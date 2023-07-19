"У каждой комнаты своя история". На раскопках в Помпеях обнаружен дом с фонтаном, печью и уникальными фресками

Автор фото, TONY JOLLIFFE/BBC

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час назад

На раскопках в Помпеях археологи обнаружили дом с печью, фресками с изображением еды, уникальными росписями на стенах и тремя человеческими скелетами. По их мнению, до извержения Везувия здесь мог жить состоятельный коммерсант.

Древнеримский город Помпеи был разрушен в результате извержения вулкана Везувий в 79 году до н.э. Раскопки здесь ведутся с XIX века, но, по словам современных археологов, треть города все еще находится под слоем вулканического пепла.

«Многое будет раскопано уже следующими поколениями. У нас есть проблема сохранить даже то, что мы уже нашли. Возможно, у будущих поколений ученых появятся новые идеи, как это сделать, новые методы», - говорит Алессандро Руссо, один из руководителей экспедиции.

Автор фото, TONY JOLLIFFE/BBC

Находка сделана в секторе города, где в последний раз раскопки велись в конце XIX века.

Археологи делят весь город на девять районов, в данном случае речь идет о Районе IX, занимающем площадь в 3 тыс. кв. м.

Тогда ученые раскопали фасады домов на Виа Ди Нола (Ноланская улица), одной из главных улиц Помпеи, и нашли постройку, где размещалась прачечная.

На этом работы в этой зоне были прерваны на сто с лишним лет и возобновились только в январе этого года.

Сейчас экскаваторы снова вывозят тонны спрессованного пепла и мелких камней величиной с горошину, которыми город завалило извержением, длившимся двое суток.

Печь в доме с фонтаном

Автор фото, TONY JOLLIFFE/BBC

«У каждой комнаты в каждом доме есть своя собственная мини-история, развивавшаяся на фоне общей грандиозной истории Помпей. Я хочу узнать эти маленькие истории», - говорит другой руководитель группы Дженнаро Йовино.

Основываясь на последних находках, он так представляет найденное помещение: роскошный вестибюль, в крыше отверстие, через которое внутрь смотрят каменные львиные головы, выполняющие роль желобов, по которым дождевая вода попадает во внутренний фонтан, украшенный статуей.

Судя по всему, когда началось извержение, здесь шел ремонт, потому что археологи обнаружили две аккуратно сложенных стопки черепицы.

Но этот дом не совсем характерен для тех великолепных вилл, которых, как показали вековые раскопки, в Помпеях было много.

По ряду признаков, здесь жил коммерсант. Направо от вестибюля располагается гигантская печь, достаточно большая, чтобы выпекать 100 буханок хлеба в день.

В Помпеях уже найдено около 50 пекарен, но эта – особенно роскошная. На магазин, однако, здание не похоже, потому что в нем нет витрины.

Скорее всего, считают ученые, здесь жил и работал состоятельный оптовый торговец, развозивший хлеб по всему городу, включая заведения быстрого питания, которыми уже тогда славились Помпеи.

Древняя пицца

Автор фото, TONY JOLLIFFE/BBC

Фреска с изображением лепешки на серебряном подносе с гранатами, финиками, орехами и другими фруктами по краям, обнаруженная в этом же квадрате в конце июня, стала настоящей сенсацией среди ученых.

Конечно, это не пицца в современном понимании, но вполне может быть прородительницей самого известного итальянского блюда.

«Я отправил изображение фрески моему боссу по электронной почте, написав: сначала печь, теперь вот пицца», - рассказывает Дженнаро Йовино.

По его словам, группа назвала свою находку пиццей в шутку, но название разошлось и прижилось.

Экскурсоводы предвидят, что отныне туристы в Помпеях будут просить показать им именно “пиццу”.

Но прежде вокруг фрески построят специальный защитный панцирь. Планируется также обработать изображение особым герметиком.

Скелеты под лестницей

Автор фото, TONY JOLLIFFE/BBC

Не следует забывать, что Помпеи стали местом грандиозной человеческой трагедии.

Точное число погибших здесь до сих пор неизвестно. Ученые могут лишь предполагать, что многим удалось покинуть город, так как извержение накрыло город не молниеносно.

За все время раскопок были обнаружены останки примерно 1500 человеческих тел, но, скорее всего, общее число жертв значительно больше.

В доме коммерсанта археологами найдены три скелета – два женских и один детский (пол ребенка неизвестен).

Судя по положению тел и месту, где их нашли, они пытались укрыться под лестницей от потока пепла и камней. Судя по всему, на них обрушилась крыша. Повреждения костей указывают, что на них падали тяжелые камни или куски черепицы.

Сгоревшая кровать

Драма, пережитая людьми в октябре 79 года до н.э., предстает в полной мере в другом конце вестибюля, где, судя по всему, была спальня.

Там ученые нашли груду пепла, которая когда-то была кроватью. Понять, что это кровать, можно только по очертаниям, оставленным деревянной рамой на полу и стене, к которой она была придвинута.

Автор фото, TONY JOLLIFFE/BBC

В куче пепла также удалось распознать фрагменты сгоревшего постельного белья и обугленные кусочки набивки матраса.

Автор фото, TONY JOLLIFFE/BBC

По ряду признаков археологи делают вывод, что спальня загорелась в первые часы после начала извержения (оно длилось два дня, и археологи обычно стараются отнести свои находки к более конкретному промежутку времени).

Скорее всего, считают они, люди в панике опрокинули лампу, выбегая из спальни. По крайней мере, оттуда им удалось выбраться, но неясно, как далеко они смогли уйти, спаслись или погибли.

«Было бы интересно понять, кто в основном не спасся. Бедняки, больше мужчин или женщин? Или, наоборот, домовладельцы, пытавшиеся спасти свое имущество в то время, как те, у кого ничего не было, убежали налегке?» - говорит директор Археологического парка Помпей Габриэль Зухтригель.

Настенные сюжеты

Ближе к задней части раскопанного участка ученым открылась стена, соединяющая три комнаты и являющаяся настоящим произведением искусства.

Автор фото, ONY JOLLIFFE/BBC

В каждой из трех комнат - свой настенный сюжет.

В одной стену украшает эпизод из мифа об Ахиллесе, где легендарный герой пытается спрятаться, переодевшись в женщину, чтобы избежать участия в Троянской войне.

В другой изображен великолепный храм. Две рельефные желтые змеи скользят по бордовому фону.

«Это хорошие демоны, - говорит Алессандро Руссо. - Эта комната на самом деле кухня. Они приносили здесь подношения своим богам такими продуктами, как рыба или фрукты. Змея — это связующее звено между богами и людьми», - объясняет археолог.

Автор фото, ONY JOLLIFFE/BBC

Ученые считают, что Район IX таит в себе еще множество хорошо сохранившихся зданий и артефактов. Работы здесь продолжатся не один год.

В ближайшее время туристы не смогут попасть в этот сектор, но ожидание того стоит, говорят археологи.