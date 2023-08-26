Умер режиссер Глеб Панфилов

Автор фото, TASS/KEYSTONE

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час назад

На 90-м году жизни скончался режиссер, народный артист России Глеб Панфилов.

Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, назвавший его режиссером уникального таланта.

В последние месяцы, как сообщалось, он восстанавливался после инсульта, с которым он был госпитализирован в мае.

О дате и месте прощания с Панфиловым Варшавер пообещал сообщить позже.

Глеб Панфилов, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Являлся лауреатом премий "Ника" (2005, 2012), "Золотой орел" (2006, 2021) и других.

В 2020 году Глеб Панфилов получил приз Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало" за выдающийся вклад в киноискусство.

Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. Свою дебютную картину «В огне брода нет» режиссер снял на киностудии "Ленфильм".

Панфилов был автором сценария и режиссером фильмов«Иван Денисович», «Васса», «Без вины виноватые» и многих других, был сенаристом лент «Утомленные солнцем-2: Предстояние и Цитадель» и режиссером телесериала «В круге первом».

В 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер в театре «Ленком» спектаклем «Гамлет» с Олегом Янковским в главной роли и с этого года был режиссером театра.

В 2017 году на сцене московского Театра Наций Глеб Панфилов представил спектакль "Аудиенция" по пьесе английского драматурга и сценариста Питера Моргана.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Актрисы Инна Чурикова (слева) в роли королевы Елизаветы II, Елизавета Пинегина в роли молодой Елизаветы (справа) и режиссер Глеб Панфилов (в центре) после предпремьеры спектакля Питера Моргана «Аудиенция» в постановке Глеба Панфилова в Театре Наций.

Глеб Панфилов — лауреат фестивалей в Венеции, Локарно и Берлине. В 1990 году на Каннском кинофестивале он был награжден специальным призом за выдающиеся художественные достижения за кинофильм «Мать».

В 1970 году Панфилов снял фильм «Начало», главную роль в котором сыграла актриса Инна Чурикова.

Во время съемок режиссер и артистка поженились, после чего прожили вместе 50 лет. Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года.

Журналист Юрий Голигорский, который дружил и работал с Чуриковой и Панфиловым прокомментировал Русской службе Би-би-си: «Абсолютно всем киношникам была известна честность в отношениях, твердость взглядов и фантастическая работоспособность четы Панфиловых. Старый друг Панфиловых, кинорежиссер Дмитрий Барщевский сказал мне как-то в интервью: «Они были готовы голодать, но никогда не шли на поводу у цензуры. Не всякий так мог, как они…»

Автор фото, ВВС Подпись к фото, Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.