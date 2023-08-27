Следственный комитет подтвердил гибель Евгения Пригожина

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фото Евгения Пригожина на неофициальном мемориале ЧВК «Вагнера» на улице Варварка в Москве

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36 минут назад

Результаты молекулярно-генетических экспертиз показали, что личности погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку в полетном листе, сообщил Следственный комитет. Таким образом ведомство подтвердило гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и ее командира Дмитрия Уткина.

Результаты экспертизы подтвердили личности десяти погибших, находившихся на борту самолета. Согласно списку Росавиации, в самолете находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Среди пассажиров значились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и Евгений Пригожин. Членами экипажа числились командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Ранее сомнения в гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина вызывал тот факт, что у них были двойники и поддельные паспорта.