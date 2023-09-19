«Хитрый человек». Что не так с решением снять санкции с Григория Березкина

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Автор, Сергей Горяшко, Ольга Шамина, Илья Барабанов

Должность, Би-би-си

7 минут назад

На прошлой неделе власти ЕС вывели из-под санкций четырех российских бизнесменов — среди них оказался миллиардер и основной владелец издания РБК Григорий Березкин. Мотивы этого решения до конца не ясны: РБК соблюдает все ограничения, введенные после войны с Украиной. Сестра Березкина — совладелица компании «Аврора», разрабатывающей программное обеспечение для смартфонов для российских чиновников. Сам Березкин ни разу публично не осудил войну. Возможно, поводом для отмены санкций стало звание «приспешника» Путина, которым Березкина наградили еврочиновники. Доказывать его в суде они не решились, а юристы бизнесмена оспаривали именно эту характеристику.

«Он — хитрый человек. Может играть и в пользу тех, и в пользу других. Кажется, редко придерживается этических правил. К закону относится как к дышлу в поговорке — приспосабливает его под свои интересы. В идейном смысле, очевидно, — оппортунист. Он зарабатывает деньги, и это для него главное», — так описывает Григория Березкина собеседник Би-би-си, имевший опыт делового общения с ним.

Каким образом бизнесмен Березкин мог выйти из-под санкций, разбиралась Би-би-си.

Поводы для пересмотра

Санкции против Березкина ввели вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Спустя полтора года после начала войны их сняли. В обосновании, почему против Березкина были введены санкции, Еврокомиссия назвала его «приспешником» Путина.

Многие российские бизнесмены после попадания в санкционные списки пытаются добиться снятия ограничений через суд. Березкин тоже пошел по этому пути.

Из официального журнала Евросоюза о его иске известно немного: в документе говорится, что Березкин считает решение о санкциях в отношении него принятым на основе публикаций в СМИ без особой доказательной базы.

Собеседник Би-би-си, знакомый с процессом выхода из-под санкций и попросивший об анонимности, утверждает, что именно иск Березкина мог стать поводом для Еврокомисии пересмотреть решение — указанные причины внести бизнесмена в «черные списки» подтвердить в суде было бы затруднительно, говорит он.

«Человека назвали „henchman of Putin“ — вы про кого-то еще такое видели?» — замечает собеседник Би-би-си. Из его слов следует, что именно звание «приспешника» Путина решили оспорить через суд юристы Березкина, а именно это подтвердить оказалось нечем. «Торжество закона. Это чисто юридическая история», — резюмирует собеседник Би-би-си.

Связаться с самим Березкиным Би-би-си не удалось. Адвокат Березкина Жером Гранд Д’Эснон, представлявший его интересы в суде ЕС по оспариванию санкций, обсуждать дело клиента отказался, но заметил, что санкции с Березкина сняли до решения суда по его иску. По остальным вопросам он рекомендовал обратиться к самому Березкину.

Судя по всему, санкции с Березкина сняли еще до решения суда. Одновременно с ним санкции сняли с бывшего главы маркетплейса Ozon Александра Шульгина, который этого добился как раз в суде.

Невысказанная позиция по поводу войны

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Forbes оценивает состояние Березкина в 750 млн долларов. Основной его актив — это «Группа ЕСН», это холдинговая компания. На ее сайте говорится, что «ЕСН реализует проекты в сферах энергетики, инжиниринга, медиа и венчурных инвестиций».

Куда больше он знаменит своими медиаресурсами. Сейчас у него остался один — крупнейшее российское деловое издание РБК. В 2017 году Березкин купил медиахолдинг у структур миллиардера Михаила Прохорова — тогда у издания были долги.

Многие журналисты тогда это объясняли не финансовыми проблемами, а политическими. С 2014 по май 2016 года шеф-редактором РБК была Елизавета Осетинская*, а главой информагентства — Роман Баданин*. РБК в тот период публиковала материалы, которые явно не нравились российским чиновникам, например, расследования на основе «панамского досье», тексты о коррупции в Русской православной церкви или о российских солдатах в Украине. Перед уходом команды Осетинской и Баданина в структурах Прохорова прошли обыски, а СМИ писали о возрастающем давлении на бизнесмена.

Примерно через год стало известно, что РБК выкупают структуры Березкина — причем, как писала Би-би-си, РБК фактически оказалась в залоге у ВТБ. Правда, в самом холдинге тогда объяснили это ошибкой в ЕГРЮЛ.

После продажи Березкину политика издания изменилась — там уже не выходило громких расследований о Путине и его окружении. Сейчас РБК полностью соблюдает российское законодательство, которое существенно ужесточилось после нападения России на Украину. Нынешнюю войну на сайте называют «спецоперацией по „демилитаризации“ и „денацификации“ Украины».

