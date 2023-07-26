«Спланированный удар по российскому IT-сектору». Предпринимателя Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

Автор фото, RBC/TASS

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час назад

Илью Сачкова, основателя российской компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью, суд признал виновным в госизмене и отправил в колонию строгого режима на 14 лет. По версии ФСБ, Сачков передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну. Что это за сведения, почти за два года следствие так и не стало ясно – материалы дела засекречены. Сачков свою вину не признал, что еще раз подчеркнул в своем последнем слове. Би-би-си рассказывает, как начиналось «шпионское» дело известного борца с киберпреступниками и кого сам Сачков винит в своем аресте.

Вечеринка в «Москва-Сити»

«Дело против меня – это интерес ко мне, никак не связанный с интересами государства. Это люди, которым моя профессиональная деятельность – борьба с киберпреступностью – сильно помешала. Говорят, сразу после моего задержания состоялась большая вечеринка в «Москва-Сити», на которой собралось хакерское комьюнити, чтобы отпраздновать мой арест», – так свое уголовное дело в мае 2022 года комментировал Илья Сачков через адвоката.

К тому моменту он находился в СИЗО уже более восьми месяцев. Сачкова задержали в сентябре 2021 года. На обыски в компании Group-IB, как тогда рассказывали журналисты, приезжали вооруженные силовики в масках и люди в штатской одежде, которые выносили вещи из офиса.

Автор фото, Мосгорсуд Подпись к фото, Сачков с адвокатами на оглашении приговора

СМИ выдвигали разные версии неожиданного ареста известного IT-специалиста. Как писал Forbes, близкие Сачкова связывали его арест с публичным обвинением в адрес главы группировки Evil Corp. Максима Якубца. Evil Corp. находится в американских санкционных списках с декабря 2019 года – по данным властей США, хакеры похитили более 100 млн долларов, заражая вирусом Dridex компьютеры людей, банков и компаний более чем в 40 странах.

В 2020 году на встрече премьера Михаила Мишустина с IT-предпринимателями Сачков критиковал власти за неэффективную борьбу с киберпреступниками, приводя в пример Якубца. «Я патриот своей страны, и когда я высказываю какую-то критику – это любовь. Первая вещь – это риторика России в области киберпреступности и кибербезопасности в мире. Простой пример. Когда весь мир говорит о том, что господин Максим Якубец – хакер, который в Москве разъезжает на Ламборджини с номерами ВОР, является компьютерным преступником, создателем вируса Dridex, каждый инженер мира об этом знает. <...> Ни один российский государственный орган, ни полиция, ни Федеральная служба безопасности, ни МИД на это никак не отвечает, – говорил Сачков на той встрече с Мишустиным (цитата по стенограмме на сайте правительства России). – Максим остается в Москве, продолжает кататься на своем шикарном автомобиле, и поверьте, это влияет на имидж российских компаний, которые занимаются экспортом информационной безопасности».

«По оговору» бывшего сотрудника ФСБ

В декабре 2022 года в Телеграме появился канал, который ведется от имени Сачкова. В нем он пишет заметки о хакерах, ChatGPT, российских законах и, например, о том, как вернуть специалистов по кибербезопасности в Россию. Адвокат предпринимателя отказался комментировать вопрос о том, кто публикует сообщения Сачкова в этом канале.

Летом 2023 года там появилось видео, записанное до ареста Сачкова. «Если вы видите это видео, значит со мной что-то произошло или происходит, – говорит Сачков на видео. – Больница, тюрьма, исчезновение – что-то, что является экстраординарным, но к чему мы уже, наверно, привыкли». По словам предпринимателя, против него готовилась «серьезная провокация». «Меня не раз хотели нейтрализовать под разными предлогами, поэтому было состряпано это необоснованное ничем обвинение», – сказано в следующем после видео сообщении.

«Отдельный привет я хочу передать Олегу Иннокентьевичу Кашенцову [руководителю Центра Информационной безопасности ФСБ – ЦИБ ФСБ], который работает в ФСБ и отвечает за безопасность нашего интернета в каком-то смысле этого слова. Благодаря таким людям безопасности у нас в стране нет. Эти люди заняты поимкой внутренних несуществующих врагов, тратя на это государственные деньги, сводя с ума своих сотрудников и абсолютно демотивируя русских инженеров», – говорит Сачков.

