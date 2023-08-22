Meta запускает интернет-версию приложения Threads

Автор фото, ВВС

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59 минут назад

Компания Марка Цукерберга Meta выпускает интернет-версию приложения Threads в попытке реанимировать эту платформу.

Приложение Threads, главный конкурент Х (Twitter), было запущено в июле этого года и поначалу пользовалось бешеным успехом, однако пользователи столь же быстро стали отказываться от него в связи с ограниченной функциональностью.

Meta (в марте 2022 года признана в России экстремистской организацией) утверждает, что в интернет-версию будут введены новые, ранее недоступные элементы, однако эксперты предупреждают, что для возвращения доверия и возбуждения интереса потенциальных клиентов этого может быть мало.

Хозяин Meta Марк Цукерберг в своем сообщении, которое сопровождалось фотографией его самого, якобы работающего над новой программой, заверил, что запустит приложение в сеть в ближайшие дни.

По плану пользователи адаптированного приложения смогут оставлять собственные короткие посты (эти самые threads), получать на них отклики и взаимодействовать с постами других пользователей.

При этом в интернете поначалу будут недоступны другие элементы мобильного приложения. К примеру, пользователи пока не смогут редактировать свой профиль в сети или посылать посты на сестринскую платформу Instagram.

Meta обещает расширить функциональность нового приложения в ближайшие недели, чтобы интернет-приложение практически не отличалось от мобильного.

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За неделю после запуска мобильного приложения Threads оно набрало более 100 млн подписчиков, однако уже вскоре это число сократилось вдвое, поэтому конгломерат, в который входит также Facebook и WhatsApp, очень рассчитывает на то, что тенденция к потере клиентов закончится.

Однако, как поясняет замдиректора по вопросам СМИ и технологий компании Mintel Ребека Макграт, компания Meta почему-то решила запустить Threads «в очень примитивной форме».

«Это разочаровало пользователей, которые после широко разрекламированного запуска решили попробовать приложение, ожидая, что это будет готовая альтернатива „Твиттеру“, однако программа их надежды не оправдала».

К примеру, у новой платформы нет даже поисковой функции, на что жалуются многие пользователи и что, по мнению экспертов, является одним из необходимых условий успеха, если Threads всерьез хочет бросить вызов компании Х Илона Маска.