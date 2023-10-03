Стрельба в Бангкоке: задержан 14-летний подросток, убиты три человека

Автор фото, THAI POLICE Подпись к фото, Полиция задержала подозреваемого

49 минут назад

В результате стрельбы в торговом центре в столице Таиланда Бангкоке погибли три человека, сообщают медицинские службы страны.

Ранения получили еще четыре человека, в том числе иностранец.

По подозрению в нападении арестован 14-летний подросток, который сам сдался полиции. Предполагается, что он открыл стрельбу из пистолета.

О предполагаемых мотивах нападения пока не сообщается.

Премьер-министр Таиланда сообщил, что ситуация взята под контроль.

До этого в социальных сетях появились кадры, на которых видны посетители, выбегающие из торгового центра.

На одном из видео, сделанных во время инцидента, слышны четыре громких звука, похожие на выстрелы.

Некоторые свидетели сообщили, что во время стрельбы они прятались в туалетах.