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Ирина Хакамада и Елизавета Осетинская* на церемонии вручения премии РБК-2015 в отеле Four Seasons. Декабрь 2015 года

До РБК Березкин владел одной из самых многотиражных газет «Комсомольская правда», которую в СМИ называют любимой газетой российского президента Владимира Путина. «КП» всегда занимала прокремлевскую позицию. Там же работают раскрученные «военкоры» и сторонники войны — Дмитрий Стешин и Александр Коц.

Позже в структуре собственности издания появился владелец, связанный с еще одним близким к Путину бизнесменом, Юрием Ковальчуком. Владелец одной из самых популярных российских газет непубличен, а реестр текущих акционеров одноименного издательского дома скрыт.

Григорий Березкин после начала войны попал в санкционные списки ЕС, Великобритании, Канады и других стран. При этом он почти никак не обозначал свою позицию по отношению к войне — Би-би-си не удалось найти никаких его заявлений с публичными осуждением российского вторжения.

Свободный от санкций медиамагнат

Снятие санкций теоретически может происходить, если управляющий или владелец бизнеса выходит из активов. Однако Березкин продолжает контролировать РБК.

«В структуре владения РБК ничего не менялось с 2017 года», — сказал Би-би-си гендиректор РБК Николай Молибог.

Это подтверждают и данные СПАРК: 2022 год в финансовом отношении был для РБК не лучшим, но явных свидетельств того, что собственник поменялся, нет. «В структуре собственников РБК не было никаких изменений, семья Березкина по-прежнему владеет холдингом. Но „владеет“ надо писать со звездочкой, поскольку РБК заложен в ВТБ по многомиллиардному кредиту, взятому еще до Прохорова. Влияние банка на бизнес (не на редакцию) огромно», — говорит Би-би-си собеседник в медиахолдинге.

Молибог же залог, о котором в 2019 году сообщала Би-би-си, отрицает и появившуюся тогда в ЕГРЮЛ информацию о залоге называет ошибкой: «Ошибку исправили. Залога нет».

Собеседник внутри корпорации также говорит о возможном влиянии Ковальчука, но оговаривается: «Мы никак с Ковальчуком и его людьми не контактируем, только с командой ЕСН». Собеседник Би-би-си, знакомый с процессом выходом из-под санкций, утверждает, что Березкин по-прежнему владеет РБК и контролирует медиахолдинг; не отказывался он и от должности председателя совета директоров ЕСН.

Семье Березкина также принадлежит доля в разработчике операционной системы для смартфонов «Аврора» (25%). Партнером по этому бизнесу для семьи стал государственный Ростелеком.

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS Подпись к фото, Разработка «Авроры» ведется уже более шести лет

Структуры Березкина начали разработку «Авроры» на базе финской операционной системы Sailfish в 2016 году. Ростелеком вошел в проект в 2018-м, но семья Березкина в лице его сестры Ольги осталась в нем миноритарием. «При заключении основной сделки был подписан опцион, и он реализован давно, никто [ни Березкин, ни его сестра] не имеют больше к этому отношения», — утверждает собеседник Би-би-си, знакомый с процессом выхода из-под санкций.

19 сентября газета «Коммерсант» сообщила, «Ростелеком консолидировал 100% разработчика мобильной „Авроры“. Однако это сообщает источник издания. В базе ЕГРЮЛ это не обозначено.

Ольга Березкина также не раз числилась владельцем активов Березкина — например, газеты «Деловой Петербург» или московского издания Metro (эти активы потом были проданы).

Несмотря на то, что разработка «Авроры» ведется уже более шести лет, на ее доработку планируется потратить еще 300 млрд рублей. Об этом в середине августа писал «Коммерсант» со ссылкой на совещание в Роскомнадзоре.

Участие надзорного ведомства в проекте — не случайно. Российские власти планируют перевести на «Аврору» чиновников, полагая, что устройства на основе iOS или Android небезопасны и приводят к утечкам информации за границу. «Суверенная мобильная экосистема» — такие цели ставит руководство проекта. «Аврору», в частности, уже используют в РЖД, «Почте России» и «Интер РАО».

В обосновании введения санкций упоминается группа ЕСН и активы в энергетическом секторе — публично о выходе из них также ничего неизвестно. Там же упоминаются проект по строительству метанолового завода в Амурской области — этот проект, судя по публикациям в СМИ, не был отменен.

Почему Березкина могли исключить из санкционных списков?