В этом же телеграм-канале предприниматель обвинил в своем аресте не только Олега Кашенцова, но также и экс-начальника отдела ЦИБ – Сергея Михайлова, тоже обвиненного в госизмене.

Автор фото, ТАСС

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Полковника ФСБ Сергея Михайлова арестовали за пять лет до ареста Сачкова – в декабре 2016 года. Как писало издание The Bell (признано в России «иноагентом»), Михайлов считался одним из главных в российских спецслужбах специалистов по раскрытию киберпреступлений. Из материалов дела следовало, что Михайлов передавал американским спецслужбам сведения об оперативно-розыскной деятельности, связанные с деятельностью основателя платежного сервиса Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником.

Сачков проходил свидетелем по делу Михайлова в 2016 году. В 2019 году экс-полковника ФСБ приговорили к 22 годам лишения свободы. Его защитник утверждал, что Сачков якобы дал ложные показания по делу, которые позволили следствию сделать вывод о причастности Михайлова к госизмене.

Как говорил Сачков на видео, опубликованном летом 2023 года, он оказался в СИЗО, именно «по оговору» Михайлова. «Это ставит вопрос о компетентности нынешнего начальства ЦИБ, выискивающего врагов там, где их нет», – говорится в сообщении в телеграм-канале Сачкова.

Видео, записанное до ареста, появилось в канале Сачкова спустя почти два года после задержания предпринимателя. Его опубликовали за день до появившихся в СМИ новостей о том, что дело Сачкова передано в Мосгорсуд. «Возможно, надеялись на компромиссное решение», – предположил знакомый с ситуацией собеседник Би-би-си, попросив об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать это дело.

Из-за его засекреченности, как это обычно бывает с делами о госизмене, общественности так и не рассказали, что конкретно вменяется Сачкову, говорит адвокат Евгений Смирнов из «Первого отдела»: «Создается ощущение, что это дело – лишь способ разобраться с Сачковым. Похожая ситуация была и в деле Ивана Сафронова, которого преследуют за журналистскую работу».

Слежка и давление

Видео, выложенное в канале Сачкова, порезано – по монтажу видно, что из него вырезаны какие-то фрагменты. В декабре 2021 года Би-би-си и другим СМИ стало известно, что Сачков на этом видео из прошлого также просил в случае его убийства сжечь его прах и бросить в лицо высокопоставленному сотруднику одного из силовых ведомств, которого он подозревает в преследовании. Об этом Би-би-си рассказывал источник, который видел этот ролик.

На видео Сачков также утверждает, что замечал за собой слежку. Об этом же в мае 2022 года, находясь в «Лефортово», Сачков рассказал изданию Forbes. «Я ощущал давление на себя и, скажем так, отмечал другие знаки примерно с 2014 года, – говорил Сачков. – Но у меня никогда не возникало мысли от кого-то бегать, поскольку я всегда старался соблюдать как российские, так и международные законы».

Судя по тому, что говорил Сачков, будучи в «Лефортово», он винит в своем аресте конкретных силовиков, но не российскую власть в целом. Он даже писал Путину с просьбой отпустить его под домашний арест.

«Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу родине. Я очень прошу моего президента Владимира Владимировича Путина на период следствия [позволить мне] находиться под домашнем арестом с максимальными ограничениями», – такое сообщение через адвокатов Сачков передавал журналистам из СИЗО.

К Путину обращалась и мать Сачкова вскоре после его ареста – она просила разобраться в деле сына. «Рады и ликуют только хакеры! – писала Людмила Сачкова. – Арест и наказание Ильи нанесут огромный удар по нравственному и моральному климату в стране, не говоря уже об информационной безопасности». В письме она назвала своего сына «искренним патриотом», который «не мог предать Родину». «При всем уважении к ФСБ, все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как "враги народа". История повторяется? – спрашивала Сачкова. – Никто же не узнает, в чем конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения или он просто кому-то очень мешал. То, что он мешал преступникам, хакерам – это точно. Так кому же выгодно устранить Илью?»

За два дня до приговора в телеграм-канале Сачкова появилось сообщение: «Если будет обвинительный приговор, это будет одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору». Там же сказано, что эти слова Сачков произнес после окончания последнего судебного заседания по своему делу.

