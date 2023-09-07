Лунный снайпер: Япония «прицельно» отправила на Луну посадочный модуль

Автор фото, JAXA

5 часов назад

Япония с четвертой попытки успешно запустила к Луне ракету-носитель с посадочным модулем, который, если все пойдет по плану, должен будет самое позднее в феврале совершить посадку в кратере Шиоли. В состав миссии входит также новейший спутник, способный засекать рентгеновское излучение и предназначенный для исследования крупнейших и самых горячих объектов вселенной.

Несмотря на две предыдущие неудачные попытки и одну отмену запуска в связи с плохой погодой, в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) возлагают на миссию «Лунный снайпер» (Moon Sniper) большие надежды. В случае успеха Япония станет пятой страной (после России, США, Китая, а недавно и Индии), которой удалось доставить на поверхность нашего спутника спускаемый аппарат.

Ракета-носитель H-IIA с первым японским посадочным модулем SLIM и исследовательским спутником XRISM в четверг успешно стратовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

Посадочный модуль SLIM (название можно перевести как «худышка», но на самом деле это сокращение от Smart Lander for Investigating Moon — «умный» модуль для исследования Луны) получил и другое имя — Лунный снайпер (Moon Sniper). Дело в том, что он предназначен для посадки в пределах 100 метров от заданной точки на поверхности, в то время как обычно спускаемые аппараты прилуняются в радиусе нескольких километров от цели.

«Создав посадочный аппарат SLIM, человечество добилось качественного сдвига, позволяющего нам совершать посадки там, где мы хотим, а не там, где проще, — заявили перед запуском в агентстве JAXA. — Нигде в мире еще не было случаев столь точной посадки на небесные объекты со столь значительной силой притяжения, как на Луне».

Сам посадочный модуль оснащен зондом сферической формы размером чуть больше теннисного мяча, который, подобно игрушке-трансформеру, способен менять форму и передвигаться по лунной поверхности. Собственно, он и был разработан с участием компании по производству игрушек.

Исследовательский космический спутник XRISM, разработанный японцами совместно с НАСА и ЕКА, отделился от ракеты-носителя с посадочным модулем на раннем этапе миссии, поскольку ему предстоит выполнять собственную задачу. Он оснащен высокочувствительным прибором для спектроскопических наблюдений за потоками раскаленной плазмы во Вселенной.

Спутник будет улавливать рентгеновские волны, излучаемые крупнейшими объектами и явлениями Вселенной, такими как чёрные дыры и взрывы сверхновых звезд.

В JAXA говорят, что наблюдая эти потоки энергии в рентгеновском излучении, они смогут больше узнать о составе и эволюции космических объектов.

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Нелегкая лунная дорожка

Автор фото, JAXA

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Посадки на Луну никогда не были простой задачей. Еще в 1950-е годы и Советский Союз, и США потеряли несколько аппаратов прежде, чем в 1959 году до поверхности спутника все же добралась советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2», но и та совершила жесткую посадку, то есть по сути упала.

Первая мягкая посадка произошла только в 1966 году, и это тоже была советская лунная станция, которая впервые передала на Землю изображения с поверхности другого небесного тела.

Затем инициативу перехватили американцы, которым впервые удалось высадить на Луну людей. Сравнительно недавно в число стран, совершивших успешную посадку своих аппаратов на Луну вошел Китай, а в прошлом месяце вблизи южного полюса планеты прилунился и индийский аппарат.

При этом «лунные державы» вовсе не застрахованы от неудач. Всего за несколько дней до успешной посадки индийского модуля в том же регионе разбился российский зонд, да и сами индийцы за четыре года до успешной посадки в самый последний момент потерпели серьезную неудачу.

Проблемы были и у Японии. Не далее как в прошлом году в рамках американской программы «Артемида-1» японцы отправили на Луну самый миниатюрный в мире спускаемый аппарат «Омотенаси» размером со школьный рюкзачок и… потеряли его.

В апреле японский космический стартап Ispace надеялся стать первой частной компанией, которая отправит посадочный модуль на Луну. Но миссия провалилась после того, как аппарат совершил жесткую посадку, и связи с ним была утеряна.

Немало проблем было и с ракетами-носителями: в марте потерпела аварию на старте ракета нового поколения H3, а в октябре прошлого года подвела обычно надежная твердотопливная ракета Epsilon. Не далее как в июле, через 50 секунд после команды «ключ на старт» взорвалась усовершенствованная версия ракеты Epsilon S.