Расследование Би-би-си: высшие сирийские чиновники связаны с торговлей наркотиками

Автор фото, EPA Подпись к фото, Каптагон, прозванный «кокаином для бедных», производится в Сирии в огромных объемах

48 минут назад

Совместное расследование Арабской службы Би-би-си и сети журналистских расследований OCCRP выявило новые связи между оборотом синтетического наркотика каптагона и ведущими представителями сирийских вооруженных сил и членами семьи президента Башара Асада.

Каптагон — торговое название лабораторного препарата, впервые синтезированного в 1960-х годах в качестве альтернативы амфетамину и метамфетамину, которые в то время использовали для лечения нарколепсии, усталости и поведенческих расстройств.

Каптагон популярен в странах Европы, Азии и Африки. В последнее время этот наркотик, вызывающий сильную зависимость, распространился на Ближнем Востоке, его называют «кокаином для бедных», а также «наркотиком джихада».

В течение последнего года журналисты Би-би-си отслеживали попытки ливанской и иорданской армии пресечь контрабанду каптагона в их страны из Сирии.

В списке людей, против которых в марте Великобритания, США и Европейский союз ввели санкции, — двое двоюродных братьев президента Асада, подозреваемых в причастности к торговле каптагоном. Но расследование Би-би-си обнаружило доказательства, указывающие на причастность и других высокопоставленных сирийских чиновников к торговле каптагоном — помимо тех, кто уже попал в санкционные списки.

Правительство Сирии не ответило на просьбу Би-би-си о комментарии. Однако ранее оно отрицало свою причастность к торговле наркотиками.

В июле 2022 года в городе Сувейда на юге Сирии боевики из конкурирующей группировки захватили штаб-квартиру Раджи Фальхута, лидера ополчения, поддерживающего режим. Они нашли пакеты с таблетками каптагона, упакованными для распространения, и аппарат, который мог использоваться для производства таблеток, а также удостоверение личности сирийского военного Фальхута и незаблокированный мобильный телефон.

Подпись к фото, Раджи Фальхут с Абу Хамзой и скриншот их переписки

Получив эксклюзивный доступ к телефону, журналисты Би-би-си обнаружили переписку между Фальхутом и неким ливанцем по имени Абу Хамза, в которой они обсуждали покупку аппарата для прессования таблеток. В мобильном телефоне есть чат от августа 2021 года, где Фальхут и Абу Хамза обсуждали, как переправить этот аппарат из Ливана в Сирию.

Би-би-си удалось установить настоящее имя «Абу Хамзы» — это Хуссейн Риад Файтруни. Местные журналисты сообщили, что он связан с «Хезболлой», которая, в свою очередь, поддерживает тесные связи с сирийским правительством.

Бойцы «Хезболлы» в значительной мере помогли сирийскому правительству переломить ход гражданской войны и, по имеющимся данным, присутствуют на всей территории Сирии. Их давно обвиняют в причастности к торговле наркотиками, но «Хезболла» всегда это отрицала. Получить комментарии у представителей «Хезболлы», как и у Фальхута и Фейтруни, Би-би-си не удалось.

Би-би-си удалось поговорить с сирийскими военными в контролируемом правительством городе Алеппо.

Подпись к фото, Журналисты Би-би-си посетили казармы сирийских вооруженных сил в провинции Алеппо

Один из солдат, беседовавший с нами на условиях анонимности, рассказал, что ежемесячная зарплата его сослуживцев составляет менее 150 000 сирийских фунтов (около 60 долларов США).

По его словам, многие военные начали торговать наркотиками ради дополнительного заработка, и это стало для них регулярным источником дохода.

«Нам не разрешали ходить на завод, — рассказал он. — Они выбирали место встречи, и мы покупали каптагон у „Хезболлы“. Мы получали товар и координировали свои действия с Четвертой дивизией, чтобы облегчить наше передвижение».

Четвертая дивизия — это элитное подразделение сирийской армии, охраняющее правительство от внутренних и внешних угроз. С 2018 года ее официально возглавляет Махер Асад, младший брат президента Асада.

Махер Асад находится под санкциями Запада за жестокие репрессии против демонстрантов во время гражданской войны в Сирии. Его также подозревают в предполагаемом применении химического оружия.

Считается, что под его руководством Четвертая дивизия превратилась в крупного экономического игрока.

Один из бывших офицеров, дезертировавший из сирийской армии, рассказал Би-би-си, что многие офицеры и простые солдаты Четвертой дивизии также прирабатывают контрабандой и торговлей наркотиками. По его словам, машины офицеров части транспортируют экстремистов, оружие и наркотики, поскольку могут свободно проезжать через контрольно-пропускные пункты.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Махер Асад (слева) и президент Башар Асад в 2000 году

По мнению ряда аналитиков, экономика Сирии, разрушенная многолетней войной, сейчас поддерживается на плаву во многом благодаря торговле каптагоном.

«Масштаб доходов… затмевает государственный бюджет Сирии, — сказал в интервью Би-би-си Джоэл Рэйберн, бывший специальный посланник США в Сирии. — Если доходы от каптагона серьезно сократятся или пропадут, не думаю, что режим Асада сможет это пережить».

Би-би-си обнаружила новые доказательства участия семьи Асадов в бизнесе.

В 2021 году после того, как в Малайзии была изъята огромная партия каптагона, в Ливане начался суд над ливано-сирийским бизнесменом Хасаном Дакку, которого ливанская пресса прозвала «королем каптагона».

Партия, содержащая почти 100 млн таблеток, предназначалась для Саудовской Аравии, где ее уличная стоимость оценивалась в 1-2 млрд долларов.

По словам одного из судей, принимавших участие в закрытом процессе, большинство доказательств было получено из прослушки телефонных разговоров Дакку с контрабандистами.

На суде Дакку заявил, что сотрудничает с Четвертой дивизией сирийской армии в борьбе с торговцами каптагоном, и в качестве доказательства предъявил удостоверение личности сотрудника Четвертой дивизии.

Дакку заявил Би-би-си, что невиновен и что суд не нашел доказательств его причастности к торговле каптагоном.

Автор фото, BH TV Подпись к фото, В 2021 году власти Малайзии изъяли почти 100 млн таблеток каптагона

В итоге его признали виновным в торговле людьми, однако доказательств его причастности к торговле каптагоном найдено не было.

Но среди 600 страниц дела журналисты Би-би-си обнаружили серию скриншотов переписки Дакку в вотсапе с неким человеком, которого тот называл «Босс».

Высокопоставленные сирийские чиновники подтвердили, что номер принадлежал генерал-майору Гассану Билалу. На наши звонки генерал не ответил.

Генерал Билал — заместитель Махера Асада в Четвертой дивизии и, насколько известно, руководит его отделом безопасности.

Автор фото, SOURCE Подпись к фото, Махер Асад (слева) и Гассан Билал

В переписке Дакку обсуждал с Боссом перевозку «товара» в сирийский город Сабура, где находится крупная база Четвертой дивизии, а также продление допуска к секретным данным.

Если Босс — это действительно генерал Билал, то эта переписка позволяет предположить, что один из самых высокопоставленных офицеров сирийской армии связан с многомиллиардным оборотом каптагона. На просьбу Би-би-си о комментарии Билал не ответил.