«Что они, взятку взяли, что ли? Как еще это объяснить?» — возмущается непрозрачности принятия решений о вводе санкций и выводе из-за них Альфред Кох, бывший вице-премьер российского правительства, ныне живущий в Германии. Би-би-си не удалось найти никаких объяснений в материалах Еврокомиссии.

«Нас долгое время убеждали в том, что человек должен однозначно заявление сделать, что он осуждает войну и считает Путина преступником, и тогда с ним будут разговаривать», — напоминает Кох. Березкин таких заявлений не делал, он также сохранил бизнес в России.

Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* в разговоре с Би-би-си предположил, что Венгрия могла угрожать заблокировать продление всего санкционного списка, и другие члены комиссии согласились на компромисс с исключением вышеперечисленных бизнесменов.

Издание Politico писало, что Венгрия действительно просила за трех бизнесменов — Петра Авена, Алишера Усманова и Виктора Рашникова. Авен, как и его партнер Михаил Фридман, публично заявил о намерениях избавиться от российских активов. Но оба остаются в санкционных списках, как и Усманов.

«Радио Свобода»* первым сообщило, что с Шульгина, Ахмедова и Березкина могут снять санкции, и писало, что исключение из списков всех троих (а также сына миллиардера Дмитрия Мазепина Никиты, с которого санкции в итоге не сняли) лоббировала Венгрия.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Петр Авен публично заявлял о намерении избавиться от российских активов. Но пока он остается в санкционных списках

В обосновании санкций Еврокомиссии говорится, что у Березкина есть гражданство Хорватии. В хорватской прессе Березкина называют «хитрым, вежливым» и уточняют, что он «умел пользоваться чиновниками» — это почти полностью совпадает с тем, как его описывают деловые партнеры в России. Журналисты также пишут о наличии у него хорватского гражданства.

Би-би-си направила запрос в МИД страны с просьбой подтвердить это и уточнить, участвовали ли хорватские чиновники в обсуждении санкций в отношении бизнесмена.

Собеседник Би-би-си, знакомый с процессом выхода из-под санкций, не предполагает, что Хорватия могла повлиять на вывод Березкина из-под ограничений. Адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин (его фирма представляет интересы российских госкомпаний, которые попали под зарубежные ограничения) тоже сомневается, что у Хорватии мог быть рычаг влияния на Еврокомиссию. Он в курсе дела Березкина, хоть и не работал с ним.

Летом в мировых СМИ, включая тот же Politico, появились колонки внешних авторов об РБК. В одной из публикаций РБК называют «одной из немногих оставшихся независимых медиагрупп». Эти публикации совпали во времени с тем, как Березкин начал пытаться выйти из-под санкций, писало «Агентство»*.

Могли ему помочь эти публикации? Это не ясно, но даже бизнесмены, публично осудившие войну, вроде основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, остаются в санкционных списках.

Еще одна версия — это сложные способы скрыть активы, ведь Березкин владеет РБК и «Авророй» не напрямую. Правда, эти схемы типичны для российского бизнеса.

«Детальных объяснений при снятии санкций [если их не продлевают] не требуется», — сказал Би-би-си адвокат Андрей Зеленин. «Те аргументы, которые сторона защиты, адвокаты Березкина, предъявляли, выглядели достаточно сильными и в лучшую сторону отличались от аналогичных кейсов, на которые мы смотрели», — такие причины снятия с санкций с бизнесмена видит Зеленин.

«Допустим, снятие санкций в связи со смертью — это такая логичная вполне история. Ну, или Шульгин, который покинул пост своей компании, фактически прекратил связь по тем основаниям, из-за чего санкции вводили. Но Березкин как владел РБК, так и продолжает владеть. Соответственно, можно предположить, что тот кейс, который представили адвокаты, был достаточно аргументированным в части того, например, что РБК является независимым медиа и не транслирует условно какую-то повестку общегосударственную, а сам Березкин не попадает в категорию leading business person», — сказал адвокат.

По его мнению, Совет ЕС отказался от продления санкций в отношении Березкина, потому что почувствовал, что есть перспектива удовлетворения требования адвокатов бизнесмена в суде: «Чтобы сохранить лицо, чтобы не допустить такой прецедент, поскольку такое крайне редко происходит, проще было не продлять ограничения».

«Для меня это такая же неожиданность, как и для всех», — прокомментировал Би-би-си освобождение Березкина от санкций ЕС председатель «Комитета российской экономической свободы» в Нью-Йорке Павел Ивлев. Он много лет знает бизнесмена. Отзывается о нем так: «здравомыслящий и не часть кремлевской банды».

«Как юрист и адвокат могу сделать предположение: возможно, он так же, как и Шульгин, обратился с иском в суд Евросоюза. Но его дело так и не стали рассматривать, потому что у Европейской комиссии нет аргумента, почему Березкин под санкциями», — считает Ивлев.

