«Нашли того, кого можно схватить». История Даниэля Холодного, которого осудили вместе с Алексеем Навальным

Автор фото, FAMILY ARCHIVE

Автор, Илья Барабанов

Должность, Русская служба Би-би-си

13 минут назад

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За несколько дней до начала российского вторжения в Украину бывший технический директор канала «Навальный Live» Даниэль Холодный ненадолго вернулся в Москву по личным делам, а через неделю после начала войны был арестован и в итоге оказался вместе с Алексеем Навальным на скамье подсудимых по делу о создании экстремистского сообщества. Би-би-си рассказывает историю 25-летнего IT-специалиста, которого суд приговорил, как сообщают официальные СМИ, к реальному сроку лишения свободы - при этом его длительность до сих пор не известна.

«В Париже все живое, настоящее и нежное, можно вечно гулять по улочкам и натыкаться на красивые места», в Берлине «очень урбанистично все и чувствуется, что город с большой историей». Свои прежние путешествия Даниэль Холодный вспоминает теперь в письмах к подруге Насте.

Россию айтишник Холодный покинул вскоре после того, как в июне 2021 год Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность.

«Он не ожидал, что его арестуют, — рассказала Би-би-си еще одна знакомая Холодного, объясняя, почему в феврале 2022 года он решился на несколько дней вернуться в Россию. — Потому что многих бывших сотрудников водили на допросы, но потом отпускали. Он полагал, что это максимум, что ему светит. Но по какой-то причине следователи решили, что он важнее всех остальных людей. Но почему — очевидного ответа нет».

О том, что Холодный просто не ожидал, что его могут арестовать во время поездки в Москву, говорит и его коллега по Навальный.Live Саша Лу: «Никаких проблем до этого не было, и он не ожидал ареста. У нас есть некоторые коллеги и знакомые журналисты, которые тоже заезжали в Россию доделать какие-то дела, и это была как русская рулетка: задержат или нет. По сути он технический сотрудник, не сценарист, не говорящая голова, но началась война, а списочек у них был».

«Ему не повезло оказаться в этом городе в ненужное время в ненужном месте», — сказала Би-би-си адвокат Холодного Светлана Давыдова.

«Требовали сотрудничать, признать вину и рассказать об иностранном финансировании. Пытались и ласково, и грубо, — описал Холодный свои первые разговоры со следователями в письме соратникам, которое они опубликовали 13 июля. — Угрожали сгноить, поехать в Вильнюс и найти мою девушку (и сделать с ней нехорошие вещи)… Много всего говорили. Анекдоты про КГБ… Особая любовь у них была к Жданову [имеется в виду один из ближайших соратников Навального Иван Жданов; российские власти внесли его в реестр «иностранных агентов»]. Не обращая на меня внимание, они обсуждали, как поедут в Вильнюс, чтобы найти его и «поговорить». За сотрудничество они обещали мне условный срок и защиту от навальнистов».

«Ему много раз предлагали свободу в обмен на показания. К этим предложениям Холодный остался холоден», — скаламбурил накануне вынесения приговора Алексей Навальный.

Автор фото, FAMILY ARCHIVE Подпись к фото, Даниэль Холодный во время работы на Навальный.Live

Айтишник из Подмосковья

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Даниэль Холодный родился в сентябре 1997 года в подмосковном Сергиевом Посаде. Когда мальчик был в седьмом классе, его семья перебралась в Москву. В школе Даниэль увлекся программированием, так что долгих размышлений о том, куда поступать, не было. Он стал студентом Московского государственного технического университета гражданской авиации, поступив на факультет «Информатика и вычислительная техника». Выпускником МГТУ ГА Холодный стал в 2020 году, к тому моменту он уже пару лет был сторонником Алексея Навального.

«Мы познакомились в 2017 году, когда была еще весенняя президентская кампания Алексея», — вспоминает одна из подруг Холодного. Молодой человек начал ходить на антикоррупционные митинги, которые Навальный объявил после выхода расследования ФБК «Он вам не Димон» — о деятельности в то время главы правительства Дмитрия Медведева.

«После большого весеннего митинга несколько ребят собрались и создали «Протестную Москву». Они часто приходили в штаб Алексея помогать и там мы познакомились, — вспоминает еще одна знакомая Холодного. — То, что он айтишник, не мешало ему интересоваться политикой и переживать за свою страну. Он помогал им содержать сайт, участвовал в разных акциях».

Перед выдвижением Алексея Навального в президенты в 2018 году у многих активистов прошли обыски. Был обыск и в квартире у Холодного, вспоминают его друзья, тогда у него изъяли компьютер. А когда избирательная кампания началась, большая часть «Протестной Москвы» перебралась на работу или в штаб, или на Навальный.Live.

«Мы когда познакомились с Даней, я еще не работала на „Лайве“, мы общались в Москве, денег в целом у него было немного, но он всегда был готов помочь, — рассказывает коллега Холодного Саша Лу. — И какие бы проблемы у меня не возникали, я всегда могла подойти к нему, сказать, что мне плохо и я не знаю, что мне делать, а он всегда очень здорово меня поддерживал. Он очень сильно горел своей работой, потому что даже если что-то не получалось сделать, он всегда находил какие-то решения».

Во время работы на структуры ФБК, рассказывают друзья Даниэля, он не имел отношения к финансовым операциям, а выполнял исключительно техническую работу: был техническим директором, обеспечивал прямые эфиры и съемки расследований. «Иногда во время обысков он что-то комментировал журналистам, но только со своей позиции: что изъяли, что необходимо, чтобы восстановить работу», — вспоминает одна из его подруг.

«Когда был карантин [во время пандемии], нам надо было наладить трансляции Алексея из его дома, и именно Даня это делал, хотя мы раньше никогда таким не занимались, — вспоминает Саша Лу. — Все эфиры по четвергам смотрели больше 100 тысяч зрителей. Думаю, то, что его схватили — это такая месть сотрудникам за те лайвы. Он единственный из сотрудников Навальный.Live, который сел за эту работу».

Когда в сентябре 2019 года силовики устроили массовые обыски, придя одновременно домой к Навальному, в его предвыборный штаб и офис «Навальный.Live», Холодный оказался там заблокированным вместе с семью коллегами, пока полицейские выпиливали двери. А в январе 2021 года в одном из роликов на «Навальный.Live» разбирал, как силовики установили прослушку в айфон Ольги Ключниковой, главы штаба Любови Соболь (внесена властями России в реестр «иностранных агентов»).

Автор фото, FAMILY ARCHIVE Подпись к фото, Будучи техническим сотрудником структур Навального, Холодный стал политическим заключенным

Жертва показаний

Когда силовики объявили всех соратников Алексея Навального экстремистами и дальнейшее участие в деятельности ФБК стало опасным, Дэниэль Холодный отошел от политики. Еще студентом он создал небольшую IT-компанию, которая оказывала услуги хостинга, так что когда дальнейшая работа в структурах Навального стала невозможна, он решил сосредоточиться на развитии собственного дела.

«Следователи увязывают его деятельность с финансами ФБК, к которым он не имел никакого отношения, — говорит одна из подруг Даниэля. — Дело его очень странно написано, так что он сам до конца не понимает, что ему вменяют. И даже его адвокат говорила на одном из закрытых заседаний, что не очень понимает, в чем виноват ее подзащитный».

«Его обвинения — это абсолютная калька с обвинений Алексея. И там до конца непонятно: почему финансирование, почему участие, — рассказывает адвокат Светлана Давыдова. — У него разве что скромнее набор статей, но суть обвинения идентичная. Где-то упоминается 2011 год, когда Даня еще в школу ходил. Мы делали выжимку с Данькой, чтобы понять: что сделал-то человек? У нас ключевой вопрос: «А я то что здесь делаю?» Мы с него начали процесс и этим же закончили, потому что ответа на него так и не получили».

Давыдова напоминает, что пока Холодный работал в структурах Алексея Навального, они прошли через многократные проверки Минюста и каждый раз по итогам этих проверок составлялись отчеты — признаков состава преступления не обнаружено. Адвокат обращает внимание на то, что если бы Холодный продолжал работать после признания структур ФБК экстремистскими, состав преступления усмотреть можно было бы, но он ушел до того, как это произошло.

