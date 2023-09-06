Хитрый вор разорял питомник в Австралии и скрывался без следа. Им оказалась коала

Автор фото, Humphrey Herington Подпись к фото, Коварного Клода удалось поймать только тогда, когда он объелся и потерял бдительность

час назад

В Австралии с поличным поймали вора, ответственного за уничтожение молодых деревьев стоимостью в тысячи долларов. Им оказалась коала.

Несколько недель владелец питомника растений в Новом Южном Уэльсе ломал себе голову над тем, как идентифицировать неуловимого вора, регулярно пожирающего его саженцы.

Сначала Хамфри Херингтон думал, что это козы, сбежавшие у какого-нибудь фермера. Или, возможно, надоедливый опоссум.

Но однажды утром Херингтон пришел на работу и с изумлением обнаружил там сонного и ошалелого самца коалы в окружении ободранных молодых эвкалиптов. В предыдущую ночь тот так объелся, что не мог двигаться и решил заночевать на месте преступления.

«Судя по его внешнему виду, он очень плотно покушал. Он выглядел очень довольным собой», — сказал Херингтон в интервью Би-би-си.

В настоящее время сотрудники питомника строят вокруг своей рассады забор, неприступный для коал. В частности, для одного конкретного сумчатого, которого прозвали Клод, чьи ночные похождения обошлись компании в 6000 австралийских долларов (3800 долларов США).

По иронии судьбы, растения, которые съел Клод, выращивались для расширения зоны обитания коал в регионе — этот вид сумчатых находится под угрозой исчезновения.

Загадочное происшествие в питомнике

В Восточном лесном питомнике, расположенном недалеко от города Лисмор на севере Нового Южного Уэльса, впервые заметили, что кто-то регулярно обгладывает растения, несколько месяцев назад.

«Никаких особенных улик не было — не было следов или чего-то еще, что могло бы помочь понять, кто это, — сказал Херингтон. — Это была загадка».

Сотрудники питомника ставили ловушку для опоссумов (безрезультатно) и даже исследовали помет животных на предмет улик.

Но поймать нарушителя удалось только тогда, когда над ним взяла верх жадность.

«Однажды мы пришли на работу, а он сидел на столбе. В то утро пропало много растений…», — вспоминает владелец питомника.

Автор фото, Humphrey Herington Подпись к фото, Несмотря на его прожорливость, в питомнике на Клода не злятся

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Когда Клод был разоблачен, Херингтон осторожно завернул его в полотенце и отнес в рощу, находящуюся примерно в 300 метрах от питомника.

«Но через пару дней он вернулся и продолжил свои ночные визиты», — сказал он.

Но Херингтон говорит, что это его не разозлило, а скорее позабавило. Обычно коалы не отличаются ни ловкостью, ни изобретательностью.

«Я просто не мог поверить, что это была коала, — рассказывает он. — Я был шокирован, но также… в своем роде впечатлен».

При этом инцидент с Клодом вызывает у специалиста некоторое беспокойство.

«Я здесь уже 20 с лишним лет, и такого раньше не случалось, — отмечает Херингтон. — Это из-за нехватки еды?»

Из-за резкого сокращения численности коал в 2022 году они были внесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, на большей части восточного побережья Австралии.

Некогда широко распространенный вид сумчатых серьезно пострадал от вырубки земель, лесных пожаров, засухи, болезней и других угроз.