Сын президента Колумбии арестован по подозрению в получении денег от наркоторговцев

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Николас Петро подозревается в получении денег от наркоторговцев

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50 минут назад

Генеральный прокурор Колумбии арестовал сына президента страны Густаво Петро по подозрению в отмывание денег и незаконном обогащении.

Николас Петро, политик из провинции Атлантико, был задержан в связи с обвинениями в том, что ему платили наркоторговцы, и эти деньги шли на финансирование политических шагов и предвыборной кампании его отца.

Николас Петро отверг обвинения и приветствовал расследование, начатое этой весной.

В рамках расследования также арестована бывшая жена Петро-младшего.

Петро, первый лидер страны, представляющий левые силы, отрицает, что брал деньги у колумбийских наркоторговцев.

Именно он в марте дал распоряжение прокурорам провести расследование в отношении своего сына.

В субботу президент Петро написал в соцсетях, что ему будет больно, если один из его детей попадет в тюрьму, но при этом добавил, что не будет вмешиваться в ход расследования.

«Моему сыну желаю удачи и сил. Пусть эти события закаляют его характер и пусть он задумается о своих ошибках», — сказал Петро.

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Васкес ранее утверждала в местных СМИ, что наркокартели в прошлом году передали ее бывшему мужу крупные суммы денег. Это произошло во время политической кампании, приведшей к победе Густаво Петро на президентских выборах в августе 2022 года.

В Колумбии, которая, по оценкам специалистов, производит более половины кокаина в мире, в производстве и доставке наркотиков потребителям по всему миру, в том числе в США и Европе, активно участвует не только мафия, но и вооруженные повстанческие группировки.

Война, которую они десятилетиями ведут с властями, унесла сотни тысяч жизней.

Президент Петро поклялся обеспечить мир или добиться сдачи оружия путем соглашений как с вооруженными повстанческими группировками, так и с наркокартелями. И эти усилия в течение первого года его пребывания на посту иногда приносили успех.

Переговоры о прекращении огня с партизанской группировкой Армия национального освобождения (ELN) должны начаться в августе.