То, что Березкин владел или продолжает владеть РБК и занимался разработкой российской национальной мобильной операционной системы «Аврора», по мнению Ивлева, могло быть аргументом для сохранения фамилии Березкина в санкционных списках. Но если у еврочиновников нет доказательств, что бизнесмен сохранил и контролирует эти активы, им остается только снять ограничения. То, что этими активами владеет сестра Березкина, не будет считаться достаточным основанием для введения ограничений: «Сестра юридически — не член семьи, он не отвечает за то, что она делает».

«Никто не мешает Европейской комиссии взять и снова ввести против Березкина санкции через полгода, — говорит Ивлев. — Может, он какие-то взял обязательства, и еврочиновники решили „ну, давай снимем, проверим — если что, вернем“».

Еще три бизнесмена

Санкции также сняли с Фархада Ахмедова, еще в 2012 году продавшего бизнес в России и живущего за границей. О критическом отношении Ахмедова к политике Кремля стало известно благодаря утечке телефонного разговора. Голоса на записи приписывают Ахмедову и музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину. Мужчины в получасовой беседе обсудили и войну, и санкции. Человек с голосом Ахмедова ругал и Путина, и еврочиновников. Его визави соглашался. Пригожин сначала назвал запись фейком, потом заявил, что «какие-то моменты» из его разговора с Ахмедовым настоящие.

Самым нашумевшим примером снятия санкций стало произошедшее с бизнесменом Олегом Тиньковым — правда, он добивался снятия британских санкций, а не европейских. Его юристы подробно объясняли, как это им удалось: они доказывали, что банк «Тинькофф» не обслуживал клиентов из Крыма, поэтому Олег Тиньков никак не мог заработать на политике Кремля. Сам бизнесмен публично и жестко осудил войну, избавился от всех активов в России и жертвовал на помощь украинским беженцам.

Многим российским бизнесменам кажется, что это необходимый минимум, чтобы добиться исключения из санкционных списков. Березкин ничего из вышеперечисленного не делал. Ему не пришлось ни избавляться от активов в России, ни осуждать политику Путина. «Никто и не просил ничего, не выходил с предложениями, условиями или пожеланиями», — добавляет собеседник Би-би-си.

Автор фото, Yuri Mashkov/TASS Подпись к фото, Березкин (на фото) долгое время владел «рупорами Кремля» — «Комсомольской правдой» и РБК, отмечает Альфред Кох

«У них сейчас главный критерий — это связь с Россией. Кто продал активы, тот имеет шансы выйти», — утверждает в разговоре с Би-би-си один из российских бизнесменов, который сейчас также добивается снятия санкций. Он подчеркнул, что в западных черных списках остаются люди, «намного меньше вовлеченные в систему», чем основатель ЕСН.

Так считает и другой знакомый с Березкиным бизнесмен, тоже оказавшийся под европейскими санкциями: «У них [Еврокомиссии] подход такой — если ты из российского бизнеса не вышел, то говорить не о чем».

Решение Еврокомиссии обоих бизнесменов удивляет. «С точки зрения логики, конечно, это все абсолютно загадочно — кого они вводят, кого не вводят, просто паноптикум», — оценивает работу европейских чиновников собеседник Би-би-си. Он упрекает европейских чиновников в «непрозрачности» и «отсутствии каких-либо критериев».

Решение в отношении Березкина оставило «в полном недоумении» Альфреда Коха: «Если кто-то и связан с Кремлем, так это Григорий Березкин. Каждая собака в Москве знает, что он это тщательно не скрывал, более того — он это педалировал. Значительную часть своих бизнесов он получил благодаря контактам с ними».

Кох также подчеркивает, что Березкин долгое время владел «рупорами Кремля» — «Комсомольской правдой» и «РБК»: «Если „Комсомолка“ не разжигала конфликт, тогда кто его разжигал?».

Би-би-си обратилась с запросом о причинах снятия санкций с Березкина к официальным представителям Европейской комиссии. Но ответа по существу не получила: пресс-служба заявила, что процесс введения и снятия санкций «конфиденциален».

«Если страна-член ЕС приняла решение снять с кого-то санкции, то обычно это происходит, потому что человек умер, или по юридическим причинам (например, они доказали странам-членам, что больше на них не распространяются критерии попадания в списки)», — пояснили в Еврокомиссии.

И Кох, и двое бизнесменов в беседе с Би-би-си предположили, что Березкин мог для выхода из санкционных списков избавиться от РБК. «Насколько я понимаю, он [Березкин] официально вышел из [структуры владения] РБК», — так обосновывает это один из бизнесменов.

*Власти России считают «иностранным агентом»