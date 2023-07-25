Глава МИД Китая нашелся. Его отстранили от должности, и новый министр уже назначен

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новый министр иностранных дел Китая - Ван И. Его предшественник долго не появлялся на публике, что породило разные слухи

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23 минуты назад

По сообщениям государственных СМИ Китая, во вторник министр иностранных дел этой страны Цинь Ган был отстранен от должности, после того как в течение месяца не появлялся на публике.

«Высший законодательный орган Китая проголосовал за назначение Ван И министром иностранных дел... на заседании во вторник, - сообщило государственное агентство Синьхуа. - Цинь Ган был снят с поста министра иностранных дел».

В сообщении не указывается причина отстранения Цинь Гана, но говорится, что председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о назначении его преемника.

Цинь считался доверенным лицом Си, и многие аналитики связывали его недавний стремительный взлет по дипломатической лестнице с их отношениями.

В течение нескольких недель Китай хранил молчание о судьбе Цинь Гана, которого не видели на публике с тех пор, как 25 июня он встретился в Пекине с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Его отсутствие вызвало бурю предположений о том, что он либо отстранен от должности, либо в отношении него ведется служебное расследование.

Обязанности главы МИД в последнее время исполнял Ван И, руководящий внешней политикой коммунистической партии. В правительственной иерархиии он стоит выше Циня.

По состоянию здоровья?

Автор фото, EPA Подпись к фото, Цинь Ган стал самым молодым министром иностранных дел в истории коммунистического Китая

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57-летний Цинь Ган занял пост в декабре, став одним из самых молодых министров иностранных дел Китая. До этого он был посланником в США.

С 25 июня он не появлялся на публике, что породило в китайском сегменте интернета множество версий того, что с ним произошло. Обозреватели в числе прочего обращают внимание на то, что в этот раз многочисленные посты о пропавшем главе МИД страны почему-то не всегда подвергались цензуре.

Британская газета Guardian тогда отметила, что 57-летний дипломат пропал ровно в тот момент, когда Пекин пытается наладить отношения с США.

Позднее министерство иностранных дел сообщило, что он не работает по состоянию здоровья, но отсутствие подробностей вызвало вихрь новых спекуляций.

Один из наиболее распространенных слухов был таков: Цинь Ган якобы находится под следствием после того, как обнаружилось, что у него есть какая-то романтическая связь на стороне, то есть речь идет о супружеской неверности.