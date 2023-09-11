Ким Чен Ын отправился к Путину с визитом. При чем тут Украина?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Встреча Путина с Ким Чен Ыном в 2019 году

2 часа назад

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, уже отправился в Россию на своем бронепоезде, сообщили южнокорейские СМИ в преддверии ожидаемых переговоров с президентом Владимиром Путиным во Владивостоке. Эти переговоры, по мнению властей США, будут касаться поставок оружия для войны в Украине. Кремль подтвердил визит.

Бронепоезд, который глава КНДР использует для зарубежных визитов, похоже, ушел, сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на правительственного чиновника.

Ожидается, что встреча состоится во вторник, 12 сентября. Эту дату называет южнокорейский телеканал YTN. По словам собеседника канала, сейчас северокорейский лидер на поезде движется к границе.

Источник издания РБК в российской делегации назвал другую дату — 13 сентября (ранее ее называли и южнокорейские СМИ). Он добавил, что встреча будет не в рамках Восточного экономического форума, в котором примет участие Путин. Российский президент уже прилетел во Владивосток.

О том, что Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке, утром в понедельник сообщило российское агентство «Интерфакс». Северокорейский лидер «может посетить регион уже в ближайшее время», сказал один из собеседников агентства. «Мы давно готовимся к визиту Ким Чен Ына», — сказал другой источник.

Позже визит Ким Чен Ына официально подтвердили в Кремле. Он посетит Россию «в ближайшие дни», говорится в сообщении.

Ранее его визит анонсировали западные издания. Газета New York Times сообщала, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток на переговоры с Путиным, чтобы обсудить поставки артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков это не комментировал, а Белый дом и Госдепартамент США призывали Северную Корею не помогать России боеприпасами.

«Как мы уже предупреждали, переговоры о поставках оружия между Россией и КНДР активно продвигаются, — говорила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон. – Мы располагаем информацией о том, что Ким Чен Ын ожидает продолжения этих дискуссий, включая дипломатическое взаимодействие на уровне лидеров в России».

Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, также писало, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. По его данным, Пхеньян может предложить Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности.

«Все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева», — отмечало издание. Россия в ответ может предложить КНДР зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте, следовало из публикации.

Северокорейское оружие могло бы помочь России в боевых действиях в Украине, но, вероятно, оно недостаточно современное, чтобы изменить ход войны, пишет в понедельник Bloomberg.

Северная Корея обладает значительными запасами артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы с военной техникой советских времен для неизбирательных атак на Украину, отмечает агентство.

Пхеньян отвергает обвинения США в оказании военной помощи России. Этой же версии придерживаются российские власти. Первые сообщения о том, что Россия закупила у КНДР артиллерийские снаряды и ракеты, появились еще год назад.

«Поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение», — считает профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США Теренс Рериг (его цитирует Bloomberg.

По словам Рерига, важной частью стратегии Путина стала попытка выиграть время в затяжном конфликте в расчёте на то, что западная поддержка иссякнет: «увеличение числа боеприпасов позволит Путину следовать этой стратегии».

Боеприпасы из Северной Кореи помогут выиграть время для России, давая ее собственной промышленности шанс догнать спрос, констатирует Bloomberg.

В конце июля Пхеньян посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда он заявил об укреплении военных связей между Москвой и Пхеньяном, назвав Северную Корею важным партнером России.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В июле Ким Чен Ын показывал Шойгу новейшее оружие, которое смогли произвести в Северной Корее

Северокорейский лидер в июле демонстрировал Шойгу новейшее оружие, произведенное в КНДР. Среди представленных вооружений была межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон». Успешно испытанная в апреле, она считается первой северокорейской МБР, использующей твердое топливо.

На выставке были представлены и два беспилотника новой конструкции — в том числе напоминающий основной наступательный ударный дрон, используемый ВВС США.

Если саммит Ким Чен Ына с Путиным состоится, это будет первая международная поездка северокорейского лидера за более чем четыре года и первая после пандемии коронавируса. Лидеры двух стран, скорее всего, обсудят возможность предоставления Москве оружия для поддержки ее войны на Украине, сообщила ранее американская телекомпания CBS.

Последняя поездка лидера Северной Кореи за границу также состоялась во Владивостоке в 2019 году, где он провел свой первый саммит с Путиным после провала переговоров Северной Кореи по ядерному разоружению с президентом США Дональдом Трампом. Тогда Ким Чен Ын также добрался до Владивостока на бронепоезде.

Японские СМИ сообщили, что на железнодорожном вокзале города Хасан, где бронепоезд должен пересечь границу России, усиливаются меры безопасности и проводится ремонт, пишет Reuters.