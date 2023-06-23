Неучебная тревога. Как студенты из Непала могли попасть на войну в Украине в составе российской армии

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час назад

В мае 2023 года в социальных сетях появились видео, которые, как установила Би-би-си, сняли граждане Непала, находящиеся в тренировочных лагерях российской армии. Они решили пойти добровольцами воевать с Украиной, несмотря на то, что на их родине наемничество — это уголовное преступление. Непальцы, приехавшие в Россию по студенческим и рабочим визам, говорят, что так они заработают деньги и смогут претендовать на упрощенное получение гражданства РФ.

Ролики в ТikTok из расположения российских частей, снабженные подписями на непальском языке, стали появляться весной 2023 года.

«Вот как выглядит российская армия», «Эти люди взяли в руки оружие и сражаются за страну», — было написано в этих тиктоках.

Еще в одном видео непалец выложил справку о том, что он подписал контракт с российской воинской частью, а также заявление с просьбой выплачивать ему 195 тыс. руб. (около 2,3 тыс. долларов) в месяц.

Би-би-си верифицировало эти видеоролики и установила, что они сняты на территории России, в учебно-тренировочном военном лагере.

Непальская служба Би-би-си смогла разыскать одного из авторов тиктоков, он попросил не раскрывать его имени.

Собеседник рассказал, что приехал из Непала (азиатского государства, расположенного между Индией и Китаем) в Россию по студенческой визе и учился в вузе, но по мере того, как учеба подходила к концу, понял, что ему не хватает денег. По его словам, это проблема многих иностранных студентов — их небогатые семьи не могут постоянно присылать из дома нужные для жизни суммы, а подработка в России не приносит достаточных доходов.

Тогда молодой человек, видя, что в российскую армию идет постоянный набор добровольцев, решил стать одним из них. Он прошел медкомиссию, сдал письменный тест на знание русского языка — и оказался зачислен в вооруженные силы РФ.

Последний раз Непальская служба Би-би-си разговаривала с ним в середине 10-х чисел июня. Собеседник говорил, что едет в поезде по направлению к Беларуси. Больше он на связь не выходил.

«Здесь много проблем, все не так, как ожидалось», — говорится в его последнем опубликованном видео.

Еще один собеседник Би-би-си из Непала, находящийся в центре подготовки российского военного резерва, прямо сказал, что пошел в армию ради денег: «Все знают об экономике Непала. Что мы будем делать, если туда вернемся?»

Помог указ Путина

Гражданин Непала по имени Радж (он также попросил не указывать его полного имени) говорит, что живет в России уже несколько лет, учится в вузе и является своего рода консультантом для своих соотечественников по вопросам учебы, работы или продления виз.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Студенты из Непала говорят, что вербуются в российскую армию, потому что не знают, как вернуться на родину и зарабатывать там

Радж рассказывает, что еще недавно каждый день получал 40-50 телефонных звонков от непальцев, которые хотели бы воевать в российской армии. Речь идет и о тех, кто сейчас живет в России, и о тех, кто остался в родной стране. Особенно много звонков от людей которые уволились из полиции или вооруженных сил.

Все они говорят, что для них это способ заработать, а потом не просто остаться в России, но и перевезти сюда семьи.

По словам Раджа, он помог некоторым из них — и после медосмотра и языкового теста их направили на трехмесячные курсы военной подготовки. Что было с ними дальше, он не знает.

Как говорит Радж, такой всплеск интереса появился после того, как президент России Владимир Путин издал указ об упрощенном получении гражданства для иностранцев, принявших участие в «специальной военной операции» (он был подписан в сентябре 2022 года и уточнен в мае 2023-го).

По данным миграционных властей Непала, с февраля 2022-го года в Россию поехали 1729 граждан страны — по студенческим и рабочим визам. Сколько из них оказались в армии РФ — неизвестно.

Местные эксперты уверены, что люди пошли на это ради денег.

В Непале человек должен зарабатывать и содержать не только себя, но и всю семью, а в российской армии они за несколько месяцев заработают столько, сколько в своей стране — за несколько лет, говорит Тикарам Гаутам, социолог из университета Трибхувана в столице Непала Катманду.

При голосованиях в ООН с осуждением российской агрессии Непал голосовал в поддержку Украины.

Пресс-секретарь МИД Непала Сева Ламсал заявила Би-би-си, что у нее нет информации о том, что кто-то из граждан страны мог завербоваться в российскую армию. Посол Непала в РФ Миланрадж Туладхар также заявил, что у него нет такой информации и предположил, что видео из TikTok — «фейковые».

Кроме того, Туладхар напомнил, что по международному договору, подписанному еще в 1947 году, граждане Непала — кроме своей страны — могут добровольно пойти в армию Индии и Великобритании.

В британской армии с начала XIX века существует считающееся элитным подразделение гуркхов — добровольцев из Непала.

Но наемничество в других странах является в Непале уголовным преступлением.

Иностранцы на войне

Би-би-си направила просьбу прокомментировать ситуацию в министерство обороны и МИД РФ. На момент публикации текста эта просьба осталась без ответа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По договору 1947 года непальцы могут пойти добровольцами только в армии Индии или Великобритании

Точные данные о том, сколько иностранцев и из каких стран пошли после 24 февраля 2022 года в российскую армию, ни разу не обнародовались.

Сразу после начала войны российское государственное телевидение показало несколько сюжетов о том, что по приглашению министра обороны Сергея Шойгу в Россию готовы ехать военные из Сирии. Произошло ли это на самом деле — неизвестно.

В октябре 2022 года издание Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации США утверждало, что Россия вела вербовку военных в Афганистане.

По данным Би-би-си на июнь 2023 года, в боях с ВСУ погибли не менее 93 граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Во время боев за Бахмут также становилось известно, что в составе ЧВК «Вагнер» погибли граждане Танзании и Замбии. Большинство из этих людей отбывали наказание в российских колониях и были завербованы на войну.

Накануне публикации этого текста Би-би-си еще раз связалась с живущим в России непальцем Раджом. Он сказал, что по его наблюдениям, поток соотечественников, желающих приехать в Россию заметно иссяк.