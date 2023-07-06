Суд в Швеции впервые вынес приговор за помощь Рабочей партии Курдистана. Как это связано со шведской заявкой на членство в НАТО?
В четверг окружной суд Стокгольма признал этнического курда Яхью Гунгнора виновным в попытке вымогательства при отягчающих обстоятельствах, хранении оружия и финансировании терроризма. Последний пункт обвинения связан с проводимыми им сборами средств в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной во многих странах.
Гунгнор приговорен к 4,5 годам лишения свободы, после отбывания срока он будет депортирован из Швеции с запретом на возвращение в страну.
СМИ Швеции обращают внимание на то, что это первый случай в шведской правовой системе, когда кого-то судили за предполагаемое финансирование Рабочей партии Курдистана.
РПК образовалась как повстанческое движение в 1984 году на юго-востоке Турции и считается террористической организацией в Турции, США и Европейском союзе.
В мае Швеция ужесточила законы по борьбе с терроризмом – шаг, который, как ожидается, поможет получить одобрение ее заявки на вступление в НАТО. В поправках появился пункт о наказании лиц, чья деятельность напрямую или косвенно способствует усилению или продвижению любой экстремистской организации.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Менее чем через год, в апреле 2023-го, Финляндия стала полноправным членом альянса, а заявка Швеции блокируется Турцией. Анкара обвиняет Стокгольм в предоставлении убежища высокопоставленным курдам из РПК, которую турецкие власти считают прямой угрозой своей национальной безопасности.
В конце июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, в ходе которого руководство альянса рассчитывает решить вопрос членства Швеции.
Для вступления новой страны-кандидата в альянс все действующие члены должны ратифицировать протокол о присоединении.
«Серьезные преступления»
В июне Яхье Гунгнору были предъявлены обвинения в том, что он, угрожая оружием, вымогал деньги у лица, имя которого не называется, стрелял в воздух и грозил "нанести ущерб помещению, в котором происходило дело", если требуемая сумма не будет предоставлена ему в течение 24 часов.
По мнению суда, в ходе следствия была доказана связь подсудимого с РПК. Также принято во внимание то, что вымогательство – один из наиболее распространенных методов РПК в поисках финансирования, применяемый ими во многих странах Европы.
Судья Маанс Виген назвал преступления, совершенные Гунгнором, серьезными, и напомнил, что Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией в соответствии со шведским законодательством.
Вынося приговор, он признал, что Яхья Гунгнор рискует подвергнуться пыткам или другому бесчеловечному обращению в случае его депортации в Турцию. Но поскольку сначала ему предстоит провести несколько лет в тюрьме и невозможно предсказать, сохранится ли такая угроза к моменту его освобождения, судья посчитал возможным включить в приговор пункт о депортации.