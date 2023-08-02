«Вояджер-2» потерял контакт с Землей из-за ошибочной команды

Автор фото, NASA Подпись к фото, «Вояджер-2» перестал получать команды с Земли и отправлять данные обратно

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час назад

Американское космическое агентство НАСА сообщило, что потеряло связь со своим зондом «Вояджер-2», который летит в миллиардах километров от Земли. Зонду случайно отправили ошибочную команду.

Результатом ошибки стало отклонение оси антенны, направленной на Землю на 2°, после чего зонд больше не может принимать команды, а передаваемые им данные больше не достигают наземных антенн.

НАСА сообщила, что связь может восстановиться после автоматической перезагрузки систем ориентации, которая должна произойти в октябре.

Связь была потеряна еще 21 июля, а 2 августа руководитель проекта "Вояджер" в НАСА Сьюзан Додд сказала журналистам, что Сеть дальнего космоса - система больших радиоантенн на Земле и на ее орбите - поймала контрольный сигнал от зонда.

Связь была потеряна еще 21 июля, а 2 августа руководитель проекта «Вояджер» в НАСА Сьюзан Додд сказала журналистам, что Сеть дальнего космоса — система больших радиоантенн на Земле и на ее орбите — поймала контрольный сигнал от зонда.

«Так что мы теперь знаем, что наш космический аппарат жив и работает. Это подняло нам настроение», — сказала Додд.

Но передавать информацию и принимать команды «Вояджер» все равно пока не может.

По словам Додд, специалисты сейчас формулируют новую команду на перенацеливание антенны, команды, которую аппарат смог бы поймать, но шансы на успех невелики.

Где сейчас «Вояджер-2»?

Автор фото, NASA Подпись к фото, Транзит Ио вокруг Юпитера: снимок сделан космическим зондом «Вояджер-2»

«Вояджер-2» находится на расстоянии более 19,9 млрд км от Земли и движется со скоростью 55 346 км/ч в межзвездном пространстве.

Зонд перестал получать команды от наземных диспетчеров с 21 июля, как и передавать данные на Землю.

Тем не менее, надежда, что связь с летящим в космосе уже 46 лет "Вояджером" восстановится, есть.

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В понедельник НАСА заявило, что его огромная спутниковая антенна в столице Австралии Канберре, пытается обнаружить, так называемые «паразитные» сигналы от «Вояджера-2». Это - побочная низкочастотная составляющая в спектре сигнала, отправляемого зондом.

Для того, чтобы достичь Земли с такого расстояния, сигналу требуется более 18 часов.

Кроме того, антенна будет постоянно отправлять в район нахождения «Вояджера-2» правильную команду, в надежде установить с ним контакт. Об этом сообщила управляющая миссиями «Вояджеров» Лаборатория реактивного движения, которая является научно-исследовательским центром НАСА.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Солнце генерирует постоянный шторм частиц высокой энергии, известный как солнечный ветер, который может подниматься и опускаться в зависимости от активности нашей звезды

Если эти действия ни к чему не приведут, то остается расчет на запрограммированный сброс ориентации, автоматически выполняемый для того, чтобы антенна зонда всегда была направлена на Землю. Следующий сброс назначен на 15 октября, что, по словам НАСА, «должно позволить возобновить связь».

При этом ученые космического агентства рассчитывают, что нагруженный приборами зонд останется на своей запланированной траектории.

«Вояджер-2» и его близнец «Вояджер-1» — единственные космические аппараты, которые когда-либо работали за пределами гелиосферы, области околосолнечного пространства, в которой плазма солнечного ветра (ионизированных частиц, исходящих из солнечной короны) движется со сверхзвуковой скоростью. «Вояджеры» достигли межзвездного пространства в 2018 и 2012 годах соответственно.

Для чего создали «Вояджеры»?

Автор фото, NASA Подпись к фото, Фотография облаков Нептуна, сделанная «Вояджером-2»

Зонды были разработаны, чтобы использовать редкое выравнивание внешних планет, которое происходит примерно каждые 176 лет. Идея проекта появилась в середине 1960-х годов, когда интерну НАСА, Гэри Флендро поручили изучить методы исследования внешних планет Солнечной системы. Он обнаружил, что в ближайшем будущем произойдет редкое выравнивание Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, что позволило сократить срок космической миссии для их изучения с 40 до менее, чем 10 лет и позволило достичь этих планет с одного маневра.

На сегодняшний день «Вояджер-2» — единственный космический корабль, когда-либо пролетевший мимо Нептуна и Урана, в то время как «Вояджер-1» сейчас находится на расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли, являясь, таким образом, самым дальним космическим кораблем человечества.

Автор фото, X Подпись к фото, Сообщение НАСА от имени «Вояджер-1»

«Возможно, вы слышали… «Вояджер-2» делает перерыв в отправке данных до октября. А пока я пока что здесь, почти в 15 миллиардах миль от Земли, и все в порядке! — V1», — написала НАСА от имени «Вояджера-1» на прошлой неделе в сети X, ранее известной как Twitter.

Каждый космический корабль несет Золотую пластинку со звуками, изображениями и сообщениями c Земли, предназначенными для передачи истории нашего мира инопланетянам, если таковые ему на пути попадутся.