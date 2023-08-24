Путин впервые прокомментировал крушение самолета Пригожина
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования близким тех, кто погиб при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
О гибели бизнесмена и его приближенных Путин упомянул с оговорками. «Действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании „Вагнер“», — сказал он, говоря о заслугах вагнеровцев.
«Вчера только, насколько мне известно, [Пригожин] вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», — добавил Путин на встрече с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным.
До сих пор официально о смерти Пригожина не объявлялось.
«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — сказал президент.
Как отмечает телеграм-канал Faridaily, сам Пригожин утверждал, что познакомился с Путиным в начале 2000-х, когда тот приезжал к нему в ресторан New Island.
Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, разбился в районе села Куженкино в Тверской области накануне вечером. В Росавиации довольно быстро сообщили, что пассажир с именем Евгений Пригожин находился на его борту. Также, рассказали в ведомстве, среди пассажиров был человек по имени Дмитрий Уткин (так зовут командира ЧВК «Вагнер», по позывному которого получила название военная компания).
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Всего, согласно списку Росавиации, в самолете летели 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Опознание найденных останков еще не состоялось. По данным СМИ, тела погибших сильно пострадали и для их опознания потребуется генетическая экспертиза. «Биологический материал погибших отправили в Москву на генетическую экспертизу», — писал в четверг днем телеграм-канал Baza.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 236 УК РФ). По данным РБК, расследование дела поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибуле, который уже расследовал громкие дела о крушениях самолетов.
Однако полной уверенности в том, что на борту разбившегося самолета находились непосредственно основатель и командир «Вагнера», все еще нет — в частности, из-за того, что и у Пригожина, и у Уткина были «двойники».
Граждане, которые официально меняли фамилию, имя и отчество, и получали паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина, помогали руководству ЧВК скрывать свои передвижения.