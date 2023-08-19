Лесные пожары в Канаде: объявлено ЧП в провинции Британская Колумбия

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27 минут назад

В канадской провинции Британская Колумбия объявили чрезвычайное положение. Там быстро распространяются лесные пожары, и тысячи людей были эвакуированы из городов к востоку от Ванкувера. Власти называют ситуацию худшим сезоном лесных пожаров в истории провинции. Лесные пожары по всей Канаде в этом году в многократно превосходят рекорды предыдущих лет.

«За последние 24 часа ситуация развивалась очень быстро, ближайшие дни будут чрезвычайно сложными», предупредил глава региона Дэвид Эби.

Спасательные службы сражаются с огнем на холмах в районе Макдугал-Крик, распространяющимся в условиях порывистого ветра. Территория горения там увеличилась с 64 to 6800 гектаров за последние сутки.

Бушующие пожары угрожают городу Западная Келоуна с населением 36 тыс. человек, который находится в 300 км к востоку от Ванкувера. Оттуда уже эвакуировались тысячи жителей.

Начальник пожарной охраны Западной Келоуны Джейсон Бролунд заявил, что за одну ночь пожарным там пришлось иметь дело «с таким количеством лесного огня, которое обычно приходится на 100 лет».

Эвакуация проводилась и из соседнего города Келоуна, который находится на противоположном от Западной Келоуны берегу озера Оканаган.

Автор фото, Reuters

Местная жительница Джулиана Лёвен рассказали Би-би-си, что им не привыкать к лесным пожарам из-за «калифорнийского климата» в этом районе, но жара, сухость и ветер, наблюдавшиеся в последние дни, создали «идеальные условия для огненной бури».

Приказ об эвакуации распространяется в настоящий момент на 4800 жителей Британской Колумбии.

Пожары на северо-западе

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Лесные пожары бушуют и в другой части Канады — на Северо-Западных территориях. Там около 22 000 человек, примерно половина населения провинции, были вынуждены покинуть свои дома.

Под угрозой оказалась столица провинции город Йеллоунайф, к окраинам которого начал подступать огонь. Чтобы защитить город, местные пожарные работают круглосуточно, выкапывая канавы, распыляя огнетушащие растворы антипирены и сбрасывая воду с воздуха.

Жители пытались уехать оттуда по воздуху и наземным транспортом. Официальный крайний срок для эвакуации Йеллоунайфа истек.

Из 1000 активных лесных пожаров, бушующих в данный момент в Канаде, 236 приходятся на Северо-Западные территории. Там сгорело более 2 млн га земли.

Федеральные данные показывают, насколько разрушительным был нынешний сезон лесных пожаров для всей Канады.

В результате по стране сожжено уже почти 14 млн гектаров. Эта цифра в разы превышает средний показатель за 10 лет, составляющий 2,2 млн гектаров, сожженных за любой отдельно взятый год.