В последнем слове Сачков еще раз подчеркнул, что не признает вину. Это было главным в его выступлении, сказал Би-би-си адвокат предпринимателя Сергей Афанасьев, добавив, что его речь была небольшой. «Илья сейчас в очень хорошем состоянии, как духовно, так и физически, – уточнил Афанасьев. – В хорошем и радостном настроении. Верит в свою невиновность и победу в процессе, даже если решение будет обвинительным».

Group-IB до и после ареста Сачкова

Group-IB занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений. Сачков основал компанию в 2003 году будучи студентом МГТУ им. Баумана. Деньги на открытие Group-IB – всего пять тысяч долларов – ему дал брат. Бизнес вскоре вышел за пределы России – в 2007 году Group-IB стала сотрудничать, например, с Microsoft. Параллельно, Сачков работал с крупнейшими российскими госкомпаниями.

После ареста Сачкова, сооснователь Group-IB Дмитрий Волков прогнозировал, что из-за «шпионского» дела гендиректора у них могут возникнуть проблемы с заказчиками из госсектора, для которых госизмена – это «черная метка». При этом, как рассказывал сам Сачков, основной клиент Group-IB – это бизнес, а не государство: «Выручка [Group-IB] со стороны государства почти равна нулю. Первое государство, которое у нас купило продукт – это не Россия, а Сингапур». Би-би-си отправила в пресс-службу компании вопросы про ушедших клиентов и ждет ответа.

По словам нынешнего гендиректора компании Валерия Баулина, в 2022 году оборот Group-IB вырос – это произошло за счет повышения спроса на системы для киберразведки (Threat Intelligence), а также обнаружения и реагирования на инциденты (XDR), что неудивительно на фоне участившихся с начала войны в Украине кибератак на российские компании и госведомства.

В Сингапуре с 2019 года находится штаб-квартира Group-IB. Сачков объяснял, что для российской компании вести международный бизнес из России невозможно. «Если кто-то скажет, что это не патриотичный шаг, то этот человек – просто дебил, – говорил Сачков до ареста. – Почему я валютному контролю должен доказывать, что я не шпион, принимая деньги не из России. Экспортируя российские технологии в лидирующие банки. <...> Сделайте, пожалуйста, систему, чтобы я нормально мог работать в России, моментально глобальная штаб-квартира Group-IB совместится с российской штаб-квартирой».

Автор фото, Сайт Кремля Подпись к фото, Владимир Путин с победителями национальной премии «Немалый бизнес» в Кремле в 2019 году. Основатель Group-IB Илья Сачков на фото – справа

Сачков говорил, что его компания «не лезет» в политику. «Мы не работаем по [Алексею] Навальному, не занимаемся шпионажем или информационными войнами между странами – все эти вещи могут помешать нашему международному бизнесу», – говорил Сачков в 2014 году. При этом он всегда пытался наладить диалог с властью. На одной из встреч с Путиным Сачков рассказывал, что «русская» компания Group-IB по показателям «в четыре раза круче», чем Касперский [«Лаборатория Касперского»], а в 2015 просил Дмитрия Медведева помочь убедить госкомпании не бояться покупать российские инновационные продукты в сфере информационной безопасности и приглашал тогдашнего премьера в офис Group-IB. Позже в интервью он объяснял, зачем ему эти встречи с властью: «Если инженер может что-то показать своему президенту, мне кажется, это правильная история. Мне кажется, политику в этот момент стоит отмести и продемонстрировать то, что ты можешь».

В апреле этого года Group-IB разделилась на российскую и международную компании. Топ-менеджмент и российские акционеры выкупили бизнес компании в России – она теперь развивается под другим именем – F.A.С.С.T., что расшифровывается как Fight Against Cybercrime Technologies (у Сачкова в этой компании самая большая доля – 37,5%). Бренд Group-IB теперь представлен только на зарубежном рынке.

На сайте Group-IB до войны и разделения активов было указано, что компания сотрудничает с российскими спецслужбами и правоохранительными органами, Интерполом, Европолом и ОБСЕ. Видимо, за обеспечение кибербезопасности российских госструктур вскоре после ареста Сачкова, в октябре 2021, Украина ввела санкции против его компании. После реорганизации упоминания российских спецслужб с сайта Group-IB убрали, а с ними и названия российских компаний, с которыми они работали.