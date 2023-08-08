Ученые обнаружили связь между загрязнением воздуха и ростом устойчивости к антибиотикам

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Загрязнение окружающей среды способствует росту резистентности бактерий, утверждает новое исследование

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19 минут назад

Согласно результатам нового исследования, загрязнение воздуха может способствовать повышению устойчивости организма к антибиотикам. Новые данные показывают, что устойчивость к антибиотикам повышается при увеличении содержания в воздухе мелких частиц, образующихся в результате работы двигателей внутреннего сгорания.

Главной причиной возникновения резистентности (устойчивости) к антибиотикам по-прежнему остается неправильное использование лекарств. Вместе с тем, последние данные свидетельствуют, что проблема может усугубляться загрязнением воздуха.

Устойчивость к антибиотикам, по мнению Всемирной организации здравоохранения, является одной из 10 главных глобальных угроз здоровью населения.

Исследователи использовали данные из более чем ста стран, собранные за два десятилетия. Результат их работы опубликован в журнале Lancet Planetary Health.

Анализ, проведенный на основе данных из более чем 100 стран за два десятилетия, показал, что увеличение загрязнения воздуха коррелирует с ростом устойчивости к антибиотикам во всех странах и на всех континентах.

По словам исследователей, эта связь была «одинаковой по всему миру для большинства бактерий, устойчивых к антибиотикам».

Исследование показало, что устойчивость к антибиотикам возрастает одновременно с ростом содержания мелких твердых частиц (PM2.5), образующихся в результате сгорания топлива в двигателях, которые могут проникать в легкие и кровь.

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«С течением времени эта связь усилилась, причем изменения уровня PM2.5 привели к более значительному росту резистентности в последние годы», – заявили исследователи. Особенно высокие уровни содержания частиц и устойчивости к антибиотикам были обнаружены в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

По словам исследователей, полученные результаты открывают новые пути борьбы с резистентностью с точки зрения экологии.

«Резистентность к антибиотикам и загрязнение воздуха сами по себе являются одними из самых серьезных угроз для здоровья населения планеты, – говорит один из авторов исследования, профессор Хонг Чен из Чжэцзянского университета.

«До сих пор мы не имели четкого представления о возможной взаимосвязи между ними, однако наша работа позволяет предположить, что контроль над загрязнением воздуха может принести двойную пользу: он не только уменьшит вредные последствия низкого качества воздуха, но и сыграет важную роль в борьбе с ростом и распространением резистентных бактерий», – полагает ученый.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чрезмерное применение антибиотиков – все еще главная причина роста резистентности бактерий

Устойчивость к антибиотикам считается одной из наиболее быстро растущих угроз для здоровья населения планеты. По данным отдельного исследования Lancet, в 2019 году из-за устойчивости бактерий к противомикробным препаратам умерло около 1,27 млн человек.

По оценкам ООН, если ситуация не изменится радикальным образом, к 2050 году от супербактерий и связанных с ними форм устойчивости к противомикробным препаратам может умереть до 10 млн человек, что сопоставимо с ежегодной смертностью от рака в мире.

В задачи авторов исследования не входило установление причин, по которым загрязнение воздуха и устойчивость к антибиотикам коррелируют между собой – их целью было лишь выявить саму эту закономерность. Они признают, что отсутствие данных по некоторым странам могло повлиять на общий результат анализа.

По мнению ученых, твердые частицы PM2.5 могут переносить устойчивые к антибиотикам бактерии с их генами устойчивости, которые способные переноситься между средами и напрямую попадать в легкие при вдыхании.

До настоящего времени имелись лишь ограниченные данные о том, насколько сильно загрязнение воздуха частицами PM2.5 влияет на устойчивость к антибиотикам в глобальном масштабе.

Обозначение PM2.5 характеризует микрочастицы, размер которых в 30 раз меньше толщины человеческого волоса. Главные источники PM2.5 – это автомобильный транспорт, промышленные процессы, сжигание угля и древесины в быту.

Считается, что по всему миру непосредственному воздействию небезопасных среднегодовых уровней PM2.5 подвергаются около 7,3 млрд человек.

Для изучения вопроса о том, является ли PM2.5 ключевым фактором, определяющим глобальную резистентность к антибиотикам, авторы собрали обширный массив данных на основе статистики, полученной из 116 стран за период с 2000 по 2018 год.

В качестве источников использовались данные Всемирной организации здравоохранения, Европейского агентства по окружающей среде и Всемирного банка.

Полученные данные свидетельствуют, что устойчивость к антибиотикам возрастает с увеличением уровня PM2.5: на каждые 10% роста загрязнения воздуха приходится увеличение устойчивости к антибиотикам на 1,1%.

Эта связь усиливается с течением времени, причем в последние годы изменения уровня PM2.5 приводят к более значительному росту резистентности.