Матери чеченских оппозиционеров Зареме Мусаевой смягчили приговор — с 5,5 до 5 лет колонии

Автор фото, Yelena Afonina/TASS

12 сентября 2023, 11:51 GMT Обновлено 21 минуту назад

Верховный суд Чечни на шесть месяцев сократил срок Зареме Мусаевой — жене бывшего федерального судьи республики Сайди Янгулбаева и матери оппозиционных активистов Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых.

Ранее о смягчении приговора женщине, осужденной на 5,5 года колонии по обвинению в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции, попросил прокурор. Он объяснил это состоянием здоровья Мусаевой.

Ахматовский районный суд Грозного вынес приговор Мусаевой 4 июля.

За месяц до этого ее сын Абубакар сообщал, что женщина, страдающая сахарным диабетом, практически утратила способность ходить и попала в больницу. Там, как сообщали правозащитники, она пробыла около недели, а затем ее вернули в СИЗО.

Мусаева вину по предъявленным ей обвинениям не признала. «Я никаких преступлений не совершала. Насколько я добродушный человек, люди знают. Аллах видит, что моя совесть чиста», — говорила она в своем последнем слове.

Мусаева была задержана в начале 2022 года — тогда чеченские силовики приехали в Нижний Новгород, где жила семья Янгулбаевых, и насильно увезли женщину в Грозный.

Сначала против Мусаевой возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому: якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и «чуть не лишила его глаза». Позднее добавили обвинение в мошенничестве.

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Семья Янгулбаевых, стоявшая в оппозиции к главе Чечни Рамзану Кадырову, вынужденно уехала из республики еще в 2017 году. Приход чеченских силовиков к критикам Кадырова в другом регионе России, вне зоны их контроля, стал на тот момент редким и шокирующим прецедентом.

Чеченские власти связывают Янгулбаевых с движением 1ADAT, которое открыто критикует Кадырова и, как оно заявляет, «выступает за деоккупацию Чечни». Движение в России запрещено, их сайт заблокирован.

Абубакар — правозащитник, он работал юристом в кавказском отделении «Команды против пыток» (объявлена «иноагентом»). И он, и его отец связь с 1ADAT отрицают: свое участие подтвердил только Ибрагим.

Уже когда Мусаеву увезли в Грозный, а ее дело получило огласку, Кадыров публично угрожал Янгулбаевым. «Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе, — заявил глава Чечни. — Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа».