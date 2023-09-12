Дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева приговорили к 17 годам колонии

Автор фото, FACEBOOK.COM/IBN.DAKIK

час назад

Журналист дагестанской независимой газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев, обвиняемый в финансировании терроризма и участии в террористической организации, приговорен к 17 годам лишения свободы.

Ростовский окружной военный суд признал журналиста Абдулмумина Гаджиева виновным и приговорил к 17 годам заключения, сообщает «Черновик». Другие фигуранты уголовного дела Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов получили 17 с половиной и 18 лет соответственно.

Гаджиев находится в заключении уже больше четырех лет — с июня 2019 года. Тогда же были задержаны еще двое фигурантов дела — предприниматель Тамбиев и соучредитель фонда «Ансар» Ризванов.

22 июня этого года гособвинение попросило суд назначить всем троим по 19 лет колонии. Вынесение приговора откладывалось несколько раз.

Всего по делу проходят 11 человек, но остальные фигуранты находятся за границей и о большинстве из них почти ничего неизвестно.

По версии следствия, Гаджиев, Тамбиев, Ризванов и другие фигуранты дела собрали для террористов 68 млн рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает их с дагестанским проповедником Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский.

По мнению прокурора, в суде было доказано участие обвиняемых в деятельности трех организаций — ИГИЛ, «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» и «Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа» (все три объявлены в России террористическими и запрещены).

Ни Гаджиев, ни Тамбиев, ни Ризванов свою вину не признали. Журналист назвал решение суда несостоятельным, хотя и ожидаемым, он планирует обжаловать его, пишет «Черновик».

«Это дело было фейком от начала до конца, — говорил Гаджиев в своем последнем слове, которое посмотрели в инстаграме более 1,5 млн раз. — Следователь выбрал эти организации только потому, что они были первыми в списке на сайте ФСБ».

О том, что Гаджиев и другие подозреваемые якобы были участниками «Исламского государства», на допросе, в частности, заявил задержанный в Москве уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев. Однако вскоре он признался, что оговорил журналиста под давлением. На суде по избранию меры пресечения он появился с большим синяком под глазом.

Автор фото, Andrei Vasilyev/TASS Подпись к фото, Люди стоят в очереди, чтобы поучаствовать в пикете в поддержку Гаджиева. Москва, январь 2020 года

«Черновик» — одна из самых известных независимых газет в Дагестане. Гаджиев работал в ней редактором отдела «Религия», писал статьи по религиозной тематике, а также об исламских экономике и финансах.

Коллеги Гаджиева считают его дело актом политического преследования и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы. Массовый пикет в поддержку Гаджиева также проходил в 2020 году в Москве.

Журналисты «Черновика» записывали обращение к президенту России Владимиру Путину. «Мы уверены, что обвинения Адбулмумина Гаджиева одного рода с обвинениями в адрес Ивана Голунова. Только вместо наркотических средств тут человеку подбрасывают участие в террористической организации», — говорилось в нем.