Хакеры взломали X-аккаунт Трампа-младшего и сообщили, что Дональд Трамп-старший якобы умер

Автор фото, Getty Images

час назад

В среду в аккаунте Дональда Трампа-младшего на X (бывшем твиттере) появились сообщения о смерти его отца. Как оказалось, аккаунт был взломан.

В серии уже удаленных постов утверждалось, что его отец умер, и содержались оскорбления в адрес президента Джо Байдена.

У Трампа-младшего 10 миллионов подписчиков в Х. Фальшивые сообщения пробыли на странице менее часа – затем их удалили.

В Trump Organization заявили, что аккаунт был взломан.

Один из постов гласил: «С прискорбием сообщаю, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться на пост президента в 2024 году».

Автор фото, DONALD TRUMP JR/X

В другом говорилось, что Северной Корее скоро не поздоровится, еще один сообщал об «интересной переписке» с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления и покончившим с собой в тюрьме.

В постах упоминались Ричард Харт, известный человек в мире криптовалют, которому американская Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения в мошенничестве, и ютубер Логан Пол.

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Сообщения начали появляться после 08:00 утра по местному времени.

В то самое время, когда аккаунт Трампа-младшего сообщал о безвременной кончине отца, Трамп-старший публиковал сообщения в социальной сети Truth.

«Аккаунт Дона был взломан», - написал в Х Эндрю Сурабиан, пресс-секретарь Трампа-младшего, добавив, что появившиеся там сообщение «очевидно не соответствует действительности».

Позже настоящий Трамп-младший также появился в X, но напрямую не упомянул о взломе своего аккаунта – лишь лайкнул пост о том, что он был взломан.

Би-би-си обратилась в X за комментариями, однако получила автоматический ответ «Мы сейчас заняты, обращайтесь позже».

Трамп-младший продолжает пользоваться платформой Х, принадлежащей Илону Маску.

Его отец основал социальную сеть Truth после того, как его аккаунт в Х (в то время еще Твиттер) был заблокирован.

В ноябре прошлого года аккаунт Дональда Трампа-старшего восстановили, но на платформу он пока не вернулся.