Другая его знакомая считает, что, возможно, арестовать Холодного силовики решили после того, как показания на него дал бывший оператор ФБК Павел Зеленский. В апреле 2021 года Зеленский получил два года колонии за призывы к экстремизму, а позже стало известно, что он дал показания на Навального, Соболь, Киру Ярмыш (внесена в реестр «иноагентов») и других сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.

Протоколы допросов Зеленского были опубликованы, пока шел судебный процесс по делу Лилии Чанышевой, бывшей главы штаба Навального в Уфе. В июне ее приговорили к 7,5 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества.

«Вечером 3 марта 2022 года я ехал с ночёвкой к другу, больше часа простоял в пробках и всё удивлялся большому количеству полиции у Кремля, но значения этому не придал. Проехал под мостом парка „Зарядье“ и после этого был остановлен ДПСниками. Машин пять, наверное, было, которые окружили меня», — описал свое задержание в письме к бывшим коллегам сам Холодный.

Изначально его просто оставили на ночь в ОВД, обвинив в мелком хулиганстве, и Дэниэль думал, что на следующий день ему выпишут штраф и отпустят. Но утром в отделении появились двое сотрудников Следственного комитета, которые увезли его на допрос уже как обвиняемого по уголовному делу.

Первые месяцы, вспоминают его друзья, силовики на допросах активно намекали Холодному, что если он поступит как Павел Зеленский и даст необходимые им показания на бывших коллег, то его могут отпустить под подписку о невыезде. «Но он принципиальный и сказал: верить следователям — гиблое дело», — говорит его знакомая.

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Автор фото, FAMILY ARCHIVE Подпись к фото, Холодному не повезло приехать в Москву накануне начала войны

Уже 3 июня 2022 года Холодного вместе с экс-директором ФБК Романом Рубановым внесли в список экстремистов Росфинмониторинга. А затем и утяжелили ему обвинение: если изначально Холодного отправили в СИЗО, обвинив по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе», до шести лет лишения свободы), то затем добавили ему и «финансирование» этого сообщества, и молодому человеку стало грозить уже 15 лет колонии. Прокурор в итоге попросил приговорить его к 10 годам.

«Первичное обвинение отредактировали и добавили статью о финансировании. На каком основании? На основании хотелок следователя», — говорит Светлана Давыдова.

Сейчас Холодный сидит во «Владимирском централе» и оттуда его возили в ИК-6 Покрова на суд к Навальному. Как рассказывают его друзья, молодого человека держат в одиночке в условиях, близких к ШИЗО, куда постоянно попадает Навальный, но чуть мягче. Например, тюремную койку Холодному пока не пристегивают на дневное время к стене, как в «полноценном» ШИЗО.

«Мы переписываемся постоянно, но он даже о проблемах со здоровьем рассказывает в шутливой форме и пересказывает какие-то истории из тюремной жизни, — рассказывает Саша Лу. — Рассказывает, какие книги он читает и выписывает любимые цитаты из них, а я пересказываю ему сериалы и фильмы, которые посмотрела. Я знаю, что ему очень тяжело, но он не подает виду. Думаю, он такой же сильный по духу, как Алексей».

«В своих письмах мне он говорил, что предполагает, что ему запросят большой срок, — говорит одна из его знакомых. — Рассчитывает на то, что дадут лет восемь. Пишет, что приятно видеть Алексея каждый раз на заседаниях, что он заряжает силами и оптимизмом. Просил быть осторожнее меня, потому что я все еще нахожусь в России».

По ее словам, Холодный спокойно относится к будущему сроку и старается меньше переживать об этом, потому что впереди еще этапирование и обустройство в колонии, а ко всему происходящему он старается относиться так: «Не ожидай ничего, и тогда тебя ничего не разочарует».

«Всем нам прекрасно известно, что 4 августа огласят приговор, что он участник, финансист, садись, десять (лет), — говорит Давыдова. — У Дани есть характер. Хороший, правильный набор человеческих качеств, которые пригодились бы ему где угодно, кроме этого города. У него свои представления о чести и совести. У него была возможность признаться, дать на всех показания, но он выбрал другой путь».