Путин впервые прокомментировал крушение самолета Пригожина

Автор фото, Konkord Company Press Service/TA

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час назад

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования близким тех, кто погиб при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

О гибели бизнесмена и его приближенных Путин упомянул с оговорками. «Действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании „Вагнер“», — сказал он, говоря о заслугах вагнеровцев.

«Вчера только, насколько мне известно, [Пригожин] вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», — добавил Путин на встрече с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным.

До сих пор официально о смерти Пригожина не объявлялось.

«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — сказал президент.

Как отмечает телеграм-канал Faridaily, сам Пригожин утверждал, что познакомился с Путиным в начале 2000-х, когда тот приезжал к нему в ресторан New Island.

Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, разбился в районе села Куженкино в Тверской области накануне вечером. В Росавиации довольно быстро сообщили, что пассажир с именем Евгений Пригожин находился на его борту. Также, рассказали в ведомстве, среди пассажиров был человек по имени Дмитрий Уткин (так зовут командира ЧВК «Вагнер», по позывному которого получила название военная компания).

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Что говорят очевидцы падения самолета Пригожина. Видео", Продолжительность 1,30 01:30 Подпись к видео, Что говорят очевидцы падения самолета Пригожина. Видео

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Всего, согласно списку Росавиации, в самолете летели 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Опознание найденных останков еще не состоялось. По данным СМИ, тела погибших сильно пострадали и для их опознания потребуется генетическая экспертиза. «Биологический материал погибших отправили в Москву на генетическую экспертизу», — писал в четверг днем телеграм-канал Baza.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 236 УК РФ). По данным РБК, расследование дела поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибуле, который уже расследовал громкие дела о крушениях самолетов.

Однако полной уверенности в том, что на борту разбившегося самолета находились непосредственно основатель и командир «Вагнера», все еще нет — в частности, из-за того, что и у Пригожина, и у Уткина были «двойники».