Умер режиссер Глеб Панфилов
На 90-м году жизни скончался режиссер, народный артист России Глеб Панфилов.
Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, назвавший его режиссером уникального таланта.
В последние месяцы, как сообщалось, он восстанавливался после инсульта, с которым он был госпитализирован в мае.
О дате и месте прощания с Панфиловым Варшавер пообещал сообщить позже.
Глеб Панфилов, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Являлся лауреатом премий "Ника" (2005, 2012), "Золотой орел" (2006, 2021) и других.
В 2020 году Глеб Панфилов получил приз Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало" за выдающийся вклад в киноискусство.
Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. Свою дебютную картину «В огне брода нет» режиссер снял на киностудии "Ленфильм".
Панфилов был автором сценария и режиссером фильмов«Иван Денисович», «Васса», «Без вины виноватые» и многих других, был сенаристом лент «Утомленные солнцем-2: Предстояние и Цитадель» и режиссером телесериала «В круге первом».
В 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер в театре «Ленком» спектаклем «Гамлет» с Олегом Янковским в главной роли и с этого года был режиссером театра.
В 2017 году на сцене московского Театра Наций Глеб Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе английского драматурга и сценариста Питера Моргана.
Глеб Панфилов — лауреат фестивалей в Венеции, Локарно и Берлине. В 1990 году на Каннском кинофестивале он был награжден специальным призом за выдающиеся художественные достижения за кинофильм «Мать».
В 1970 году Панфилов снял фильм «Начало», главную роль в котором сыграла актриса Инна Чурикова.
Во время съемок режиссер и артистка поженились, после чего прожили вместе 50 лет. Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года.
Журналист Юрий Голигорский, который дружил и работал с Чуриковой и Панфиловым прокомментировал Русской службе Би-би-си: «Абсолютно всем киношникам была известна честность в отношениях, твердость взглядов и фантастическая работоспособность четы Панфиловых. Старый друг Панфиловых, кинорежиссер Дмитрий Барщевский сказал мне как-то в интервью: «Они были готовы голодать, но никогда не шли на поводу у цензуры. Не всякий так мог, как они…»