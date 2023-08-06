Две волны российских ракетных ударов по Украине в ночь на воскресенье: поражен центр переливания крови в Харьковской области
С вечера 5 августа до утра 6 августа Россия осуществила новую массированную атаку Украины ракетами и дронами-камикадзе. Атака была осуществлена двумя волнами. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно об этом ударе.
В утренней сводке генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорится, что в ночь на 6 августа российские военные продолжили атаковать ударными БПЛА «Шахед» с юго-восточного направления, крылатыми ракетами «Калибр» – из акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 – с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.
Воздушные силы вместе с противовоздушной обороной уничтожили все 27 «шахедов», пять из шести ракет «Калибр» (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х -101/Х555.
Основным направлением удара в очередной раз стала Хмельницкая область, а именно аэродром в Староконстантинове, сообщил утром в эфире общенационального телемарафона представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
«Аэродром Староконстантинова не дает покоя врагу. Была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах. Большинство ракет были сбиты силами ПВО», – сообщил председатель Хмельницкой администрации Сергей Турин.
О возможных поражениях военной инфраструктуры украинские власти не сообщали, но известно о повреждении жилых домов: взрывная волна выбила окна и двери в некоторых домах и в помещении местного автовокзала.
Российское минобороны, в свою очередь, объявило об успешном поражении военных аэродромов и авиабаз ВСУ в нескольких украинских областях, не приведя каких-либо подтверждений.
Россия неоднократно наносила удары по аэродрому в Староконстантинове, где, как считают российские военные, хранятся современные западные ракеты Storm Shadow, которыми украинцы разрушают тыловые базы и инфраструктуру россиян.
Пострадала также гражданская инфраструктура в других регионах и крупное военно-промышленное предприятие в Запорожье – «МоторСич».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили управляемой авиационной бомбой по центру переливания крови в городе Купянск в Харьковской области.
Как позже уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время атаки погибли двое мужчин, еще четверо получили ранения.
«Одно это преступление войны говорит всё о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь», – заявил Владимир Зеленский.
Российская сторона не комментировала обвинения Украины.
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Другие обстрелы
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В воскресенье утром российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. По предварительным данным, использовались переделанные для стрельбы по наземным целям ракеты зенитного комплекса С-300, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«Профильные службы выехали на обследование последствий обстрелов в Холодногорском районе. В эту минуту информация о пострадавших не поступала», – написал он в телеграм-канале.
Российские оккупационные силы в ночь на воскресенье активизировали обстрелы Запорожской области, повреждены многоэтажные и частные жилые дома, коммунальные объекты, сообщает глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его сведениям, за минувшие сутки было нанесено 95 ударов по 21 населенному пункту области. «Обошлось без пострадавших», – написал Малашко в телеграм-канале.
По словам главы военной администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, российские войска до полуночи вели обстрел из тяжелой артиллерии Марганецкой громады Никопольского района, выпустив более десятка снарядов.
«Какие разрушения они нанесли, устанавливают, – написал он в телеграм-канале. – Обошлось без жертв среди местных жителей».
В ночь и утром в воскресенье россияне шесть раз обстреляли четыре громады Сумской области, зафиксировано 19 взрывов, предварительно без пострадавших, сообщила пресс-служба областной военной администрации. Согласно сообщению, обстрелы велись из минометов, артиллерии, гранатометов и пулеметов.
Минобороны РФ: все назначенные цели поражены
Российские ракеты попали в ангары с авиатехникой ВСУ и ракетно-артиллерийским вооружением 9-го армейского корпуса ВСУ в Запорожье, объявил в воскресенье официальный представитель минобороны России.
Кроме этого, как сообщил Игорь Конашенков, в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области также поражены авиабазы Воздушных сил Украины.
«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заявил Конашенков.
В Донецкой области, по оценкам минобороны, российские ракеты атаковали пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а российское ПВО в течение суток перехватило 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.
Украинская сторона пока не комментировала эти утверждения российского минобороны. В условиях войны у Би-би-си нет возможности оперативно установить степень их достоверности.
Независимые наблюдатели и военные эксперты неоднократно приводили свидетельства значительного завышения российским командованием своих успехов и потерь украинской армии.
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