Лидеры переворота в Нигере закрыли воздушное пространство, опасаясь вторжения

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В последние дни из Нигера эвакуировали иностранных граждан. На фото - итальянский самолет прибывает из Ниамея в аэропорт Чампино в Риме

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9 минут назад

Лидеры переворота в Нигере в ночь на понедельник закрыли воздушное пространство страны из-за опасений по поводу возможной военной интервенции со стороны соседних государств.

«Перед лицом угрозы интервенции, которая становится все более явной благодаря подготовке соседних стран, воздушное пространство Нигера закрывается с воскресенья […] для всех самолетов до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении мятежников.

Ранее страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) выдвинули ультиматум руководителям мятежа во главе с главой президентской гвардией Абдурахманом Тчиани, пригрозив применить силу, если свергнутый президент Мохамед Базум не будет восстановлен в должности до вечера воскресенья.

Мятежники заявили, что вооруженные силы Нигера готовы к защите страны, а любая попытка нарушить воздушное пространство встретит «энергичный и немедленный ответ».

Базум был задержан в президентском дворце 26 июля, позднее генерал Тчиани провозгласил себя новым лидером страны.

Захват власти военными был осужден на международном уровне, в том числе Францией и другими странами ЕС, а также ООН и США.

Франция также приостановила помощь Буркина-Фасо, власти которой поддержали мятежников вместе с Мали.

Автор фото, AFP

В воскресенье тысячи сторонников переворота собрались на стадионе имени генерала Сейни Кунтче в столице страны Ниамее.