в начале июля Британия отменила санкции против еще одного российского бизнесмена Льва Хасиса.

Фамилии Тинькова теперь нет в перечне лиц, в отношении которых действуют британские санкции. «Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)», — говорится в примечании к санкционному перечню.

Причина исключения из списка и другие подробности пока неизвестны.

Бизнесмен давно добивался отмены санкций против него. Он в жестких выражениях осуждал войну и власти России, однако до сих пор это не помогало ему выйти из-под британских санкций.

Тиньков многие годы живет за пределами России. С октября 2019 года бизнесмен боролся с лейкемией. Он регулярно бывал в Британии, в том числе в связи с лечением. В Лондоне живет дочь Тинькова.

В британский санкционный список он попал 24 марта прошлого года. Спустя месяц бизнесмен продал свою долю в созданном им «Тинькофф банке» миллиардеру Владимиру Потанину. Позже он утверждал, что Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости этой доли.

«Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — говорил он в интервью газете The New York Times.

31 октября прошлого года бывший владелец «Тинькофф банка» отказался от российского гражданства.

«Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это все „развидеть“, — писал тогда Тиньков в инстаграме. — Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство».

Не менее жесткие выражения бизнесмен использовал в апреле прошлого года, когда уже был под британскими санкциями. «Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты», — негодовал банкир. Он также критиковал российские власти и военных: «А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества».

Отмены британских санкций также добивались российские миллиардеры Михиал Фридман и Петр Авен из Альфа-банка, они тоже жили в Британии, когда началась война. Санкции с них не сняты, несмотря на инициативы российских оппозиционеров в их поддержку.

В марте этого года агентство Bloomberg писало, что Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.

«Я поддерживаю решение правительства Великобритании наложить санкции на людей, которые поддерживают Путина или способствуют войне. Печально, что они ошибочно подумали, что я был одним из таких людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и послало бы сигнал о том, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на людей, которые поддерживают Путина и его вторжение», — цитировало агентство обращение Тинькова.

После сообщения об отмене санкций против него судебная фирма Corker Binning заявила, что это он добилась исключения Тинькова из списка.